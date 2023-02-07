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    «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке завода Nissan за 1 евро. Японцы смогут выкупить его обратно в течение шести лет

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    АО «АвтоВАЗ» закрыло сделку по приобретению доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Соответствующие документы 7 февраля 2023 года подписали президент компании Максим Соколов и генеральный директор ФГУП НАМИ Федор Назаров, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗ».

    Отечественный производитель авто выкупил 99 процентов «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» за 1 евро. Оплата, согласно условиям договора, прошла в рублях и по курсу, актуальному в день платежа. Nissan сохранил за собой возможность выкупить активы в России в течение 6 лет. Для этого придется не только принять решение вернуться, но и получить одобрение российского правительства.

    Ранее сообщалось, что завод Nissan в Петербурге возобновит работу во втором полугодии 2023 года. Он будет выпускать машины под брендом LADA в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тысяч штук. В качестве партнера «АвтоВАЗ» планирует привлечь китайских производителей.

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