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    В зале — бизнесмены и чиновники: Путин расскажет о состоянии экономики на ПМЭФ

    В Кремле пообещали, что речь президента будет объемной

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    33 комментария

    Президент Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В Кремле пообещали, что выступление президента будет объемным. Мы будем следить за тем, что расскажет глава государства, в текстовой онлайн-трансляции.

    Автор: Ruptly

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Зрители, собравшиеся в зале, нетерпеливо аплодируют в ожидании начала.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Собственно, последние приготовления в зале завершились, и туда уже заходят участники заседания и другие гости.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    У нас запустилась и видеотрансляция мероприятия — она в шапке онлайна, подключайтесь!

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Пока мы ждём, когда закончатся последние приготовления, посмотрите на то, как эти самые приготовления начинали. Уже утром участники фестиваля заметили усиление мер безопасности: по «Экспофоруму» ходили кинологи с собаками, а накануне всех участников предупредили об отключении мобильного интернета на территории мероприятия. Корреспонденты MSK1.RU подробно рассказали обо всех мерах предосторожности перед выступлением президента.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Телеканал «Звезда» сообщает, что в зале, где выступит Путин, ведутся последние приготовления — настраивают звук и свет.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    На стенде ОАЭ в это время своя атмосфера — с песнями и плясками.

    Фонтанка.ру

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Итак, на часах уже 14:00 мск, и пока президента на горизонте не видно. Продолжаем наблюдение.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    А иностранные гости форума вместо пленарки изучают карты «Экспофорума».

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Пока в ожидании пленарного заседания слушаем главу ЛНР Леонида Пасечника, который рассказывает о проблемах в регионе.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Тем временем до начала пленарного заседания остаётся 10 минут. Готовы слушать речь Путина?

    Готовы к речи президента?

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Но для особо важных персон есть короткая дорога.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Корреспонденты «Фонтанки» сообщают, что к проходу в конгресс-холл (там будет проходить пленарка) уже выстроились внушительные очереди.

    Фонтанка.ру

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Вот такие ожидания от пленарки с Путиным у председателя правления ВТБ Андрея Костина:

    — В хорошем настроении, ожидаем программную речь президента, я так понимаю, что она будет серьёзная. По крайней мере, так Дмитрий Сергеевич (Песков. — Прим. ред.) анонсировал, что будет серьёзная речь. Как всегда, собственно.

    Фонтанка.ру

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ за усилия «по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на Украине, связанных с обменом удерживаемых лиц» и решению других проблем подобного рода. Мухаммед Аль Нахайян, в свою очередь, назвал Путина другом.

    kremlin.ru

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Кого приветствуют Путин и президент ОАЭ?

    Екатерина Рябчук / MSK1.RU

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Немного Путина из «Экспофорума».

    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Несколькими часами ранее президент прибыл в «Экспофорум», где осмотрел стенд Объединенных Арабских Эмиратов в рамках ПМЭФ-2023. Компанию ему составил президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян. По словам корреспондента «Фонтанки», основную часть журналистов не допустили в секцию зоны G «Экспофорума», где и находится стенд ОАЭ, они наблюдали за происходящим из-за ограждающей ленты.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Всё те же журналисты кремлёвского пула сообщают, что пленарку с Путиным будет модерировать Дмитрий Саймс — политолог и президент Центра национальных интересов.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Свои выступления подготовили и гости форума — президенты Алжира и Армении, глава Южной Осетии и премьер Кубы. Кроме того, будет еще один специальный гость.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Как сообщают журналисты кремлевского пула в своем телеграм-канале, выступление президента обещает быть объемным, и в нем он даст сигналы российскому и иностранному бизнесу.

    — В Кремле отмечают, что речь президента важна для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России. Основная тема не раскрывается, но сам Путин ранее обозначил одно из направлений — рынок труда, чтобы «и граждане РФ, и партнеры за рубежом знали о планах государства», — сообщили в телеграм-канале кремлевского пула.

    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру

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    Комментарии 33

    ankin.200116 Июн 2023 в 14:18
    Опять сказки будет рассказывать
    +2−0
    yiakudza16 Июн 2023 в 14:11
    Я буду не только смотреть и слушать, но и записывать. Потом буду перечитывать. Есть же произведение "Записки сумасшедшего".
    +2−0
    Рострелли16 Июн 2023 в 14:08
    "он даст сигналы российскому и иностранному бизнесу."

    Спасайся кто может?
    +3−0
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