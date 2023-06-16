Тайна арабов раскрыта. Кто танцевал на ПМЭФ-2023

«Фонтанка» раскрыла тайну арабов. Оказалось, что танцующие представители делегации ОАЭ никакие не шейхи, как мы и думали, а обычные инженеры, театралы и просто хорошие люди с творческим хобби.



Настоящий шейх форум тоже посетил — лидеры России и ОАЭ совместно осмотрели стенд Эмиратов. Перед визитом первых лиц подход к площадке перекрыли и даже продезинфицировали. К слову, во время визита президентов никто не танцевал, но стоило им отойти, как арабы с новым воодушевлением взялись за старое. Смотрите сами!