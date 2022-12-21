«АвтоВАЗ» рассказал, что будет выпускать на заводе Nissan

На бывшем петербургском заводе Nissan будут производить автомобили под брендом Lada. Об этом заявил глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов 21 декабря в ходе визита на предприятие. Производство возобновится во второй половине 2023 года.
«Что это будут китайские машины — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя ведём переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего успеха достигли с китайскими производителями. Но может, это будет не одна компания», — сказал он
По его словам, партнёром станет китайская компания, однако, какая именно, «АвтоВАЗ» не сообщает до завершения переговоров. Максим Соколов не исключил, что это будет не одна компания.
Сначала будет налажена крупноузловая сборка, затем планируется достигнуть того же уровня локализации, что был у Nissan. Модельный ряд не будет конкурировать с продукцией Волжского автомобильного завода, уточнил он.
«Эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada и в тех сегментах и классах, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую выпускает Волжский автомобильный завод», — подчеркнул Соколов.
Петербургский завод Nissan ушел в простой весной 2022 года из-за перебоев в поставках комплектующих. Осенью японский концерн принял решение покинуть Россию и передал предприятие подведу Минпромторга ФГУП НАМИ за символический 1 евро.
«АвтоВАЗ» получил право поставлять запчасти для автомобилей Nissan и осуществлять их послепродажное обслуживание. В начале декабря стало известно, что «АвтоВАЗ» также будет заниматься перезапуском завода. Возобновить производство планируется во второй половине 2023 года.
Сейчас предприятие все еще находится в простое, рабочие получают две трети окладов.