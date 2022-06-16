К Путину — только на «Ладе». Главы Самарской области и «АвтоВАЗа» разъезжают с ветерком по Петербургу

На приметной машине ездит по Петербургу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель «АвтоВАЗа», бывший вице-губернатор города на Неве Максим Соколов. На спортивной Lada Vesta все как положено: и «63» на капоте, и «Z» — на боку.
Автор: Дмитрий Азаров / vk.com
Спустя буквально несколько часов после заявления министра финансов России Антона Силуанова о том, что необходимо пересадить чиновников на отечественные «Лады», красивый прокат продемонстрировал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Видео он опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Помимо выставочных машин делегация от нашей области ездит в Северной столице на вазовских автомобилях, но, как вы знаете, у меня есть личная LADA Vesta Sport», — написал Азаров в качестве комментария к видео.
Собственность свою он вел сам, в пассажирском кресле — нынешний глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Оба отправились на совещание по развитию автопрома в России. Пройдет оно под председательством президента России Владимира Путина.