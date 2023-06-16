Грелки, танцы и скандалы. Смотрите видео с яркими моментами ПМЭФ-2023

Разорванные грелки под песню «Я русский», арабы с карабинами и скандалы. Этим и многим другим запомнился Петербургский международный экономический форум в 2023 году.

Этот ПМЭФ однозначно войдет в историю как самый безопасный. В день пленарного заседания внутри «Экспофорума» работал только Wi-Fi, мобильный интернет заглушили. Также зачем-то завесили камеру, а павильон G, проход к которому перекрыли с самого утра, продезинфицировали специальным раствором. Работали кинологи с подопечными собаками, дежурили силовики.