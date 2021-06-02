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Вице-премьер РФ объяснил своё высказывание о металлургах, «нахлобучивших» государство

Белоусов заявил об отсутствии задачи отобрать деньги у металлургов, которые «задолжали» России 100 млрд.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на ПМЭФ-2021 рассказал журналистам, что перед государством стоит задача исполнить госпрограммы и стабилизировать цены на металл, а не отобрать деньги у металлургов. Об этом 2 июня сообщает ТАСС.

«Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды», — цитирует Белоусова издание.

Вице-премьер подчеркнул, что против нерыночных мер необходимо найти системный механизм для нейтрализации скачков мировых цен на металл. «В случае с металлургами лобовые методы повышения, введения экспортных пошлин на металл, с моей точки зрения, контрпродуктивно. Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому с этой точки зрения, если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать», — считает Белоусов.

В одном из интервью вице-премьер рассказал о намерении государства взыскать с металлургов 100 млрд рублей в виде налогов. «В ковидный год — сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», — заявил он. После этих слов акции российских металлургических компаний начали падать.

Заявление Белоусова прокомментировали в Кремле. Так, Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимиру Путину известно о ситуации со сверхприбылью на металлургическом рынке. «Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — ответил пресс-секретарь.

Сейчас металлургическая отрасль переживает один из лучших периодов в истории. Спрос на продукцию производителей растёт, однако некоторые компании не успевают возвращать в строй те мощности, которые были приостановлены во время пандемии. Это ведёт к дефициту металлов и провоцирует рост цен. Так, в апреле — мае 2020 года российский горячекатаный прокат в портах Черного моря стоил 360–370 долларов за тонну, а в мае 2021 года он подорожал примерно на 180 % и достиг 1 025 долларов за тонну. Вслед за ростом цен на металлы взлетели и акции металлургов. Так, с начала года бумаги «Северстали» выросли на 33 %, НЛМК — на 26 %, ММК — на 13 %, ТМК — на 18 %.

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Комментарии (3)

260650801
Луке миллиард баксов дают, как раз с металлургов хватит, а сдачу Белоусов себе в офшор положит...
265947515
«Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили».
Потрясающая феня! Понятно в 90-е эту бандитскую гопоту воспитывали.
Maxi 555
"Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога. Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили», — заявил Белоусов в интервью РБК."
Белоусова неправильно поняли.....
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