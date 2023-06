Государство снова проблема. На завтраке Сбера на ПМЭФ-2023 обсуждали грибы, делили «бюджетный пирог» и заводили «Ладу»

«Government is the problem», — процитировал Макаров инаугурационную речь президента США Рональда Рейгана. (Полная цитата: «In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem» — «В нынешнем кризисе государство — не решение нашей проблемы, государство и есть проблема». — Прим. ред.). По словам депутала, сейчас основная конкуренция в мире — это конкуренция качества государственного управления. «Так вот наша проблема — качество государственного управления», — заявил он. Интересно, что эту же самую мысль Андрей Макаров уже доносил до тех же самых собеседников в этом же самом контексте и тоже во время завтрака Сбербанка — в прошлом году. Можно подумать, с тех пор государство у нас так и не перестало быть проблемой.