Акции металлургов упали после заявления вице-премьера о плане взыскать с них 100 млрд руб.

В первые минуты торгов в понедельник, 31 мая, акции российских металлургических компаний упали. Так, котировки «Северстали» сократились на 6 % (до 1 652 рублей), бумаги НЛМК — на 1,7 % (до 259 рублей), а ММК — на 1,9 (до 61,82 рубля). Об этом сообщает РБК.



По данным издания, снижение акций началось после слов первого вице-премьера Андрея Белоусова о намерении государства взыскать с металлургов 100 млрд рублей в виде налогов.



«В ковидный год — сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога. Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили», — заявил Белоусов в интервью РБК.

