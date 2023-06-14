От Nissan до Lada. Как рождался и перерождался один из крупнейших автозаводов Петербурга

Церемония открытия завода Nissan в Санкт-Петербурге. Июнь 2009 года Фото: Никита Инфантьев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В ходе ПМЭФ-2023 «АвтоВАЗ» представил новую модель Lada X-cross 5, которую на днях начнут собирать на бывшем заводе Nissan. Пока конвейер готовится к перезапуску, «Фонтанка» вспоминает историю предприятия — от мечты о «петербургском Детройте» до нового старта в партнерстве с китайцами.



2006 Решение строить завод Nissan в Петербурге было принято во время Петербургского экономического форума. Президент компании Карлос Таварес подписал соглашение с Минэкономразвития России о создании предприятия с объемом инвестиций 200 миллионов долларов и мощностью до 50 тысяч автомобилей в год. На нем планировали трудоустроить 750 специалистов. В обмен Nissan получил таможенные льготы на ввоз компонентов для промсборки.



2007 Первый камень в основание завода Nissan в промзоне Каменка под Петербургом был заложен 8 июля 2007 года. Принимавшая участие в церемонии губернатор Валентина Матвиенко отметила, что «интересы города и компании Nissan полностью совпадают».



2008 Пока шло строительство завода, директор по производству Nissan Дмитрий Михайлов заявил, что локализовывать производство сверхсложных деталей не планируется. Заказывать у местных производителей автокомплектующих будут разве что резиновые коврики. «Мы не можем рисковать качеством и безопасностью автомобилей, поэтому основные детали будут по-прежнему производиться в Японии», — сказал он.

2009 В промзоне Каменка состоялось торжественное открытие завода Nissan. В церемонии принял участие Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра РФ. Он сел за руль первой Nissan Teana, которая сошла с конвейера, и проехал по сборочному цеху. «Теперь можно сказать, что задача по организации «петербургского Детройта» реализована», — заявила на открытии предприятия губернатор Валентина Матвиенко. Также, по ее словам, запуск предприятия стал ответом глобальному экономическому кризису. Президент Nissan Карлос Гон отметил, что его компания гордится тем, что организовала производство именно в Петербурге, где «очень хороший бизнес-климат, привлекательное расположение и очень хорошая инфраструктура».



2010 Петербургский завод Nissan по итогам 2010 года выпустил 24,5 тысячи автомобилей. Модельный ряд пополнил компактный кроссовер Nissan X-Trail.

2011 Началось коммерческое производство среднеразмерного кроссовера Murano. Число сотрудников достигло 1,6 тысячи.



2012 Завод Nissan в Петербурге получил глобальную награду «Лучший завод Nissan 2012 года по качеству выпускаемой продукции». Критерием оценки был показатель наименьшего количества обращений клиентов в дилерские центры по вопросам качества автомобилей.

2013 Петербургский завод Nissan в 2013 году выпустил 47105 автомобилей, вплотную приблизившись к максимальной мощности.



2014 Автозавод Nissan запустил вторую очередь предприятия, увеличив мощность до 100 тысяч автомобилей в год. Инвестиции в расширение составили 167 миллион евро. «Несмотря на внешнеэкономическую ситуацию, наши японские партнёры не пересмотрели планы по развитию», — подчеркнула глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Добавились кузовной цех, цеха пластиковых изделий, окраски и окончательной сборки. Штат сотрудников расширился до 2266 человек. Уровень локализации увеличился до 39%.

2015 На предприятии появился новый цех штамповки.



2016 Петербургский завод Nissan начал поставлять в Европу бамперы, которые ранее экспортировались из Японии.

2017 Завод Nissan начал работать в две смены. Уровень локализации предприятия достиг 64%. Начались поставки готовых автомобилей, собранных на предприятии, в страны СНГ.

2018 Петербургский завод поставил рекорд годового объема выпуска за всю историю Nissan в России. С конвейера сошло 56 525 автомобилей. Выручка ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» тоже стала рекордной, достигнув 119 млрд рублей. При предприятии запущен R&D-центр.



2019 ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», управляющее заводом Nissan в Петербурге, вошло в специальный инвестиционный контракт (СПИК), который ПАО «АвтоВАЗ» подписало с Минпромторгом. Новый договор о льготах в обмен на инвестиции пришел на смену истекшему соглашению о промсборке. Инвестиции только в площадку Nissan в Петербурге оценивались в 12 млрд рублей. Также на петербургском предприятии началась сборка локализованной модели Nissan Qashqai.



2020 Несмотря на то что из-за пандемии COVID-19 предприятию приходилось объявлять простой, площадка продолжала развиваться. Так, на заводе запустили новую технологию нанесения двухкомпонентного покрытия на автомобили.

2021 Впервые за всю историю работы петербургский завод Nissan получил прибыль. Она составила 2,9 млрд рублей. Выручка составила 100,2 млрд рублей. С конвейера сошло 44 тысячи машин.



2022 Завод Nissan остановил работу после начала спецоперации на Украине, сославшись на нехватку комплектующих. В конце года стало известно, что предприятие стало собственностью подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», а управляющей компанией стал «АвтоВАЗ», который пообещал перезапустить производство в партнерстве с китайским автопромом.

2023 «АвтоВАЗ» закрыл сделку по приобретению доли в «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» за 1 евро и заявил о намерении переименовать предприятие в «Лада». Также был показан первый автомобиль, который будет выпускаться на заводе, — LADA X-cross 5, который является адаптированной для российского рынка китайской FAW Bestune T77.

Что дальше

Перезапуск конвейера завода в Каменке состоится на днях в ходе ПМЭФ-2023. «АвтоВАЗ» намерен начать с 10 тысяч автомобилей в год и затем выйти на уровень 30–50 тысяч, заявил губернатор Александр Беглов. Производство кроссовера Lada Х-cross 5 стартует с крупноузловой конвейерной сборки. Но уже 2024 году запланирован переход к мелкоузловой сборке с максимальным привлечением петербургских поставщиков автокомпонентов. Также рассматривается запуск еще двух моделей.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

