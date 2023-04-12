Lada с китайским акцентом. Что будет выпускать «АвтоВАЗ» на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Фото: Презентация «АвтоВАЗ» Поделиться Поделиться





Выпуск нового кроссовера LADA X-cross 5 на бывшем заводе Nissan стартует в июне 2023 года. «Фонтанка» первой получила фото с презентации и нашла возможный прототип в автопроме из Поднебесной.

Новую модель «АвтоВАЗ» представили 12 апреля в Сочи в ходе ежегодной конференции дилеров. Судя по фото, которые удалось получить «Фонтанке», автомобиль будет называться LADA X-cross 5. Это кроссовер с передним приводом класса С.



Фото: Презентация «АвтоВАЗ» Фото: Презентация «АвтоВАЗ» Фото: Презентация «АвтоВАЗ» Фото: Презентация «АвтоВАЗ» Фото: Презентация «АвтоВАЗ» Фото: Презентация «АвтоВАЗ» Поделиться Поделиться





Как объяснили представители бренда своим партнерам, это первый автомобиль, который российский концерн запустит на заводе в Петербурге уже в июне. В 2023 году компания рассчитывает произвести до 10 тысяч автомобилей. Сборка сразу стартует с конвейерной. До конца года ассортиментный ряд пополнят еще один кроссовер и седан.



Напомним, Nissan остановил производство на заводе в Петербурге в марте 2022 года, а затем продал его за 1 евро вместе с другими российскими активами ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу РФ. Затем завод перешел к «АвтоВАЗу». Сообщалось, что предприятие возобновит работу во втором полугодии 2023 года и может сменить название на «Лада Санкт-Петербург».

Что именно будет собирать «Лада Санкт-Петербург», держалось в секрете. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал о планах выпускать машины под брендом LADA в сегментах С и D в партнерстве с китайскими производителями. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тысяч штук, — но при условии, что на них будет спрос, говорил он. Для сравнения, Nissan выпустил 44 тысячи машин в 2021 году.



По данным «Фонтанки», предприятие вело переговоры с несколькими брендами из Поднебесной. Ряд собеседников называл в качестве наиболее вероятного варианта FAW. Также в дискуссиях фигурировали Dongfeng и Chery, — возможно, в виде бренда Omoda c5.

Судя по первой модели, выбор пал все-таки на FAW. Внешний вид LADA X-cross 5 схож до степени смешения с кроссовером FAW Bestune T77. Автомобиль отличает спортивный «рубленый» дизайн, просторный салон и вместительный багажник. В представленной на российском рынке версии модель имеет бензиновый полуторалитровый двигатель мощностью 160 л.с. Коробка передач на выбор — 6-ступенчатая «механика» и 7-диапазонный «робот». Сейчас автомобиль FAW в зависимости от комплектации стоит от 2 019 000 рублей до 2 282 000 рублей.



Впрочем, автодилеры, работающие с FAW, отмечают, что спецификации настоящего «китайца» и сделанной на его основе LADA вряд ли будут идентичны. А значит, вероятно, будет различаться и цена. То есть прямой конкуренции возникнуть не должно.

Примеры подобной работы в России уже есть. Ранее на московском заводе Renault начали собирать «Москвич 3», прототипом которого стал китайский автомобиль JAC JS4. Как уверяют автоэксперты, сейчас «конвейер» работает следующим образом: собранная в Китае машина JAC JS4 разбирается, приезжает в Россию, здесь снова собирается, получает шильдик «Москвича» и поступает в продажу.



Начать производство придется с крупноузловой, или отверточной, сборки, ранее признавал Максим Соколов. Но затем появится и мелкоузловая. «В целом мы нацелены в достаточно короткие сроки достичь того же уровня локализации, что был на Nissan, — 1 500 баллов», — комментировал он во время визита на завод в декабре. А в будущем и достичь уровня самого «АвтоВАЗа» — 4 000 баллов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

