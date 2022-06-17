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    Экономика и санкции

    ПМЭФ2022

    Депутат Макаров: Главная проблема трансформации экономики — госуправление

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    11 комментариев

    Глава думского комитета по бюджету и экономике Андрей Макаров на завтраке Сбербанка на ПМЭФ-2022 выступил с критическими заявлениями о способности государственного аппарата обеспечить запланированную модернизацию экономики страны.

    «Структурная трансформация экономики будет с вероятностью 100%, вопрос только в том, будет ли это модернизация или деградация. Реальность пока — это упрощенная версия «Лада Гранта», которую мы будем выпускать. Неважно, чего в ней не будет, главное, что будет — она будет стоить дороже, чем полная версия. Если мы пойдем по пути упрощения, мы неизбежно скатимся к деградации.

    У нас в стране никто никогда ни за что не отвечает. Это реальность. У нас была программа модернизации. Кто-то помнит, что она была в 2014–2021 годах? Сколько денег дали за эти семь лет на это самое импортозамещение? Нам говорят, что мы все выполнили. Локализация у нас поднималась. Но все оценивалось в баллах. Привезли станок из Китая, покрасили — получили баллы за локализацию и премию.

    Если мост в будущее будут строить те же, кто занимался локализацией, то лучше уж пусть они строят трубу. Сейчас конкуренция идет за качество госуправления. Тут важны не цифры, а благосостояние людей. Как говорил Рональд Рейган, правительство — это не решение наших проблем. Это и есть проблема. Он это говорил не о правительстве, а о госуправлении. Качество нашего управления и есть наша главная проблема», — заявил Андрей Макаров.

    Он отметил, что за тяжелый 2021-й пандемийный год количество компаний-единорогов (стартап, получивший рыночную оценку свыше 1 миллиарда долларов) в мире увеличилось на 30%. «Они теперь даже в Сенегале есть. А у нас нет», — посетовал Андрей Макаров, иллюстрируя таким образом все предыдущие усилия по модернизации экономики и локализации производства.

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    Комментарии (11)

    Den155
    Сильно! И особенно странно слышать это от единороса. НО, очень поздно. Примерно, как самому истыкать дно лодки сотней отверстий, а потом, достав пачку жевачки, заявить, что всё в наших руках.
    Klaus_Nesanta
    гарант - глубоко несовременный человек, и это влияет на все сферы жизни.
    houspi
    Потому что у госаппарата другая задача в приоритете - обеспечение своей несменяемости.
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