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    ПМЭФ-2023

    Government is the problem. Депутат Госдумы Макаров описал проблемы России словами президента США

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    15 комментариев

    Главная проблема, которую нужно решать России, — это качество госуправления. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Макаров на деловом завтраке Сбера в ходе ПМЭФ-2023 16 июня.

    «Government is the problem», — процитировал Макаров слова президента США Рональда Рейгана. (Полная цитата: «In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem» — «В нынешнем кризисе государство — не решение нашей проблемы, государство и есть проблема». — Прим. ред.).

    По его словам, раньше конкуренция велась за рабочую силу и ресурсы. «Сейчас основная конкуренция в мире — это конкуренция качества государственного управления. Так вот наша проблема — качество государственного управления», — подчеркнул Макаров.

    По его словам, «нигде в мире [помимо России] нет столько уголовной и административной ответственности, накладываемой на граждан».

    «Мы чемпионы мира не только по тем санкциями, которые наложили на Россию, но мы чемпионы мира по тем санкциям, которые накладываем на собственных граждан», — прокомментировал Макаров и привел в качестве примера законодательство о сборе грибов. «Как не сажать, если диаметр лисички меньше 1,5 см? Очевидно, что надо сажать», — заявил парламентарий.

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    Комментарии 15

    27408104416 Июн 2023 в 12:25
    Вот только не Макарову об этом говорить....одно адвокатское словоблудие, без реальных дел и действий.
    +0−0
    Dr. Jones16 Июн 2023 в 12:20
    В нынешних условиях диктатуры это выглядит, как экстремизм.
    +1−0
    Nerevar16 Июн 2023 в 12:07
    Короче: лютейшие репрессии не за горами. Скоро будет полный пэ.
    +0−0
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