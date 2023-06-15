Как Киркоров не встретился с Маваши. Чем запомнится второй день ПМЭФ-2023

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Второй день форума (а официально первый, потому что 14 июня считался нулевым) начался с раннего утреннего забега от Исаакиевского собора по историческому центру Петербурга. Это был вроде как старт спортивной программы форума, и не удивительно, что открывали ее министр спорта Олег Матыцин и руководитель «Гонки Героев» Ксения Шойгу.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Надо думать, к 6 утра вряд ли кто-то проснулся из тех, кто куролесил на вечеринках накануне. Но к началу работы первых панелей на форуме уже стало людно, на подъезде к «Эспофоруму» образовались пробки. Подъезжающие шаттлы досконально проверяли, тем более если в них было сложное телевизионное оборудование.

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Основные стенды все уже видели накануне. Но продолжали фотографироваться с новой Lada, которую презентует Петербург, а пуще того — с делегацией из ОАЭ: вчера она радовала всех танцами с палками погонщиков, сегодня в руки взяли уже винтовки. Ну, положим, муляжи. Но коллеги, прошедшие на входе все круги досмотрового ада, всё равно задавались вопросами — как можно внутрь пронести что-то, хоть отдаленно напоминающее оружие.

MSK1.ru

Посетители форума коротали время, играя с роботами в настольный керлинг и заказывая у них кофе. Били по груше на силу. Параллельно, судя по данным пока еще не закрытого приложения Tinder, искали себе знакомств в пределах «Экспофорума». И гуляли по виртуальной реальности в VR-очках .

Милена Солдатенко

В час эта суточная увертюра закончилась: форум открыли официально. Губернатор Беглов в короткой речи успел заметить, что Владимир Путин продолжает дело Петра I , предложил переориентироваться с заката на восход, пригласил всех погулять белыми ночами и отправил гонцов с вестью о том, что Русь жива.





Словно по сигналу, после этого на форуме возник Филипп Киркоров. Как и год назад, он стал самым ярким персонажем первого дня: перепел собственный хит, попозировал с более молодыми представителями хайп-движения и запомнился пауком на ухе. Но пришлось, конечно, и на вопросы отвечать: и про иноагентство Максима Галкина* (Киркорову всё равно), и про деньги за написание патриотических песен (Киркоров не против), и про его так и не начавшийся строиться ТРК в Новосаратовке (Киркоров ждет).

Даниил Румянцев

Даниил Румянцев

Даниил Румянцев

Но в целом собираются на ПМЭФ не для этого (хотя есть разные мнения). Так что 14 июня был полноценный день подписаний и обсуждений. Говорили много о чем — от финансовой политики государства до разработок компьютерных игр. В частности, Минфин отчитался о выполнении задачи по сокращению числа пессимистов: одна проблема, решена она была за счет их отъезда из страны. А, к примеру, на панели, посвященной проблемам миграции, глаголом жег рэпер Маваши — да так, что редактор внимательно вычитывал эти откровения о засилье мигрантов, чтобы не попасть под Роскомнадзор ненароком.





Неожиданно поспорили Сергей Семенович с Германом Оскаровичем. Мэр Москвы Собянин консервативно рассудил насчет искусственного интеллекта, что тому в какой-то момент могут надоесть всякие «людишки», если они доверят машине самой принимать решение. А уж что он пенсии отменит первым делом, так это точно. Глава Сбербанка Греф как последовательный сторонник цифровизации не соглашался: главное, говорит, правильно задачу поставить.

MSK1.ru

На стенде Петербурга сегодня подписывали много соглашений. Из самого заметного — наметили с «Газпромбанком» строительство трассы М-49 в Приморском районе, договорились о создании центра военно-патриотического воспитания в Кронштадте, снова вернулись к теме «Крестов» (нет, конкретики нет), закрепили планы по расширению производства с несколькими крупными инвесторами — в разных сферах, от газовой до пищевой.





Основной день форума — завтра, 16 июня. Центральным событием станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина.

*Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

