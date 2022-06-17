Депутат Макаров: Главная проблема трансформации экономики — госуправление

Глава думского комитета по бюджету и экономике Андрей Макаров на завтраке Сбербанка на ПМЭФ-2022 выступил с критическими заявлениями о способности государственного аппарата обеспечить запланированную модернизацию экономики страны. «Структурная трансформация экономики будет с вероятностью 100%, вопрос только в том, будет ли это модернизация или деградация. Реальность пока — это упрощенная версия «Лада Гранта», которую мы будем выпускать. Неважно, чего в ней не будет, главное, что будет — она будет стоить дороже, чем полная версия. Если мы пойдем по пути упрощения, мы неизбежно скатимся к деградации.



У нас в стране никто никогда ни за что не отвечает. Это реальность. У нас была программа модернизации. Кто-то помнит, что она была в 2014–2021 годах? Сколько денег дали за эти семь лет на это самое импортозамещение? Нам говорят, что мы все выполнили. Локализация у нас поднималась. Но все оценивалось в баллах. Привезли станок из Китая, покрасили — получили баллы за локализацию и премию. Если мост в будущее будут строить те же, кто занимался локализацией, то лучше уж пусть они строят трубу. Сейчас конкуренция идет за качество госуправления. Тут важны не цифры, а благосостояние людей. Как говорил Рональд Рейган, правительство — это не решение наших проблем. Это и есть проблема. Он это говорил не о правительстве, а о госуправлении. Качество нашего управления и есть наша главная проблема», — заявил Андрей Макаров.