Конфискованный Брюллов и science-арт. Русский музей рассказал, какие выставки проведет в 2024 году

Русский музей рассказал о выставочных планах на предстоящий год, которые представила в минкульте директор Алла Манилова. Так, на петербургских площадках в 2024-м откроется свыше 20 выставок, а за пределами города музей примет участие в более чем 25 выставочных проектах в других городах России от Москвы до Южно-Сахалинска.

Крупнейшие проекты будут посвящены памятным датам и юбилеям. Проект «Помните! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» в Корпусе Бенуа включит более 200 произведений живописи, графики, скульптуры — многие из них были созданы непосредственно во время блокады и впервые предстанут перед публикой.



Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова» соберет порядка 300 произведений живописи и графики из разных музеев страны. В том числе на ней впервые представят полотно «Христос во гробе», вокруг которого много лет шли суды на разных инстанциях, вплоть до Страсбурга: картина, купленная русско-немецким коллекционером Александром Певзнером в 2002-м году, была изъята у собственника как вещдок при перевозе через границу в Россию — свозить ее на экспертизу в Русский музей коллекционер решил для того, чтобы удостовериться в подлинности. Полотно находилось на ответственном хранении в Русском музее, было включено в музейный фонд страны, затем по суду исключено из него, но Верховный суд России «подвесил» произведение, сделав невозможным его возврат владельцам.



Еще одну выставку посвятят 225-летию со дня рождения Пушкина — «Он победил и время, и пространство…» Там покажут более 300 произведений — портретные изображения Пушкина, иллюстрации к его сочинениям и просто произведения, передающие атмосферу пушкинского времени.

К 175-летию Виктора Васнецова будет приурочена первая монографическая выставка мастера в Русском музее в Корпусе Бенуа — на ней художника-сказочника покажут в том числе как автора архитектурных проектов, театральных декораций, росписей храмов.



Выставка «Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны» в Михайловском замке объединит более 300 экспонатов.

Более 200 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и нумизматики из коллекции Русского музея покажут на выставке «Для славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала ХХ веков», которую откроют к Культурному форуму в Корпусе Бенуа.

А на выставке под всеобъемлющим названием «Весть» музей покажет не только классические экспонаты, но и мультиканальные интерактивные инсталляции и science-арт.



Как и обещал, музей запланировал выставку предметов их Таганрогского художественного музея, проходящих реставрацию в Русском музее после взрыва ракеты в июле 2023 года.

