«Грамотно продали российский рынок». Главы АвтоВАЗа и КамАЗа рассказали, почему не вышло с индустриализацией

Руководители ведущих автопроизводителей России на ПМЭФ-2023 рассказали, почему в стране не был обеспечен достаточный уровень технологического суверенитета. Вопрос обсуждался 16 июня на традиционном деловом завтраке Сбербанка.



Ведет мероприятие глава Сбербанка Герман Греф, который и адресовал автопрому вопрос «что и почему нам не удалось в части стимулирования индустриализации».



«Никто не рассчитывал, что шок будет таким глубоким, масштабным, и мы не были готовы к такой степени глубины технологического суверенитета, — ответил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. — Но сегодня мы понимаем, что это наша защита, наша реальность. Если мы не обеспечим тотальной локализации, импортозамещения, достижения соответствующего уровня техсуверенитета, то дальнейшее развитие предприятий, продуктовой линейки будет невозможно». На уточняющий вопрос — почему все же не получилось — он добавил: «Очевидно, что вектор госполитики не был направлен на достижение этих задач в предыдущие годы. Сейчас ситуация изменилась».



Гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин заявил, что «первые лица управления должны видеть, что будет на горизонте». «Если брать нашу компанию, то было понятно, что размер компании и рынка России не позволяет ей развиваться, мы поделили инвестиционные затраты с партнерами нашего цеха мировыми, получили компетенции, деньги. Если грубо, то грамотно продали российский рынок. Но всегда ставили во главу угла способность самостоятельно вести бизнес. И когда произошел критический момент, все произошло бесшовно».



Напомним, в ходе ПМЭФ АвтоВАЗ презентовал модель Lada X-cross 5, которую будут серийно собирать на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Она напоминает китайский автомобиль FAW Bestune T77, но в компании о копировании не говорят, называя модель плодом сотрудничества с восточным партнером. По словам предприятия, в конце 2024 — начале 2025 года оно начнет собирать новое семейство машин АВТОВАЗа — Lada Iskra. КамАЗ в нулевой день ПМЭФ представил свои беспилотные грузовики. В тестовом режиме они 14 июня поехали из Петербурга в Москву по трассе М-11.

