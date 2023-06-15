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    ПМЭФ-2023

    Дугин рассказал о трех сценариях развития России к 2040 году

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    89 комментариев
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Философ Александр Дугин перечислил три стратегии развития России и итоги, к которым они приведут к 2040 году. Своими соображениями он поделился 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

    Фото: Росконгресс
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    Первые две стратегии Дугин назвал «капитуляцией» и «импортозамещением»: «Если следовать за глобализацией, России не будет. По-моему, сейчас это уже все понимают. Теперь рассматриваем суверенную [Россию]: мы начинаем импортозамещать, но источник вдохновения находится за пределом нашего суверенного процесса. Мы всё равно [будем] догоняющими в развитии <...> пойдем по ложным ценам и в конечном итоге проигрываем фундаментально».

    Третья стратегия, по словам философа, — это «построение Русского мира». «Если мы идём по пути суверенной цивилизации, мы строим какую-то свою неземную Россию. Россию, которая сравнивает себя с самой собой, которая отказывается от того, что мера находится вне её. Вот как раз у нее особенная стать, аршином общим не измерить, «в Россию можно только верить», — сказал он.

    Дугин заявил, что к 2040 году Россия должна полностью встать на путь антизападного развития: «Мы идем в одном направлении, а Запад в другом. <...> Тогда русские создают веками империю добра и идут к своей цели своим путем».

    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Росконгресс

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