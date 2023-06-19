«8 из 10 — китайские смартфоны»: как изменились предпочтения россиян

Директор по продажам TECNO Виктор Колесниченко Фото: Дмитрий Толстошеев Поделиться Поделиться





На Петербургский экономический форум, который проходил с 14 по 17 июня, съехались представители крупных компаний. Директор по продажам бренда TECNO Виктор Колесниченко рассказал про современные технологии и, конечно, про самый главный и практически жизненно необходимый гаджет — смартфон. — Абсолютно точно, что около 80% нашей аудитории будут смотреть и читать это интервью на экране смартфона — таковы реалии. Но что значит телефон для современного человека?

— Смартфон сейчас заменил многие вещи и, более того, стал нашей параллельной копией. Это наш ассистент, бизнес-помощник — и с ним мы делаем практически всё. Просыпаемся утром под будильник, который устанавливаем на нем, пьем утренний кофе, читая газету на нем же. Едем на работу, используя навигатор на смартфоне. Оплачиваем покупки, делаем онлайн-заказы и даже вечером, когда мы идем в гости к друзьям или в ресторан, мы опять используем его камеру, чтобы сделать фото, сохранить его или поделиться в соцсетях. Смартфон стал незаменимым средством коммуникации и нашим помощником по жизни. Поэтому сейчас это, пожалуй, один из самых востребованных товаров в мире.

Автор: Дмитрий Толстошеев

— На российском рынке сейчас немало брендов из Поднебесной, но TECNO каким-то образом удалось занять устойчивую нишу…

— Да, брендов на рынке сейчас немало, и за последние несколько лет бренды из Поднебесной укрепили свои позиции — около 8 из 10 проданных в России смартфонов от китайских производителей. Настроения пользователей меняются: если раньше к ним относились с осторожностью, то сейчас этот барьер снят. Потребители совершенно четко понимают, что китайский смартфон такой же качественный, как и любой другой. Если говорить о TECNO, то бренд присутствует на российском рынке с 2018 года и ежегодно удваивает свои продажи. Конечно, бесконечно двигаться дальше такими темпами будет сложно, но это результат, к которому мы пришли во многом благодаря тому, что смартфоны TECNO максимально соответствуют ожиданиям потребителей. — В чем? Расскажите про основные характеристики.

Бренд TECNO присутствует на российском рынке с 2018 года Фото: Дмитрий Толстошеев Поделиться Поделиться





— Одно из основных требований потребителей — это дизайн, будь то высокий или бюджетный ценовой сегмент. Именно поэтому TECNO уделяет особое внимание внешнему облику продуктов. В течение последних трех лет каждую международную выставку та или иная линейка наших смартфонов получает высшие награды именно за дизайн — в том числе, по мнению пользователей. Так как для них смартфон — это способ подчеркнуть свою индивидуальность, он должен быть ярким и красивым.

— Что производит TECNO как один из лидеров в своей отрасли?

— TECNO в первую очередь производитель электроники. Также бренд развивает экосистему цифровых технологий: беспроводные наушники, ноутбуки, пауэрбанки, быстрые зарядные устройства, смарт-часы и умные колонки. Над развитием новейших технологий для человека работает большой отдел, но ядро нашего бизнеса — это смартфоны, которые представлены несколькими линейками: младшая SPARK — яркие смартфоны для молодежи; серия смартфонов POVA с мощным аккумулятором; стильные камерофоны CAMON и флагманская линейка PHANTOM.

Сейчас TECNO покрывает все ценовые сегменты — от 7000 до 100 000 рублей. Если наш пользователь решит обновить свое устройство, мы готовы предложить ему максимальный выбор.

Бренд TECNO развивает экосистему цифровых технологий Фото: Дмитрий Толстошеев Поделиться Поделиться





— Каковы тенденции на российском рынке смартфонов? И какие основные предпочтения у покупателей? — Один из драйверов замены устройств — это объем встроенной памяти. Пользователь много фотографирует, хранит на смартфоне много информации. Второе, чего хочет потребитель, — это большой экран и аккумулятор, который позволяет весь день использовать телефон без подзарядки. Анализируя отзывы наших пользователей на онлайн-площадках и маркетах, мы заметили, что за это наш бренд как раз и ценят. Мотивирует купить новое устройство и быстрый процессор. Вся новая линейка CAMON 20, от CAMON 20 Pro до CAMON 20 Premier, — это смартфоны с 6-нанометровым процессором. А линейка PHANTOM — это уже 4 нанометра . Смартфоны действительно стали производительными, мощными, с хорошей камерой и большим максимально ярким экраном.

— Новый смартфон, который выпустила компания TECNO, каким получился?

— Мы уже говорили про ДНК бренда TECNO, а именно про дизайн. Смартфон CAMON 20 Premier не стал исключением. Экокожа, керамика... Но главное его отличительное преимущество, которое соответствует запросу покупателей, — колоссальный объем памяти. Единственное предложение в сегменте с памятью 512 гигабайт, большой AMOLED-экран с высокой частотой обновления, что безопасно для глаз. Конечно же, камера с высоким разрешением 108 мегапикселей и оптической стабилизацией — это позволяет делать яркие и четкие фотографии. Как раз тот случай, когда речь идет не только про новые технологии, но и про стиль. TECNO MOBILE LIMITED, https://ru.tecno-mobile.com