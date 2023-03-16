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    Петербургский завод Nissan сменит название. Его назовут в честь российского автомобиля

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    Бывший завод Nissan в Петербурге, который ранее перешел под управление «АвтоВАЗа», получит новое название — «Лада Санкт-Петербург». Об этом сообщил 16 марта глава компании Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.

    Впрочем, смену имени необходимо будет утвердить не только на правлении и совете директоров «АвтоВАЗа», но и с правительством Санкт-Петербурга. «Такое предложение мы внесли. Надеюсь, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Nissan остановил производство на заводе в марте 2022 года, а затем продал его вместе с другими российскими активами ФГУП «НАМИ», подведомственному Минпромторгу РФ, за 1 евро. В 2023 году завод перешел к «АвтоВАЗу».

    Планируется, что предприятие возобновит работу во втором полугодии 2023 года. Оно будет выпускать машины под брендом LADA в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тысяч штук. В качестве партнера «АвтоВАЗ» планирует привлечь китайских производителей.

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    НиссанАВТОВАЗПетербургМаксим Соколов
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