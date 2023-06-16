На ПМЭФ скандалили из-за дронов, слишком похожих на китайские. Звучало нецензурное, угрозы и слово «реинжиниринг»

Фото: Екатерина Рябчук / MSK1 Поделиться Поделиться





История с дронами, представленными на ПМЭФ и оказавшимися китайскими по происхождению, получила эмоциональное продолжение. Производителю пришлось оправдываться за иностранные комплектующие и объяснять, в чем сходство с Lada и Huawei.



Нечастую для форума сцену наблюдал корреспондент MSK1 16 июня у стенда компании «Астраком», где выставлен беспилотник «Патриот». Ранее СМИ писали, что он защищен от средств радиоэлектронной борьбы и вот-вот пройдет испытания в силовых ведомствах. Однако в телеграм-каналах военкоров тут же появилось наблюдение, что этот дрон чрезвычайно похож на китайский образец Autel, который, более того, можно вполне купить в Интернете. Эту информацию перепечатали несколько изданий. ТАСС в рассказе о стенде подчеркнул: «Изначально дрон был полностью иностранным. Затем было написано отечественное ПО как для пульта, так и для дрона, организовано производство в Башкирии».



Екатерина Рябчук / MSK1



К 16 июня, судя по визиту основателя холдинга Readоvka Алексея Костылева, вопросы еще остались. На видео заметно, что представителя компании не устраивает тон Костылева. «Я вам что-то должен? Вы следователь?» — спрашивает он. В ответ тот эмоционально сообщает, что он не журналист, для убедительности подкрепляя это крепким словом. После этого работник на стенде обращает внимание на аккредитацию СМИ и угрожает вызвать охрану.



Как сообщает корреспондент, кризис в общении удалось преодолеть, и Костылеву пояснили, что аппарат отличается от китайского новым программным обеспечением.



Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.ru Поделиться Поделиться







На вопросы MSK1 Сергей Назаренко, коммерческий директор ООО «Астроком», привел в пример новую Lada X-cross 5, которую представили на ПМЭФ и которая во многом повторяет китайскую FAW Bestune T77. «Сначала были отобраны дроны китайские, мы выбрали одного производителя, который нас устроил по характеристикам, мы провели реинжиниринг. Мы создали документацию, пошли искать запчасти, потому что сама фирма, которая их производит, на Россию не выходит, — рассказал он. — И правильно сказали, что их таскают с AliExpress товарищи. Мы нашли элементную базу, которую использует тот же производитель, написали программное обеспечение для контроллера и пульта управления. Мы всё это делали за собственные деньги — никаких грантов, никаких денег правительственных мы не получали».



Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.ru Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.ru Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.ru Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.ru Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.ru Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.ru Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.ru Поделиться Поделиться







Компания пояснила, что в Башкортостане есть кластер беспилотников, которому она передаст документацию и права на интеллектуальную собственность. Там и будут производиться БПЛА «Патриот» из тех же китайских запчастей, которые использует Autel. На вопрос, знает ли сам производитель оригинальной модели об этом, Назаренко ответил: «Сомневаюсь. Это называется параллельный импорт, и реинжиниринг не запрещен никем… На сегодняшний день в России разрешили, по-моему, делать всё, потому что нам нужны технологии, которых у нас просто нет. Это возможность быстро произвести готовый продукт с хорошими характеристиками. Главное в дроне — это его мозги. Алгоритм работы был прописан нашими программистами здесь».



Информация в СМИ компанию, судя по всему, задела. «Мы же не просто, как пишут, купили на AliExpress, привезли сюда 2 дрона, купили место на ПМЭФ и просто поменяли их названия. Это пишут люди, не сведущие в проекте, который можно реализовать за счет реинжиниринга. Та же самая компания Huawei раньше занималась просто реинжинирингом Cisco. Оборудование Cisco было разобрано, сняты с него все параметры, и сделали свое. Сейчас Huawei один из лидеров этой отрасли».



Напомним, ПМЭФ-2023 проходит в Петербурге 14–17 июня . Главным событием 16 июня должно стать пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. «Фонтанка» следит за всем в режиме онлайн-трансляции.