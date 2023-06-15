«Треш, мэджик, угар». О чем говорили на патриотических сессиях ПМЭФ-2023

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дискуссии о месте России и россиян заняли на Петербургском экономическом форуме особое место. А диапазон гостей, как известно, расширяется год от года. Вот и теперь с разных сторон к этой теме подходили спикеры от помощника президента Владимира Мединского до рэпера Миши Маваши.



Уехали В первый (официальный) день форума на его панелях активно обсуждали уехавших и «понаехавших». В заявлениях министров и других высоких чиновников нет-нет да проскакивала колкость на этот счёт. «По поводу оптимизма и пессимизма вы начали говорить. Я-то думал, что все пессимисты разъехались, остались одни оптимисты», — заявил на сессии про экономику министр финансов Антон Силуанов. А помощник президента Максим Орешкин со ссылкой на банковскую статистику заметил, что половина россиян, которые уехали из страны осенью, после начала мобилизации, уже вернулись.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Беспокоиться было из-за чего. На другой сессии замминистра труда Елена Мухтиярова огласила результаты исследований: к 2030 году страна будет нуждаться дополнительно в 2,5 млн квалифицированных кадров — в айти, здравоохранении, промышленности. Связано ли это как-то с отъездом части россиян или нет, непонятно, но по прогнозам министерства к 2030 году в стране прибавится ещё и количество трудовых мигрантов.



Приехали Поток миграции из-за рубежа обсуждали на форуме не единожды. Сначала с критикой системы выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что хорошо бы ввести 20-процентную квоту в школах на количество иностранных детей. По его словам, часто приезжие не учат язык и не хотят этим заниматься: «Мы не против мигрантов, но они должны встраиваться в общество».



Фото: Денис Юнцев / Росконгресс Поделиться Поделиться





Ещё более радикально высказался певец Миша Маваши, представляющий националистическую организацию «Северный человек»: «Миграционная система России провальная, неконтролируемая, тупиковая. Нам рассказывают по телику про некий демографический всплеск — нам «ящик» же много что интересного показывает, да? Мы сейчас рождаем 1,4 ребёнка в семье, мигранты в среднем — 5,3. Мы не рожаем. Через 100 лет русский человек будет вымирать».



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Маваши рассказал, как боролся со строительством огромной мечети в Москве, а еще сообщил, что мигранты имеют преимущества даже в тюрьме. Также, по словам певца, «тонны мигрантов уже завезли в Мариуполь»: «А людям, которым мы принесли русский мир, им не нужна работа? Там голодают, но мы туда везём мигрантов».

Под конец сессии градус накала всё же снизили. Ведущая, несколько раз пытавшаяся остановить Маваши, выдохнула: «Хорошо, что не подрались, — я бы против Михаила не смогла».

Анти-Россия На сессии «Язык дипломатии многополярного мира» говорили, что до настоящей многополярности еще идти и идти, тогда как на Западе будет формироваться новая историческая реальность. И в ней Россия выглядит почти неприглядно.



Председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента Владимир Мединский задавался вопросом, почему «полем битвы» стала история. И поделился наблюдением: никто уже не занимается фальсификациями, так как это «скучно и мелко». Вместо этого «конструируется новая реальность».

«Задача заключается в том, чтобы переучить преподавателей, переучить учителей, вложить им новые истины», — поделился своим видением Мединский. Видимо, на Западе аналогичный подход: «Новая концепция Анти-России будет сейчас внедряться в учебные курсы Кембриджа, Гарварда, Оксфорда, Йеля и далее по списку».



Фото: Михаил Варушичев / Росконгресс Поделиться Поделиться





Действительный государственный советник РФ III класса Дмитрий Столков процитировал православного святого Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Чиновник уверен, что таким центром спасения может стать Россия.

Фейки На тему интернета и просвещения сегодня тоже развернулась целая дискуссия: как бороться с фейками, как образовывать молодежь — местную и из новых регионов, а главное — откуда идет западная пропаганда. Представитель МИД Мария Захарова предупредила, что если сейчас «массово, коллективно и всей страной» не выправить ситуацию с историческим образованием в школе, то будет уже не до международной дипломатии. Еще лучше — начинать с детского сада и на каждый возраст, начиная с 5 лет, разработать 4–7 тезисов по ключевым историческим датам. Жителей новых регионов Максим Древаль, гендиректор общества «Знание», предложил знакомить с их знаменитыми уроженцами. В пример привел путешественника и священника Федора Конюхова и актера Гошу Куценко.



Фото: Игорь Родин / Росконгресс Поделиться Поделиться





Предложили высказаться и создателям «достоверного контента» — пранкерам Вовану и Лексусу и блогеру Дмитрию Пучкову. Первые пожаловались на блокировки, потому что Запад правды не приемлет, второй заключил, что нужно искать общественного героя. А искать-то, как выяснилось, не так-то просто: раньше книжный бизнес жаловался, что в России не покупают комиксы, а теперь для них выделяют целые залы.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Кто детей воспитывает? Бэтмен, Человек-паук и остальные люди с резиновыми ушами», — резюмировал Пучков.



Есть проблема и похуже комиксов — видеоигры. Они, как отметил гендиректор «Всемирных Игр Будущего» Игорь Столяров, «мощнейший элемент идеологической борьбы». «Мы их не до конца понимаем и оцениваем. В Doom идет прямая агитация вступать в армию США. Идешь — а там баннер», — делился он. Выход — делать отечественные игры, чтобы снять наших игроков с «идеологической иглы» того же Minecraft.

Дугин Дискуссия о месте, которое Россия займет на мировой сцене в 2040 году, длилась три часа. «Если вы уйдете где-то через полтора, то потеряете все самое вкусное — понимание происходящего. Те, кто работал с нами, знают, что есть три стадии — треш, мэджик, угар. Если уходишь в первой трети, то с ощущением — что за треш здесь творится», — сразу настраивал присутствовавших на нужный лад модератор Дмитрий Песков. Нет, не тот, о котором вы сразу подумали, а специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы отказываемся признавать гравитацию, потому что это англосаксонское изобретение? И вспоминаем, что у Аристотеля кроме гравитации была еще и левитация», — говорил о расхождениях философ Александр Дугин. Для этого, правда, всем нам придется пойти по строгому антизападному пути в сторону русского мира.



Фото: Росконгресс Поделиться Поделиться





Сделать этот выбор, по словам Дугина, нужно прямо сейчас. «Потому что если мы с этим не определимся…» — покачал головой философ. О последствиях, правда, в этой реплике умолчал, но в том, что речь идет о серьёзных вещах, сомнений не было. Если Россия пойдет за Западом, её просто не станет, а если решит быть национальным государством, но все равно будет «импортозамещать» — станет сначала страной догоняющей, а потом проиграет фундаментально.



Эсхатологических мотивов, впрочем, оказалось меньше, чем можно было ожидать, когда «Фонтанка» спросила Дугина о ядерной войне. «Я считаю, что это крайний случай. Я считаю, что мы еще далеко не исчерпали все возможности победы без использования ядерного оружия», — отвечал философ.



Горизонты О ситуации, в которой сейчас находятся управленцы, Песков зачитал побасенку из заблокированной на территории России сети. Главный герой — сотрудник компании, составляющий стратегию развития холдинга до 2028 года:



— Ну и горизонты у вас, все же сейчас планируют на три месяца, на шесть…

— Да, мы тоже понимаем, что черный лебедь, непрогнозируемое, но акционер требует 28-й год.



Выделили сотни миллионов на researсh, аналитику, пришли к акционеру. Акционер сказал, что мир изменился и теперь делать прогнозы, как раньше, нельзя. Все эти консультанты и цифры должны быть в прошлом, а база для прогноза должна быть новой: «Мы русские, с нами Бог».

Алина Ампелонская, Ирина Корбат, Ксения Клочкова, Милена Солдатенко

