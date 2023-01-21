«Я рулю, а он шуршит». «Фонтанка» прокатилась на автомобиле, который будут продавать под маркой «Москвич 3»

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В феврале в Петербурге стартуют продажи кроссовера под маркой «Москвич 3». Дилеры обещают, что отпускная цена уложится в диапазон 1,5–2 миллиона рублей, а вот какие прибамбасы получит автовладелец за эти деньги — пока не уточняется.



«Фонтанка» уже прокатилась на автомобиле, который скоро переобуется в шильдик «Москвича», и выяснила, что за зверь скрывается у него под капотом.

Отбросим сантименты и не будем ходить вокруг да около: прототипом «Москвича 3» стал китайский автомобиль JAC JS4. Да и «прототип» звучит чересчур громко. Как уверяют автоэксперты, сейчас «конвейер» работает следующим образом: собранная в Китае машина JAC JS4 разбирается, приезжает в Россию, здесь снова собирается, получает шильдик «Москвича» и поступает в продажу. Не за горами этап, когда в Россию поедут запчасти, и машину останется только собрать. Следом настанет время, когда производство всех запчастей наладят уже в России. Правда, пока эта информация официально никем не подтверждена.



Выбор на бренд JAC пал не случайно: наряду с Changan и Chery он входит в топ-3 рынка Китая и существует более 60 лет. Надежный и неприхотливый в ремонте, JAC хорошо себя зарекомендовал и в других странах СНГ, в частности, JAC S3 «на ручке» взяла на вооружение полиция Казахстана. Модельный ряд бренда широк, но на первых порах позиционировать себя как «Москвич 3» будет кроссовер JAC JS4. Кстати, хорошая новость для поклонников old school — «Москвич» будет выпускать машины не только с автоматической трансмиссией, но и с механической коробкой передач.



Турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель на 136 «лошадей» позволяет разогнаться до сотни за 9,6–10 секунд. Кроме того, объясняют эксперты, турбина способствует минимизации расхода топлива, поскольку позволяет быстрее разогнаться до скорости 70–110 км/час , когда двигатель работает на экономичных мощностях. В городском цикле JAC JS4 «кушает» 8 литров АИ-95 , на трассе ведет себя сдержаннее, потребляя в среднем 6,7 литра на 100 километров.

Привод JAC JS4 только передний, полных приводов в этом бренде нет и, говорят, в России пока не будет.



В «мозгах» нет ничего лишнего: Android Auto и CarPlay — для навигации и подключения телефона, работает при подключении напрямую через провод, кликабельные и интуитивно понятные настройки автомобиля, управление мультимедиа и климат-контролем вынесены на рулевое колесо. Доступна возможность говорить по телефону и прослушивать музыку, соединяясь с мультимедиа по Bluetooth.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Автомобиль оснащен четырьмя электроподъемниками стекол, зеркала складываются и раскладываются автоматически даже при закрытии автомобиля, есть камера заднего вида. А вот вместо передней камеры, увы, пока только муляж, правда, с возможностью дооснащения этого элемента. Вот она, нехватка комплектующих.

Суровый российский климат учтен: зеркала заднего вида и заднее стекло с подогревом, как и водительское сиденье и кресло переднего пассажира. От обогрева лобового стекла конструкторы отказались — алюминиевая стружка, проводящая ток, имеет свойство преломлять свет, и в темное время суток дальний свет встречных машин на доли секунд ослепляет водителей и повышает аварийность.



Дорожный просвет в 200 мм придется по вкусу любителям парковки на поребриках. Длина кузова 4410 мм и ширина 1660 позволили соорудить вместительный багажник, который порадует туристов и садоводов — 520 литров, а со сложенным вторым рядом кресел — все 1050.

Одной из проблем рандомных китайских автомобилей пользователи отмечают материал кузова, ехидно подчеркивая, что в Поднебесной делают машины из фольги. В JAC JS4 прочность металла оценивают в 1500 микропаскалей, что, говорят эксперты, превышает норму.

Инженеры JAC JS4 рассудили, что незачем придумывать колесо, если оно существует, и пошли по пути наименьшего сопротивления. Спереди установлена независимая, придуманная в Японии, подвеска MacPherson, сзади — обычная ремонтопригодная рычажная, коробка бельгийская, бошевские версии ABS и ESP. В разработке дизайна принимали участие итальянские специалисты. Вот такое содружество интернациональной мысли, которое поженили в одном автомобиле. Системы мультимедиа установлены китайские, но кто сказал, что им нужно за этим далеко ходить? Управление вынесено на рулевое колесо.



Безопасность на уровне, который не снился китайским конкурентам, — 6 подушек безопасности: четыре боковые и две фронтальные.

Единственное «фи» по ширине колеи — машина широкая, а колеса расположены узко, что влияет на устойчивость на дороге. Правда, эта характеристика, говорят эксперты, настолько утонченная, что покупатель спрашивает о ней крайне редко.

Отдельное преимущество — бесключевой доступ: двери открываются нажатием кнопки на ручке, не нужен ключ и для старта.

Из прибамбасов — 17-дюймовые диски, двухзонный климат- и круиз-контроль, камера заднего вида, датчик дождя. Еще одна песня — люк на крыше, что в условиях питерской облачности скорее даже плюс и шанс видеть солнце чуть чаще. Но вот будет ли люк на «Москвиче», узнаем только в феврале, когда стартуют продажи.

Положение водительского кресла регулируется механикой, достаточно приподнять рычаг под сиденьем, спинку приводит в движение ручка сбоку. Можно еще отрегулировать под себя руль — как по высоте, так и по выносу.



Единственное, что не отрегулировать, — обзор заднего вида: в верхней трети зеркала водитель видит крышу салона, в нижней трети — ряд подголовников задних кресел, так что наблюдать за маневрами тех, кто движется сзади, придется как в танке.

Часто владельцы китайских автомобилей отмечают едкий дух в салоне, который источают отделочные материалы, сказать то же самое про JAC JS4 было бы неправдой. Выглядит отделка бюджетно, если не сказать скромно: тканевая обивка сидений, на передней панели скомбинировали пластик и что-то похожее на велюр. Правда, со специфическим звуком — я рулю, а он шуршит. Да, не «крокодил», и даже не кожа, но трудно хотеть большего от автомобиля, который сейчас продают по цене от 2,25 миллиона рублей.

Крутила баранку Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

