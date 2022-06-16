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    К Путину — только на «Ладе». Главы Самарской области и «АвтоВАЗа» разъезжают с ветерком по Петербургу

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    16 комментариев

    На приметной машине ездит по Петербургу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель «АвтоВАЗа», бывший вице-губернатор города на Неве Максим Соколов. На спортивной Lada Vesta все как положено: и «63» на капоте, и «Z» — на боку.

    Автор: Дмитрий Азаров / vk.com

    Спустя буквально несколько часов после заявления министра финансов России Антона Силуанова о том, что необходимо пересадить чиновников на отечественные «Лады», красивый прокат продемонстрировал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Видео он опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

    «Помимо выставочных машин делегация от нашей области ездит в Северной столице на вазовских автомобилях, но, как вы знаете, у меня есть личная LADA Vesta Sport», — написал Азаров в качестве комментария к видео.

    Собственность свою он вел сам, в пассажирском кресле — нынешний глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Оба отправились на совещание по развитию автопрома в России. Пройдет оно под председательством президента России Владимира Путина.

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    Комментарии (16)

    252674901
    Путин тоже когда-то на публику ездил на жёлтой Ладе Калине.
    So1nishko
    Что значит 63?
    VKuser192906306
    Дуя на очки и протирая...телеги и только телеги , лошади и только лошади....
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