Вице-премьер РФ объяснил своё высказывание о металлургах, «нахлобучивших» государство

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на ПМЭФ-2021 рассказал журналистам, что перед государством стоит задача исполнить госпрограммы и стабилизировать цены на металл, а не отобрать деньги у металлургов. Об этом 2 июня сообщает ТАСС.
«Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды», — цитирует Белоусова издание.
Вице-премьер подчеркнул, что против нерыночных мер необходимо найти системный механизм для нейтрализации скачков мировых цен на металл. «В случае с металлургами лобовые методы повышения, введения экспортных пошлин на металл, с моей точки зрения, контрпродуктивно. Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому с этой точки зрения, если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать», — считает Белоусов.