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Акции металлургов упали после заявления вице-премьера о плане взыскать с них 100 млрд руб.

Вице-премьер Белоусов: В пандемийный год металлурги «нахлобучили» государство

В первые минуты торгов в понедельник, 31 мая, акции российских металлургических компаний упали. Так, котировки «Северстали» сократились на 6 % (до 1 652 рублей), бумаги НЛМК — на 1,7 % (до 259 рублей), а ММК — на 1,9 (до 61,82 рубля). Об этом сообщает РБК.

По данным издания, снижение акций началось после слов первого вице-премьера Андрея Белоусова о намерении государства взыскать с металлургов 100 млрд рублей в виде налогов.

«В ковидный год — сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога. Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили», — заявил Белоусов в интервью РБК.

Сейчас металлургическая отрасль переживает один из лучших периодов в истории, уточняет издание. Спрос на продукцию производителей растёт, однако некоторые компании не успевают возвращать в строй те мощности, которые были приостановлены во время пандемии. Это ведёт к дефициту металлов и провоцирует рост цен. Так, по данным РБК, в апреле-мае 2020 года российский горячекатаный прокат в портах Черного моря стоил 360–370 долларов за тонну, а в мае 2021 года он подорожал примерно на 180 % и достиг 1 025 долларов за тонну.

Вслед за ростом цен на металлы взлетели и акции металлургов. Так, с начала года бумаги «Северстали» выросли на 33 %, НЛМК — на 26 %, ММК — на 13 %, ТМК — на 18 %.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Хе. То-то сбер рекламирует акцЫонирование металлургов. :)
SNOW
А вице-премьер не хочет как-то компенсировать рост цен на металл обычным гражданам, или проблемы индейцев шерифа - не очень?
SNOW
Государство нахлобучило металлургов. Металлурги нахлобучили государство. Что не так?
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