Государство снова проблема. На завтраке Сбера на ПМЭФ-2023 обсуждали грибы, делили «бюджетный пирог» и заводили «Ладу»

Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости Поделиться Поделиться





Одно из самых ярких и представительных деловых событий ПМЭФ — завтрак Сбера — прошло 16 июня не по полях Экспофорума, хотя и в относительной близости — отеле Airportcity Plaza. «Два вице-премьера, четыре заместителя главы администрации президента, восемь министров, 12 депутатов, пять руководителей федеральных ведомств, 25 губернаторов и 45 глав крупнейших российских компаний», — без ложной скромности охарактеризовал уровень собрания хозяин встречи Герман Греф. Журналистам накрыли стол в соседней комнате, предложив наблюдать за трапезой элит на экране — все-таки не Версаль с публичными королевскими обедами.



Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости Поделиться Поделиться





Ключевой вопрос, на который попросили ответить собравшихся, — в чем в нынешней ситуации должны быть приоритеты российского государства. Глобальный контекст, который, безусловно, волнует бизнес, Греф сразу попросил оставить за скобками. «Более важно, что будет происходить в нашей стране», — подчеркнул он.



В качестве затравки глава Сбера показал несколько слайдов, из которых следовало, что экономика адаптировалась к кризису лучше ожиданий: Россия потеряла всего 2,1 процентных пункта ВВП, чего не прогнозировали самые смелые аналитики. Это удалось благодаря профессионализму правительства и бизнесу, который проявил «чудеса изобретательности», сделал он ненавязчивый комплимент собравшимся.

«Данность» в которой предстоит в ближайшие годы жить и работать, состоит в увеличении расходов на оборону и безопасность. Однако трат из федерального и регионального бюджетов потребуется и на снижение социального неравенства, и на развитие новой инфраструктуры, а также на импортозамещение и достижение технологического суверенитета.



Почему не вышло с индустриализацией

Почему с последним пунктом не справились раньше, Герман Греф предложил порассуждать главам КАМАЗа и АвтоВАЗа. «Никто не рассчитывал, что шок будет таким глубоким, масштабным, и мы не были готовы к такой степени глубины технологического суверенитета, — ответил глава АВТОВАЗа Максим Соколов. — Но сегодня мы понимаем, что это наша защита, наша реальность». На уточняющий вопрос — почему все же не получилось — он добавил: «Очевидно, что вектор госполитики не был направлен на достижение этих задач в предыдущие годы. Сейчас ситуация изменилась».



Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что «первые лица управления должны видеть, что будет на горизонте». «Если грубо, то грамотно продали российский рынок. Но всегда ставили во главу угла способность самостоятельно вести бизнес. И когда произошел критический момент, все произошло бесшовно», — сказал он.

Грибы и Рейган

Сквозную тему встречи задал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который на завтраках Сбера традиционно выступает в роли трикстера. Депутат начал с вопроса, кто из присутствующих в зале любит собирать грибы, получив единодушный утвердительный ответ, парламентарий заявил, что именно о них-то и намерен поговорить, благо, тема «абсолютно безопасная».



Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости Поделиться Поделиться





Макаров напомнил, что сбор грибов регулируется законом субъектов РФ, за нарушение наступает административная. А если грибы не только заготовили, но захотели продать на рынке, то уголовная. «Как не сажать, если диаметр лисички меньше 1,5 см? Очевидно, что надо сажать. Итак, мы чемпионы мира не только по тем санкциям, которые ввели против нас, — мы чемпионы мира по санкциям, которые мы налагаем на собственных граждан», — резюмировал парламентарий.



Главные причины торможения экономики, по мнению Макарова, кроются во внутренних проблемах. Одна из них — изъян делового климата. «Что мы сделали за 10 лет, чтобы изменился деловой климат в стране», — спросил он и тут же сам себе ответил. «Мы научились изображать деятельность».



«Government is the problem», — процитировал Макаров инаугурационную речь президента США Рональда Рейгана. (Полная цитата: «In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem» — «В нынешнем кризисе государство — не решение нашей проблемы, государство и есть проблема». — Прим. ред.). По словам депутала, сейчас основная конкуренция в мире — это конкуренция качества государственного управления. «Так вот наша проблема — качество государственного управления», — заявил он. Интересно, что эту же самую мысль Андрей Макаров уже доносил до тех же самых собеседников в этом же самом контексте и тоже во время завтрака Сбербанка — в прошлом году. Можно подумать, с тех пор государство у нас так и не перестало быть проблемой.

Будет ли повышение налогов

На сакраментальный вопрос, ожидается ли в этом году повышение налогов, Герман Греф предложил ответить главе Минфина Антону Силуанову. «Будет ли повышение расходов?», — спросил тот в ответ и предложил три варианта развития событий.



Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости Поделиться Поделиться





«Если мы хотим больше расходов, значительных расходов, то надо понять — откуда возьмутся деньги? Денег же из воздуха не бывает. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляция и ставки, то за это заплатят население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги — за это тоже заплатят — не знаю какие налоги, можно обсуждать — и те, и другие», — сказал он.



Третья альтернатива — взять дополнительные расходы из действующего «бюджетного пирога». «Те траты, которые сегодня есть, перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо», — заявил глава Минфина. Последний вариант — самый правильный, но самый тяжелый, считает он. «Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать», — подчеркнул Силуанов.



По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, объем дополнительных расходов еще не определен. Но дискуссии о приоритетах не избежать. Не исключено, что правительству придется пойти на секвестр бюджета, так как он политически проще, отметил глава МЭР. Также будет обсуждаться пересмотр бюджетного правила. Но возможно, правительству придется «смотреть гораздо шире «залезать в экономику естественных монополистов. «Пирог-то один», — добавил Решетников.



Экс-глава Минэка и помощник президента Максим Орешкин высказался против повышения налогов. «Нам задачи надо решать не в течение одного года, а на длительную перспективу. А если корову зарезать сразу, сыт ты будешь, но через год голод тебя настигнет. В этом главная проблема», — отметил он.



Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости Поделиться Поделиться





Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что лично его урезание расходов не пугает. Минфин и так в два раза урезал расходы ведомству, сказал он. «Движение мы продолжим за меньшие деньги за счёт более эффективных решений», — подчеркнул министр.



Вопрос, хватит ли ресурсов на решение инфраструктурных проблем, Герман Греф адресовал министру транспорта Виталию Савельеву. Тот сообщил, что находится «в позитиве», после чего дал обширную справку о протяженности границ РФ и планах по увеличению грузооборота на основных транспортных коридорах. «Я тоже начну собирать грибы, наверное, что-то в этом есть», — подытожил он выступление.

А что бизнес?

Главе РЖД Олегу Белозерову пришлось отвечать вопрос о перспективах высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. «Долго говорим, долго запрягаем, пока не поехали», — признал он. По мнению топ-менеджера, «все заинтересованы в том, чтобы сейчас ВСМ был». «Сейчас время такие проекты реализовывать, они хорошо укладываются сейчас в финансовую модель», — заявил он.



Глава «Северстали» Алексей Мордашов на вопрос о том, готов ли он вложить в ВСМ, сообщил, что все будет зависеть от условий. Предприниматель также призвал не повышать налоги и отказаться от «ненужных инвестиций». «Низкий уровень налогов всегда был очень мощным стимулом экономического роста. Давайте сохраним этот стимул», — сказал он.



Владелец винного дома «Абрау-Дюрсо» и бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что «никакой поддержки виноградарству не надо». И отрасли мешает не Dom Perignon, а «некачественный товар, который заполняет наши полки и стоит очень дёшево». В своем втором качестве Титов также высказался против повышения налогов. «Невозможно требовать, чтоб бизнес спасал страну и одновременно повышать налоги», — подчеркнул он.

Заводная Aura

В качестве импровизации в финале завтрака глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов предложил Герману Грефу и Антону Силуанову устроить тест-драйв прототипу новой модели Lada Aura и прямо на ней отправиться на ПМЭФ. Пока глава Сбера общался с журналистами, министр финансов сел за руль «брата Aurus» и проехал вокруг отеля.



Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости Поделиться Поделиться





Затем новинку показали главе Сбербанка. «Локализация составляет 90%», — похвастался Соколов. Правда, после повторной демонстрации Aura не завелась. «Сломали машину», — пошутил Греф. «Ну что делать, прототип», — не спасовал Соколов. После того, как глава Минфина залез под капот и снова сел за руль, двигатель заработал. В итоге Силуанов за рулём и Соколов на заднем сиденье уехали на Lada Aura на ПМЭФ, а Греф компанию им не составил.

Позднее в пресс-службе «АвтоВАЗ» объяснили заминку тем, что после первой поездки машина была заглушена, при этом передача осталась включенной. А следующая попытка завести автомобиль не получилась, так как сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче. После перевода автомата в режим «Паркинг», автомобиль завелся.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

