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Владельцы системы тестирования английского языка IELTS приостановили регистрации на экзамен в России

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Экзаменационный центр IELTS в Петербурге сообщил «Фонтанке» в понедельник, 21 марта, что приостанавливает запись на тестирования. Даты возобновления регистраций пока неизвестны.

Ранее IELTS направила россиянам, записанным на тестирование, письмо с предупреждением об отмене экзаменационных сессий «в связи с обострением внешнеполитической обстановки».

Россиянам также недоступна регистрация на экзамен — TOEFL. Новые заявки больше не принимаются. Об этом сообщила компания ETS, которой принадлежит TOEFL.

IELTS и TOEFL — экзамены, которые подтверждают знание английского. Их сдают для учебы, работы за границей или иммиграции. IELTS востребован в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. В США в основном принимают результаты TOEFL.

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Комментарии (3)

Dmitry Antonov
Как не знал среднестатистический россиян ни одного иностранного языка, так и не будет, не нужно это. Первый канал и Соловьёв на понятном ему русском языке всё объясняют.
Фомальгаут
Гудбай, IELTS и TOEFL! Гудбай навсегда! Те, кто умный, уже давно сдали и уехали...
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