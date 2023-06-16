В зале — бизнесмены и чиновники: Путин расскажет о состоянии экономики на ПМЭФ

Президент Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В Кремле пообещали, что выступление президента будет объемным. Мы будем следить за тем, что расскажет глава государства, в текстовой онлайн-трансляции.
Автор: Ruptly
Зрители, собравшиеся в зале, нетерпеливо аплодируют в ожидании начала.
Собственно, последние приготовления в зале завершились, и туда уже заходят участники заседания и другие гости.
У нас запустилась и видеотрансляция мероприятия — она в шапке онлайна, подключайтесь!
Пока мы ждём, когда закончатся последние приготовления, посмотрите на то, как эти самые приготовления начинали. Уже утром участники фестиваля заметили усиление мер безопасности: по «Экспофоруму» ходили кинологи с собаками, а накануне всех участников предупредили об отключении мобильного интернета на территории мероприятия. Корреспонденты MSK1.RU подробно рассказали обо всех мерах предосторожности перед выступлением президента.
Телеканал «Звезда» сообщает, что в зале, где выступит Путин, ведутся последние приготовления — настраивают звук и свет.
На стенде ОАЭ в это время своя атмосфера — с песнями и плясками.
Фонтанка.ру
Итак, на часах уже 14:00 мск, и пока президента на горизонте не видно. Продолжаем наблюдение.
А иностранные гости форума вместо пленарки изучают карты «Экспофорума».
Пока в ожидании пленарного заседания слушаем главу ЛНР Леонида Пасечника, который рассказывает о проблемах в регионе.
Тем временем до начала пленарного заседания остаётся 10 минут. Готовы слушать речь Путина?
Готовы к речи президента?
Но для особо важных персон есть короткая дорога.
Корреспонденты «Фонтанки» сообщают, что к проходу в конгресс-холл (там будет проходить пленарка) уже выстроились внушительные очереди.
Фонтанка.ру
Вот такие ожидания от пленарки с Путиным у председателя правления ВТБ Андрея Костина:
— В хорошем настроении, ожидаем программную речь президента, я так понимаю, что она будет серьёзная. По крайней мере, так Дмитрий Сергеевич (Песков. — Прим. ред.) анонсировал, что будет серьёзная речь. Как всегда, собственно.
Фонтанка.ру
Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ за усилия «по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на Украине, связанных с обменом удерживаемых лиц» и решению других проблем подобного рода. Мухаммед Аль Нахайян, в свою очередь, назвал Путина другом.
kremlin.ru
Кого приветствуют Путин и президент ОАЭ?
Екатерина Рябчук / MSK1.RU
Немного Путина из «Экспофорума».
Несколькими часами ранее президент прибыл в «Экспофорум», где осмотрел стенд Объединенных Арабских Эмиратов в рамках ПМЭФ-2023. Компанию ему составил президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян. По словам корреспондента «Фонтанки», основную часть журналистов не допустили в секцию зоны G «Экспофорума», где и находится стенд ОАЭ, они наблюдали за происходящим из-за ограждающей ленты.
Всё те же журналисты кремлёвского пула сообщают, что пленарку с Путиным будет модерировать Дмитрий Саймс — политолог и президент Центра национальных интересов.
Свои выступления подготовили и гости форума — президенты Алжира и Армении, глава Южной Осетии и премьер Кубы. Кроме того, будет еще один специальный гость.
Как сообщают журналисты кремлевского пула в своем телеграм-канале, выступление президента обещает быть объемным, и в нем он даст сигналы российскому и иностранному бизнесу.
— В Кремле отмечают, что речь президента важна для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России. Основная тема не раскрывается, но сам Путин ранее обозначил одно из направлений — рынок труда, чтобы «и граждане РФ, и партнеры за рубежом знали о планах государства», — сообщили в телеграм-канале кремлевского пула.