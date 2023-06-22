«…И спи спокойно». Сколько государство возьмет с российских компаний за капиталистические успехи

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Правительство РФ утвердило законопроект, устанавливающий параметры и условия сбора «налога на сверхприбыль» для крупных компаний. «Фонтанка» нашла, пожалуй, всех, кому чиновники предлагают заплатить в общей сложности более 500 млрд рублей, и знает, с кого сколько причитается.



Согласно решению правительства, данный налог не будет взиматься с компаний, созданных после 2020 года, а также компаний со средней прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд рублей до вычета налогов. Также это не коснется малого и среднего бизнеса. Избавят от налога и сельскохозяйственные, нефтегазовые и угольные компании — они и так уже дополнительно платят НДПИ и демпфер на моторное топливо.



Ставка налога составит 10 % от суммы превышения средней прибыли до уплаты налогов за 2021 и 2022 годы, в сравнении со средним показателем за 2019–2020 годы. Посчитать, сколько они должны, компании обязаны сами и сами же перечислить налоговой средства не позднее 28 января 2024 года. Однако сумма налога может составить 5 % — при условии перечисления компанией обеспечительного платежа в срок с 1 октября по 30 ноября 2023 года.



«Фонтанка» подробно изучила отчетность всех российских компаний, которые попадают под критерий нового налога. Редакция буквально повторила все условия, по которым компании подпадают под него, и по описанной формуле примерно вычислила, сколько именно и кто должен заплатить, а кто будет избавлен от этого.



На данный момент в России насчитывается примерно 1600 компаний, подпадающих под критерии «сверхналога». В Петербурге и Ленобласти таких компаний 150. В общей сложности сверхприбыль этих компаний может находиться в диапазоне 5,5–5,6 трлн рублей. То есть при полном налоге в 10 % вычета бюджет мог бы пополниться примерно на 550 млрд рублей. Но напомним: самые расторопные компании смогут сэкономить 50 % от платежа.



Редакция «Фонтанки» пыталась получить комментарий от представителей нескольких десятков петербургских компаний, которые попали под критерии сверхналога, однако все до единой отказываются комментировать законопроект. Главный их аргумент — закон все еще находится на рассмотрении в первом чтении и не прошел через всю плеяду законотворческих процессов.

На условиях анонимности некоторые владельцы крупных городских компаний говорят о своих сомнениях в справедливости такого дополнительного налога, ведь выходит, что под него попадут те, кто сумел выстоять в коронавирусный кризис и за счет эффективности управления развить успех.



Кроме того, один из владельцев обратил внимание на некое идеологическое противоречие этих выплат. «Технически речь идет о налоге на прибыль. Оставим за скобками, что мы все и так уже заплатили налоги на прибыль за 2021 и 2022, а это, выходит, второй — за тот же период. Но что делать, если в 2023 году у нас выйдет убыток? — рассуждает предприниматель. — События последнего времени сильно подкосили даже самые крупные предприятия, и хорошо, если, предприняв все возможные усилия, мы едва выйдем в плюс. Так что велика вероятность, что размер этого налога превысит размер нашей годовой прибыли. Ну и совсем несправедливо будет, если дополнительный налог на прибыль нам придется платить на фоне фактического убытка».



Есть и сомнительные чисто бухгалтерские моменты, которые будут накладываться на усилия предпринимателей по развитию бизнеса. Речь о том, что в случае инвестиций в производство, то есть при приобретении основных средств — оборудования, строительства или покупки помещений и пр., фактически потраченные деньги нельзя будет отнести в отчетах на затраты (ведь де-юре деньги будут обменяны на активы и не выйдут за финансовый контур предприятия). Таким образом, даже при больших инвестициях размер прибыли до налогообложения не сократится и никак не будет учтен при расчете «сверхналога». Предприниматели надеются, что по ходу прохождения законопроекта через думские чтения вопрос инвестиций будет учтен.



Некоторые крупные федеральные компании уже отреагировали на законопроект, например, 19 июня заместитель гендиректора по финансам и международным проектам «Фосагро» Александр Шарабайко заявил, что компания не планирует отказываться от ежеквартальных выплат дивидендов, хотя денежный поток, из которого формируются выплаты, уменьшится на сумму налога на сверхприбыль. По подсчетам «Фонтанки», «Фосагро» могут насчитать выплат на 19,4 млрд рублей- больше только у «Норникеля». Однако компания уже предупредила, что намерена заплатить заранее (то есть 50%), и, более того, надеется сократить платеж до 7 миллиардов.



Также законопроект прокомментировал Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он заявил, что поддерживает идею, однако настаивает на доработке некоторых деталей, которые необходимы, чтобы снизить риски для бизнеса.

Странные цифры

Результаты «Фонтанки» не претендуют на окончательную точность — все полные данные есть только у ФНС. Причины неточностей могут быть, например, в том, что многие холдинговые компании еще не публиковали консолидированную отчетность за 2022 год, так что в рамках подсчетов «Фонтанки» использовались лишь отчеты по РСБУ, которые не могут дать общего взгляда на бизнес компании. Там, где это возможно, используются данные МСФО, в остальных случаях применяется подсчет по российской системе бухучета, в которой все компании группы отчитываются отдельно.



К примеру, головная компания строительной группы «ПИК», ПАО «ПИК СЗ» по итогам 2021 года показала консолидированную прибыль до налогообложения в 124 млрд рублей (почти на 20% больше, чем годом ранее). В 2022 у нее есть только собственные данные (без общих по группе) — 49,8 млрд рублей. Однако уже обнародованные операционные показатели позволяют предположить, что общая прибыль до налогообложения будет выше, ведь объем реализации недвижимости за крайне успешный для строителей 2022 год у «ПИКа» подскочил на 33%, а говорить о том, что расходы выросли сильнее, особых оснований нет. Таким образом, в таблице у «ПИКа» «превышение» прибыли составляет всего 4,7 млрд рублей, а в реальности, можно предположить, будет чуть ли не на 100 млрд рублей больше.



Другой пример — группа «Уралхим», которая уже много лет не публикует отчетность по МСФО. Из-за этого в таблице присутствуют входящие в нее компании с собственной выручкой, как, например, крупнейшая — ООО «Томет». А «Уралкалий» не опубликовал итоги за 2022 год даже по РСБУ, так что его включить в таблицу было невозможно, хотя и известно, что операционные показатели за прошлый год у компании были далеко не блестящие — производства по ходу года падало на четверть, и вполне может быть, что «Уралкалию» и вовсе не придется платить «сверхналог».



Примерно такая же ситуация с «Новолипецким металлургическим комбинатом». Он официально отказался публиковать отчетность «в связи с «отсутствием у существенной части инвестиционного сообщества возможности осуществлять сделки с ценными бумагами компании». Операционные показатели за третий квартал года (последний из доступных) был у компании вполне оптимистичным, однако никаких намеков на финансовые итоги года нет. Тем не менее в таблице НЛМК присутствует, так как за счет крайне успешного 2021 года ей может быть начислен «сверхналог», даже если за 2022 год прибыли компания вообще не покажет.

«Россети» не опубликовали в 2022 году консолидированную отчетность, но, судя по заявления руководства, средний показатель прибыли за 2021 и 2022 годы будет ниже, чем за два предыдущих года, так что не похоже, что холдингу светит уплата «сверхналога». А вот у некоторых из ее дочерних компаний, в том числе, у «Россети Ленэнерго», арифметический расчет показывает положительный результат.



Нет в таблице и технологического гиганта «Яндекс». Дело в том, что средние показатели консолидированной прибыли до налогообложения в 2021–2022 году (48,1 млрд рублей) у него так же ниже, чем в 2019–2022 (50,4 млрд рублей), так что по методике, обнародованной правительством РФ, «сверхналог» «Яндексу» не грозит. А вот если бы учитывались показатели отдельно «Яндекс.Такси», то у него «превышение» более 20 миллиардов, и налог мог бы составить около 2 млрд рублей.

Группа En+ также присутствует в таблице, правда методика расчета данных по ней еще труднее, чем у других. Дело в том, что не так давно она перерегистрировалась в калининградской свободной экономической зоне и теперь показывает рублевые консолидированные финансовые показатели. А до этого приходилось оперировать с ее отчетностью для иностранных инвесторов и переводить цифры в рубли по средневзвешенному курсу доллара. Причем, за основу взят показатель EBITDA, который, близок, но, разумеется, не тождественен российской прибыли до налогообложения.



Особенно странно ситуация выглядит, когда в 2019–2020 гг. компании работали в убыток. Буква законопроекта гласит, что для расчета доплаты налога требуется вычислить разницу между «первым» и «вторым» периодами. Чисто арифметически, в таком случае, выходит, что к прибыли 2021–2022 гг. необходимо прибавить размер убытка, ведь он, получается, со знаком «минус». И выходит, что платить компаниям придется не только за прибыль последних лет, но и за убытки предыдущих. В таблице «Фонтанки» эта странность присутствует, но есть надежда, что законодатели исправят ее.

Из-за сложной структуры отраслевой отчетности в таблице нет банков и страховых компаний — только их дочерние структуры. Однако обойти стороной хотя бы самых заметных игроков рынка, Сбербанк и «Согаз», было бы неправильно в силу астрономических чисел в их отчетности. Их показатели за 2021 и 2022 год доступны лишь в сокращенной версии, однако показатели прибыли до налогообложения там доступны.



Но приходится констатировать: новый налог на «сверхдоходы» и Сбербанк, и «Согаз» коснется мало. Например, по главному банку страны по итогам крайне сложного 2022 года сильно ударил четырехкратный рост «бумажных» расходов. Говоря на финансовом языке, пришлось учитывать «изменения кредитного качества», и прибыль до налогов Сбербанка в минувшем году рухнула втрое. Так что итоговый показатель «превышения» составил микроскопические по меркам бизнеса 23 млрд рублей, то есть, в казну ему придется положить не более 2,3 млрд рублей. А учитывая банкирскую пунктуальность и рачительность, скорее всего, вдвое меньше.

«Согаз» же при колоссальной прибыли в 2021 году (132 млрд рублей) в 2022 и вовсе ушел в минус. За счет чего у него так сильно ухудшились показатели, можно лишь строить предположения. «Девальвационная прибыль»

Такие дополнительные сборы с самых успешных компаний — не новелла в отечественном налоговом законодательстве. Подобный, как его назвал профессор МГУ Сергей Губанов, «налог Белоусова» уже имел место в 2021 году, когда по мнению первого заместителя Председателя Правительства РФ, металлурги «нахлобучили государство», и он предложил получить единоразовую выплату от металлургических компаний в размере 100 млрд рублей.



«Инфляция внутри РФ стала причиной девальвации национальной валюты в 2022 году, которая вызвала «девальвационную прибыль». От этой инфляции пострадал государственный бюджет, ради пополнения которого и принимаются подобные законы», — считает эксперт.

По его мнению в данном вопросе можно усмотреть договор между «олигархами» и Кремлем. За счет данного закона олигархи на законных правах откупаются от рисков изъятия гораздо более значительных сумм, поставляя в бюджет относительно небольшие деньги. Государство пока не видит в этом проблем, поскольку сейчас бюджет «очень напряжен», в первую очередь, за счет обязательств по новым территориям и необходимости поддерживать боеспособность армии.



Профессор макроэкономики Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев опасается, что из-за нового закона компании будут завышать издержки, чтобы показать по бухгалтерии как можно меньшую прибыль, используя различные серые схемы.



«При общем росте налоговой нагрузки до 35% по кривой Лаффера (отображение зависимости между налоговыми поступлениями и налоговыми ставками), бюджет страны пополняется, после 35% компании начинают уходить в тень, от чего общая собираемость налогов снижается, а не повышается», — поясняет эксперт. Однако, если государство сможет корректно осуществлять контроль над соблюдением данного постулата, то это позволит пользоваться благами экономического роста и экономического развития большему количеству граждан. Введение данного налога Арефьев назвал «очень неплохим» решением, поскольку рост количества миллиардеров, при условии наличия 1,5 миллионов граждан, проживающих де-факто в бараках, вызывает сильное социальное напряжение.

По признаку выживаемости

Известный экономист и публицист Дмитрий Потапенко заявил, что страна живет в условиях огромного дефицита бюджета, и именно ради решения этой проблемы в государстве принимаются различные меры, начиная с ослабления курса рубля и заканчивая налогом на сверхдоходы.



«Сама сумма, которая пополнит бюджет, не сильно повлияет на экономические показатели, однако это является последовательным «ошкуриванием» в различных секторах экономики, которые в массе позволят закрыть бреши, поэтому это не худший вариант», — считает эксперт.



По итогам 1 квартала 2023 года дефицит бюджета РФ составил рекордные 3,4 трлн рублей. При этом за аналогичный период в 2019 году наблюдался профицит в 665 трлн рублей. Как отмечает Петр Арефьев, признанием сверхдоходами разницы между доковидным периодом и прошлым годом государство определяет возможность «выживаемости» различных компаний. Если они смогли получать прибыль во время пандемии, а впоследствии увеличить свои доходы, то и усиленное налогообложение при жесточайшем санкционном давлении несущественно скажется на них.

«Такие меры государству приходится применять, поскольку на данный момент у страны не может быть хороших решений, а злободневные задачи все равно требуют какого-то уровня контроля», — комментирует эксперт.



Альтернатива инвестициям

На вопрос, насколько уместно применять термин «сверхприбыль» в сравнении нынешнего периода с ковидным, Дмитрий Потапенко процитировал Крылова: «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать, и в лес ягнёнка поволок».

По его мнению, никакой сверхприбыли нет, ведь нужно обсуждать не конечные суммы денежных средств, полученные на расчетные счета компаний — необходимо затронуть проблему объемов предоставляемых товаров и услуг, количества новых клиентов и техническое «перевооружение» этих компаний.



«Наладить работу предприятия можно лишь технологическим перевооружением, независимо от сферы деятельности бизнеса, для чего необходимо накопить деньги. А при условии постоянного роста цены на поддержание подобных услуг и оборудования, вся «сверхприбыль» будет потрачена на это самое поддержание», — говорит Дмитрий Потапенко.



Он отмечает, что подобная ситуация применима в рамках разумной, обычной экономической теории с корректно выстроенным «деловым оборотом», а в сложившейся ситуации «просвещенного феодализма» обсуждать инвестиционные программы всех холдингов и компаний, объем продаж их ресурсов не имеет смысла. «Только в этой ситуации мы можем говорить о том, является ли этот законопроект значимым и он про жизнь — или это грабеж чистой воды», — рассуждает Дмитрий Потапенко.



Денис Лебедев, Филипп Букетов, «Фонтанка.ру»

