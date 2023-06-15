Из Iskra возродится Granta. Глава АВТОВАЗа на ПМЭФ рассказал, когда начнут выпускать Lada Iskra

Новое семейство машин АВТОВАЗа — Lada Iskra — начнут собирать в конце 2024 года, а продавать — в начале 2025 года. Об этом сообщил 15 июня глава компании Максим Соколов на ПМЭФ-2023 в Петербурге. Lada Iskra позиционируют как обновление Lada Granta.



«Как раз говорили о том, чтобы, может быть, переходить к русским названиям… Новое семейство... будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением... Старт продаж — это будет начало 2025 года. В первом квартале начнем продажи», — сказал Соколов.



У АВТОВАЗа есть производственные мощности в Тольятти, Ижевске, а с недавних пор и в Петербурге. Продажи за 2022 год — 188,6 тысячи автомобилей.

