Government is the problem. Депутат Госдумы Макаров описал проблемы России словами президента США

Главная проблема, которую нужно решать России, — это качество госуправления. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Макаров на деловом завтраке Сбера в ходе ПМЭФ-2023 16 июня.

«Government is the problem», — процитировал Макаров слова президента США Рональда Рейгана. (Полная цитата: «In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem» — «В нынешнем кризисе государство — не решение нашей проблемы, государство и есть проблема». — Прим. ред.).

По его словам, раньше конкуренция велась за рабочую силу и ресурсы. «Сейчас основная конкуренция в мире — это конкуренция качества государственного управления. Так вот наша проблема — качество государственного управления», — подчеркнул Макаров.