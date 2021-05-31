Акции металлургов упали после заявления вице-премьера о плане взыскать с них 100 млрд руб.

В первые минуты торгов в понедельник, 31 мая, акции российских металлургических компаний упали. Так, котировки «Северстали» сократились на
По данным издания, снижение акций началось после слов первого вице-премьера Андрея Белоусова о намерении государства взыскать с металлургов 100 млрд рублей в виде налогов.
«В ковидный год — сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога. Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили», — заявил Белоусов в интервью РБК.
Сейчас металлургическая отрасль переживает один из лучших периодов в истории, уточняет издание. Спрос на продукцию производителей растёт, однако некоторые компании не успевают возвращать в строй те мощности, которые были приостановлены во время пандемии. Это ведёт к дефициту металлов и провоцирует рост цен. Так, по данным РБК, в апреле-мае 2020 года российский горячекатаный прокат в портах Черного моря стоил 360–370 долларов за тонну, а в мае 2021 года он подорожал примерно на
Вслед за ростом цен на металлы взлетели и акции металлургов. Так, с начала года бумаги «Северстали» выросли на