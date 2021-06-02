Вице-премьер РФ объяснил своё высказывание о металлургах, «нахлобучивших» государство

В одном из интервью вице-премьер рассказал о намерении государства взыскать с металлургов 100 млрд рублей в виде налогов. «В ковидный год — сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», — заявил он. После этих слов акции российских металлургических компаний начали падать.



Заявление Белоусова прокомментировали в Кремле. Так, Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимиру Путину известно о ситуации со сверхприбылью на металлургическом рынке. «Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — ответил пресс-секретарь.



Сейчас металлургическая отрасль переживает один из лучших периодов в истории. Спрос на продукцию производителей растёт, однако некоторые компании не успевают возвращать в строй те мощности, которые были приостановлены во время пандемии. Это ведёт к дефициту металлов и провоцирует рост цен. Так, в апреле — мае 2020 года российский горячекатаный прокат в портах Черного моря стоил 360–370 долларов за тонну, а в мае 2021 года он подорожал примерно на 180 % и достиг 1 025 долларов за тонну. Вслед за ростом цен на металлы взлетели и акции металлургов. Так, с начала года бумаги «Северстали» выросли на 33 %, НЛМК — на 26 %, ММК — на 13 %, ТМК — на 18 %.