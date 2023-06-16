Грелки, танцы и скандалы. Смотрите видео с яркими моментами ПМЭФ-2023

Разорванные грелки под песню «Я русский», арабы с карабинами и скандалы. Этим и многим другим запомнился Петербургский международный экономический форум в 2023 году.
Этот ПМЭФ однозначно войдет в историю как самый безопасный. В день пленарного заседания внутри «Экспофорума» работал только Wi-Fi, мобильный интернет заглушили. Также зачем-то завесили камеру, а павильон G, проход к которому перекрыли с самого утра, продезинфицировали специальным раствором. Работали кинологи с подопечными собаками, дежурили силовики.
На полях форума тоже было неспокойно — главред «Readovka» нецензурно ругался с представителем компании «Астраком». Тот грозился вызвать охрану, но не вызывал. Звездами ПМЭФ-2023 стали танцующие арабы, переплюнуть их удалось только патриотам из Сибири — лопнувшие грелки форумчане точно запомнили.
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