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    ПМЭФ-2023

    «В крайнем случае это будет». Дугин ответил на статью Караганова о применении ядерного оружия

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    23 комментария
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Философ Александр Дугин прокомментировал нашумевшую статью политолога Сергея Караганова о возможности применения Россией ядерного оружия. Раньше времени говорить о таком он считает безответственным.

    «Я считаю, что это крайний случай. Я считаю, что мы еще далеко не исчерпали все возможности победы без использования ядерного оружия, — заявил Дугин «Фонтанке» в кулуарах ПМЭФ 15 июня. — Но я, конечно, понимаю, как сказал наш президент, что мира без России не будет вообще. К этому надо отнестись серьезно».

    Александр Дугин подчеркнул, что при нынешних ресурсах «безответственно раньше времени говорить о ядерном апокалипсисе»: «Такие люди, как Караганов: то они прославляют западную цивилизацию десятилетиями, то становятся крайними русскими патриотами. И там и там нет меры, какая-то должна быть последовательность. Мы еще не все исчерпали, чтобы говорить о ядерном оружии, но об этом тоже забывать нельзя, это последний выход. Все должны понимать, что в крайнем случае это будет».

    Напомним, политолог Сергей Караганов ранее опубликовал статью под названием «Тяжкое, но необходимое решение». В ней он обосновывал возможное применение ядерного оружия Россией в противостоянии с Западом. «Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери», — сформулировал он, добавив, что победителей не судят.

    ПМЭФ-2023 проходит в Петербурге 14–17 июня. «Фонтанка» следит за ним в режиме онлайн-трансляции.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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    ЛАЙК2
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    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 23

    Гость15 Июн 2023 в 14:46
    До чел дошел прогресс .Теперь вот даже этот сподвижник по приходам на притонах Курехина Васильева и общества Память рассуждает о применении ЯО.
    Ну хорошо ,применили .И что ,Войска НАТО растают окропленные святой водой и заклинаниями?
    Тут надо осознать два факта
    1)И Варшавский договор и НАТО отрабатывали сценарии и готовились воевать в условиях применения ТЯО.Учения и эксперименты показали ,что как раз развернутым войсковым соединениям и боевым кораблям применение ЯО не приносит катастрофического урона .2 часа на дезактивацию техники и л/с и вперед через эпицентр.Были разработаны нормативы каким боеприпасом проламывать потную полосу обороны ,а каким полковую.
    2)Примение ТЯО приведет к тому ,что ,нас будут обстреливать силы 3 ядерных государств НАТО.Число носителей ЯО в которых просто больше.Тем более Вкб и Франция никакими договорами не ограниченны.
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