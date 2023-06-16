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    ПМЭФ-2023

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    Тайна арабов раскрыта. Кто танцевал на ПМЭФ-2023

    2868
    4 комментария

    «Фонтанка» раскрыла тайну арабов. Оказалось, что танцующие представители делегации ОАЭ никакие не шейхи, как мы и думали, а обычные инженеры, театралы и просто хорошие люди с творческим хобби.

    Настоящий шейх форум тоже посетил — лидеры России и ОАЭ совместно осмотрели стенд Эмиратов. Перед визитом первых лиц подход к площадке перекрыли и даже продезинфицировали. К слову, во время визита президентов никто не танцевал, но стоило им отойти, как арабы с новым воодушевлением взялись за старое. Смотрите сами!

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    Комментарии 4

    Гость16 Июн 2023 в 17:39
    Хорошие люди с карабинами , и очень хорошо что не вежливые люди .
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 17:23
    Что непрофессиональные танцовщики видно сразу😂
    +0−0
    Zdobsi16 Июн 2023 в 17:11
    Ну хорошо же станйевали. В чем проблема?
    Так и должно быть-хорошее настроение у всех.
    +0−1
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