«В крайнем случае это будет». Дугин ответил на статью Караганова о применении ядерного оружия

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Философ Александр Дугин прокомментировал нашумевшую статью политолога Сергея Караганова о возможности применения Россией ядерного оружия. Раньше времени говорить о таком он считает безответственным.

«Я считаю, что это крайний случай. Я считаю, что мы еще далеко не исчерпали все возможности победы без использования ядерного оружия, — заявил Дугин «Фонтанке» в кулуарах ПМЭФ 15 июня. — Но я, конечно, понимаю, как сказал наш президент, что мира без России не будет вообще. К этому надо отнестись серьезно».



Александр Дугин подчеркнул, что при нынешних ресурсах «безответственно раньше времени говорить о ядерном апокалипсисе»: «Такие люди, как Караганов: то они прославляют западную цивилизацию десятилетиями, то становятся крайними русскими патриотами. И там и там нет меры, какая-то должна быть последовательность. Мы еще не все исчерпали, чтобы говорить о ядерном оружии, но об этом тоже забывать нельзя, это последний выход. Все должны понимать, что в крайнем случае это будет».



Напомним, политолог Сергей Караганов ранее опубликовал статью под названием «Тяжкое, но необходимое решение». В ней он обосновывал возможное применение ядерного оружия Россией в противостоянии с Западом. «Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери», — сформулировал он, добавив, что победителей не судят.



ПМЭФ-2023 проходит в Петербурге 14–17 июня. «Фонтанка» следит за ним в режиме онлайн-трансляции.

