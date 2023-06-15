    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    764мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.32eur91.07

    Из Iskra возродится Granta. Глава АВТОВАЗа на ПМЭФ рассказал, когда начнут выпускать Lada Iskra

    1722
    16 комментариев

    Новое семейство машин АВТОВАЗа — Lada Iskra — начнут собирать в конце 2024 года, а продавать — в начале 2025 года. Об этом сообщил 15 июня глава компании Максим Соколов на ПМЭФ-2023 в Петербурге. Lada Iskra позиционируют как обновление Lada Granta.

    «Как раз говорили о том, чтобы, может быть, переходить к русским названиям… Новое семейство... будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением... Старт продаж — это будет начало 2025 года. В первом квартале начнем продажи», — сказал Соколов.

    У АВТОВАЗа есть производственные мощности в Тольятти, Ижевске, а с недавних пор и в Петербурге. Продажи за 2022 год — 188,6 тысячи автомобилей.

    Напомним, 14 июня на ПМЭФ-2023 АВТОВАЗ представил новую модель Lada X-cross 5, которую на днях начнут собирать на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Оказалось, что Lada X-cross 5 — это адаптированный для российского рынка китайской автомобиль FAW Bestune T77.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АВТОВАЗLada IskraПМЭФ-2023
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close