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    ПМЭФ-2023

    Грелки, танцы и скандалы. Смотрите видео с яркими моментами ПМЭФ-2023

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    4 комментария

    Разорванные грелки под песню «Я русский», арабы с карабинами и скандалы. Этим и многим другим запомнился Петербургский международный экономический форум в 2023 году.

    Этот ПМЭФ однозначно войдет в историю как самый безопасный. В день пленарного заседания внутри «Экспофорума» работал только Wi-Fi, мобильный интернет заглушили. Также зачем-то завесили камеру, а павильон G, проход к которому перекрыли с самого утра, продезинфицировали специальным раствором. Работали кинологи с подопечными собаками, дежурили силовики.

    На полях форума тоже было неспокойно — главред «Readovka» нецензурно ругался с представителем компании «Астраком». Тот грозился вызвать охрану, но не вызывал. Звездами ПМЭФ-2023 стали танцующие арабы, переплюнуть их удалось только патриотам из Сибири — лопнувшие грелки форумчане точно запомнили.

    Лучшие видео с ПМЭФ-2023 — в нашей видеоновости.

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    Комментарии 4

    Sobaka16 Июн 2023 в 22:41
    ещё бы цыган и медведя с балалайкой для полноты экономической и международной составляющей
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 22:18
    Десантники, рвущие грелки... Весь мир в ужасе!
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 22:16
    Да, судя по россновостям, мечты о втором ЧМ Мира по футболу и Олимпиадах уже не прокатывают. Завяло ваше величие.
    +0−0
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