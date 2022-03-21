Владельцы системы тестирования английского языка IELTS приостановили регистрации на экзамен в России

Экзаменационный центр IELTS в Петербурге сообщил «Фонтанке» в понедельник, 21 марта, что приостанавливает запись на тестирования. Даты возобновления регистраций пока неизвестны.
Ранее IELTS направила россиянам, записанным на тестирование, письмо с предупреждением об отмене экзаменационных сессий «в связи с обострением внешнеполитической обстановки».
Россиянам также недоступна регистрация на экзамен — TOEFL. Новые заявки больше не принимаются. Об этом сообщила компания ETS, которой принадлежит TOEFL.
IELTS и TOEFL — экзамены, которые подтверждают знание английского. Их сдают для учебы, работы за границей или иммиграции. IELTS востребован в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. В США в основном принимают результаты TOEFL.