К Путину — только на «Ладе». Главы Самарской области и «АвтоВАЗа» разъезжают с ветерком по Петербургу

На приметной машине ездит по Петербургу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель «АвтоВАЗа», бывший вице-губернатор города на Неве Максим Соколов. На спортивной Lada Vesta все как положено: и «63» на капоте, и «Z» — на боку.

Спустя буквально несколько часов после заявления министра финансов России Антона Силуанова о том, что необходимо пересадить чиновников на отечественные «Лады», красивый прокат продемонстрировал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Видео он опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте».



«Помимо выставочных машин делегация от нашей области ездит в Северной столице на вазовских автомобилях, но, как вы знаете, у меня есть личная LADA Vesta Sport», — написал Азаров в качестве комментария к видео.