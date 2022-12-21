«АвтоВАЗ» рассказал, что будет выпускать на заводе Nissan

На бывшем петербургском заводе Nissan будут производить автомобили под брендом Lada. Об этом заявил глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов 21 декабря в ходе визита на предприятие. Производство возобновится во второй половине 2023 года.



«Что это будут китайские машины — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя ведём переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего успеха достигли с китайскими производителями. Но может, это будет не одна компания», — сказал он



По его словам, партнёром станет китайская компания, однако, какая именно, «АвтоВАЗ» не сообщает до завершения переговоров. Максим Соколов не исключил, что это будет не одна компания.

