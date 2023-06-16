Government is the problem. Депутат Госдумы Макаров описал проблемы России словами президента США

Главная проблема, которую нужно решать России, — это качество госуправления. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Макаров на деловом завтраке Сбера в ходе ПМЭФ-2023 16 июня.
«Government is the problem», — процитировал Макаров слова президента США Рональда Рейгана. (Полная цитата: «In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem» — «В нынешнем кризисе государство — не решение нашей проблемы, государство и есть проблема». — Прим. ред.).
По его словам, раньше конкуренция велась за рабочую силу и ресурсы. «Сейчас основная конкуренция в мире — это конкуренция качества государственного управления. Так вот наша проблема — качество государственного управления», — подчеркнул Макаров.
По его словам, «нигде в мире [помимо России] нет столько уголовной и административной ответственности, накладываемой на граждан».
«Мы чемпионы мира не только по тем санкциями, которые наложили на Россию, но мы чемпионы мира по тем санкциям, которые накладываем на собственных граждан», — прокомментировал Макаров и привел в качестве примера законодательство о сборе грибов. «Как не сажать, если диаметр лисички меньше 1,5 см? Очевидно, что надо сажать», — заявил парламентарий.