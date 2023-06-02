Если сильно захотеть, можно в Лондон улететь. В каких странах принимают студентов из России и что для этого нужно

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Хотя и кажется, что учеба за границей — что-то из ряда фантастики, на деле большинство направлений для российских выпускников все еще доступно. «Фонтанка» выяснила, куда поступить проще и дешевле всего и какие направления зарубежного образования сейчас наиболее перспективны.



По последним данным ЮНЕСКО, в 2022 году учиться за границу из России уехали 57 591 студент. Статистика в коронавирусные годы отсутствует, однако по более далекому прошлому данные остались: в 2016 году число мобильных студентов из России составляло 79,7 тысячи человек, в 2017-м — 74,25 тысячи, в 2018-м — 79,1 тысячи. Интерес к зарубежному образованию, очевидно, упал, но установить, дело в геополитике или ковидной привычке, сложно — полную статистику выдачи студенческих виз тоже Минобрнауки не собирает.



В компаниях, помогающих абитуриентам с поступлением за границу, наоборот, замечают рост спроса — причем не от тех, кто планомерно шел к поступлению куда-нибудь в Великобританию, а от тех, кто никогда этим вопросом не интересовался и теперь собирает информацию с нуля. «Хотя, конечно, в среднем платежеспособность этого спроса не очень высокая», — признаются в агентстве международного образования «ИнсайтЛингва». Как подсказали в другой компании, многие рассматривают зарубежное образование как легкую лазейку для релокации — подтягиваются все те, кто не успел до мобилизации.



При этом традиционно наиболее популярная модель — отучиться на бакалавра в России, а уже в магистратуру поехать за рубеж. Это и дешевле, и проще с точки зрения полученных в вузе знаний, да и выпускник университета куда больше готов к переезду за границу в одиночку, чем вчерашний школьник. Встает другой вопрос — а как быть после выхода России из Болонской системы. «На самом деле, это вообще не проблема. Есть страны вроде Словакии, где принципиально важно, чтобы в дипломе было написано «бакалавриат», но этот юридический казус решаем. В остальных случаях наш специалитет спокойно признается — вопрос только в потраченном на образование времени», — рассказали «Фонтанке» в одном из агентств.



По статистике, самая привлекательная для абитуриентов из России страна — Германия. Туда за последний год приехали учиться 11 055 студентов. На втором месте— Чехия с 6 407 российскими первокурсниками. И это при том, что еще в феврале она прекратила выдачу любых виз россиянам, в том числе и студенческих. Как пояснили в агентствах по подготовке, вероятно, под статистику попали те студенты, которые получили визу еще до 2022 года и перебрались в страну на программы подготовки и изучения языка, благодаря чему и смогли поступить в обход санкций.



На третьем месте по количеству студентов — США с 4 901 первокурсником. Чуть менее популярны Великобритания (3 376 студентов), Франция (2 751 студент), Киргизия (2 005) и Белоруссия (1 902).

Самые доступные направления для учебы за границей для русских

Сегодня абитуриентам из России путь закрыт в страны Прибалтики, Чехию, Польшу, значительно затруднен — в Финляндию и Данию. Туда обходных путей, кроме смены гражданства, пока не изобрели, подчеркнули в «ИнсайтЛингве».



При этом рассказы о том, что российским студентам в Европе не рады, а получение студенческой визы — это «бег с препятствиями в никуда» — не более чем домыслы, подчеркивают в агентствах по помощи с поступлением. Их слова подтверждают и многочисленные сообщения родителей успешно уехавших выпускников на форумах: «Получила визу в Германию в январе этого года в Новосибирске, делали примерно месяц», «Из 374 заявок на стипендию для учеников языковых школ в России одобрили 110. Еще 200 поступили, но должны будут платить за учебу».

В лидерах остается Германия — там и бесплатное образование, и родственники русские немцы у большинства поступающих, рассказали в «ИнсайтЛингве». Однако не все поступающие знают, какие в стране требования. Дело в том, что перед переездом необходимо открыть счет и положить туда 11 тысяч евро (около 952 тысяч рублей). Впоследствии счет блокируется, студент заводит новый и туда ему каждый месяц поступают отчисления из этих 11 тысяч. Такая система введена для того, чтобы убедиться, что у иностранцев есть средства на проживание в стране и заниматься криминалом от тоски и безнадеги они не начнут, подчеркнули в компании.



Самое дешевое образование в Словакии, но туда почти невозможно получить слот на подачу документов на визу, подчеркнули в «ИнсайтЛингве». Опции прямого поступления нет — нужно ехать в страну и учить язык. А дальше получается замкнутый круг: языковые курсы — не основание для получения студенческой визы, дольше трех месяцев без нее в стране находиться нельзя, а подготовительные курсы обычно длятся дольше. Получить визу можно при поступлении, а без языкового сертификата студент не поступит, объяснили в компании.

Самый простой, сравнительно недорогой и лояльный вариант — Венгрия, рассказали в «ИнсайтЛингве». «Много программ на английском, не очень далеко ехать, страна, неагрессивно настроенная к нашей, не очень сложно оказаться в числе зачисленных», — рассказали в компании. Никаких проблем с поступлением нет и в вузах Великобритании, Ирландии, Франции, Испании и Италии. Основная проблема — увеличившиеся сроки получения виз и сборы, но на деле они затрудняют процесс поступления далеко не в той степени, в которой привыкли думать, подчеркивают в агентствах. «В ковид проблем было больше», — заключили в «ИнсайтЛингве».



Исключение в этом случае — Канада. Там сроки рассмотрения виз действительно загадка: может, 3 месяца, может, 5, может, год. «В этом направлении у нас были ситуации, когда человек поступил и ждал визу год. Но тем не менее все уехали, все нормально», — рассказали в компании. Сложнее перебраться теперь и в Нидерланды — там на уровне государства решили сокращать набор иностранных студентов, но не только русских, а вообще всех. С США ситуация мало изменилась — поступить возможно, но за визой придется ехать куда-то в третью страну.

Из новых беспроблемных направлений, которые выделили в «ИнсайтЛингве», — Дубай и Малайзия. «Там очень гибкие условия приема студентов, необязательны сертификаты знания английского — можно сдать тест на месте и при необходимости пройти дополнительные курсы. Кроме того, набор студентов осуществляется по 4–5 раз в год, а сроки рассмотрения студенческих виз не очень большие», — поделились в агентстве. Легко получить и визу в Австралию — возможно, потому что российские визовые заявления рассматривает офис в Сербии, подчеркнули в компании. Правда, учиться там довольно-таки дорого.



Сколько стоит обучение за границей

При этом нужно понимать, что поступление за рубеж даже с условием получения стипендии может встать в копеечку. Примерные расходы специально для «Фонтанки» подсчитали в международном образовательном центре GoStudy.

Самые дорогие страны для переезда — Великобритания и Швейцария. В первой обучение может обойтись в сумму от 10 до 38 тысяч фунтов стерлингов (от 985 тысяч до 3,7 млн рублей), а аренда жилья в английском городе может превышать 1,2 тысячи фунтов в месяц (118 тысяч рублей). В Швейцарии, даже если за учебу платить попросят по-божески — до 800 евро (70 тысяч рублей), то само проживание будет стоить от 1,9 до 2,2 тысячи евро в месяц (от 165 до 190 тысяч рублей).

Привлекательными в плане цен оказались Австрия, Германия и Словакия. В первых двух учеба в хорошем университете обойдется максимум в 750 евро за семестр (65 тысяч рублей), зачастую — даже дешевле. В Словакии же получать образование на национальном языке можно и бесплатно. Проживание во всех трех странах в не очень крупных городах редко выходит за пределы 400 евро в месяц, еще 200 евро уйдет на питание — итого около 50 тысяч рублей.



При этом в Европе охотно берут студентов на подработки, а возможность самостоятельно определять учебную нагрузку — большое преимущество, в том числе и для работодателя, подчеркнули в GoStudy. В Австрии студенты могут легально подрабатывать до 20 часов в неделю, минимальная ставка — 10 евро в час. Итого можно заработать около 800 евро в месяц (около 70 тысяч рублей) и покрыть расходы на проживание и еду.

«Уже после окончания обучения найти полноценную работу в этих странах можно только после открытия специальной «визы соискателя» — в Австрии ее дают на год после окончания бакалавриата или магистратуры, а в Словакии — на 9 месяцев», — рассказали в GoStudy.

Какие документы нужны, чтобы поступить в иностранный вуз Другая проблема — документы. Довольно часто приходится отправляться в настоящее бюрократическое приключение. На одном из форумов мать выпускницы рассказала, что для поступления во Франции дочери сначала пришлось оформить российскую страховку. В вузе требуют хоть какую-нибудь для приема на обучение, а на французскую страховку можно претендовать только с документами о зачислении. В итоге два месяца прослужила российская, потом перешли на местную. Та же проблема с симкой и банковской картой. Чтобы подключиться к национальной мобильной связи, нужно было предоставить российский номер и реквизиты российской карты, с ними получить французскую симку и только потом можно было оформить местную банковскую карту и предоставить уже новые данные по платежной системе мобильному оператору.



Еще один момент — академическая разница из-за отличий в системах школьного образования в России и Европе. Часто абитуриентам приходится проходить через процедуру «нострификации» — признания школьного аттестата за рубежом. В Словакии она проходит без дополнительных экзаменов, а например, в Австрии нужно сдать несколько предметов на немецком языке, рассказали в GoStudy. Не получается — идешь на подготовительные курсы.

Как выбрать вуз для обучения за границей

Бояться того, что русских первокурсников будут изгонять с вилами и факелами, тоже не стоит. В агентствах рассказывают, что с агрессией их бывшие клиенты сталкивались разве что в странах Прибалтики — и то не массовой, а от отдельных особенно радикальных студентов.

«В большинстве европейских стран местные жители очень лояльно относятся к студентам вне зависимости от того, из какой страны они приехали. И хотя многие из них в прошлом году все же ввели искусственные ограничения для российской молодежи, стремящейся получить местное образование, в Европе до сих пор остались нейтральные государства, которые не делят студентов по национальному признаку. К их числу можно отнести Словакию, Австрию, Германию, Великобританию и Швейцарию», — подчеркнули в GoStudy.



При выборе университета можно обратить внимание на рейтинги — QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU). Однако они чаще всего указывают на репутацию университета в академическом сообществе и индекс цитируемости научных работ их сотрудников, что важнее, скорее, для будущих магистров и ученых, а не для абитуриентов, объяснили в GoStudy. Поэтому лучше подключаться к дням открытых дверей, которые после пандемии почти везде перешли в онлайн-режим.

Кроме того, нужно присматриваться не только к столичным вузам, но и к региональным. «В этом, пожалуй, главное отличие европейской системы высшего образования от нашей — если в России качество образования в городах-миллионниках и в малых населенных пунктах может разительно отличаться, то в Европе образовательный ландшафт рассчитан на то, что человек получит необходимые знания и опыт в родном регионе и будет применять его там же», — рассказали в GoStudy.



Сдать английский язык в Узбекистане

Перед переездом в другую страну необходимо выбрать язык, на котором студент будет получать образование. Самый популярный вариант — найти программу на английском языке, а уже потом через дополнительные образовательные курсы в университете и общение с носителями подтянуть второй язык, будь то финский или итальянский. Другой вопрос в том, что образование на национальном языке всегда дешевле, чем на английском.

«Самый простой способ — учить язык на курсах, находясь непосредственно в стране. Погружение в другую культуру наряду с изучением языка значительно ускорит этот процесс, но стоят такие курсы зачастую дороже, чем само образование в вузе. В некоторых странах образование на национальном языке стоит дешевле, в будущем это поможет компенсировать разницу. Правда, изучение языка не предполагает, что абитуриент параллельно сможет легально подрабатывать — поэтому такой вариант подходит только тем, кто на момент переезда обладает значительной финансовой подушкой», — рассказали «Фонтанке» в GoStudy.



По этой причине большинство студентов готовы переплатить за английский и подтянуть национальный язык уже интуитивно. Но, чтобы поступить на англоязычную программу, нужно сдать один из международных экзаменов, рассказывают в агентствах: американизированный TOEFL или более официальный британский IELTS. Оба нельзя пройти в России — у страны отозвали лицензию еще в прошлом году.

Единственный вариант — проехаться в другую страну. Напомним, что Белоруссия тоже отпадает, придется выбирать из других дружественных вариантов. «Выходит очень дорого. Подтверждение уровня С1 стоит 17 тысяч рублей. Это плюс билеты, плюс проживание, выходит около 70 тысяч рублей — результаты приходят не сразу, а не все конторы готовы высылать официальные сертификаты в Россию. И это не факт, что ты сдашь», — рассказала одна из студенток, которая собирается поступать в магистратуру в Италии.



Другой выпускник тоже отправился в вынужденное путешествие в Узбекистан ради магистратуры — по его специальности нужная программа в России есть только в ВШЭ, и то один из вступительных экзаменов на нее — английский язык, в качестве которого могут быть засчитаны результаты международного теста. Ему повезло больше: результаты тестирования появились на сайте спустя 5 дней, еще через 10 в Петербург пришел сертификат IELTS.



Однако и с обучением на английском языке могут возникнуть сложности. Дело в том, что если вы едете не в англоговорящую страну на подобную программу, то с вами, сюрприз, могут отказаться говорить на английском, если вуз не набрал достаточное число желающих и решил сэкономить на преподавателях.



«Знаю девушку, она приехала учиться в Лиссабон дизайну на английском. Выбрала хорошую программу, она из-за английского еще и очень дорого вышла. А португальцы решили вести ее почти полностью на португальском — иностранцев было всего три человека. Это, конечно, неприятный сюрприз для тех, кто вообще не знает языка», — рассказывают на форуме Littleone.



Вывод — нужно отслеживать, насколько выбранные вами программы популярны у иностранных студентов, и искать предшественников в социальных сетях, чтобы не услышать от преподавателей в лучшем случае «гудбай».

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

