В России отменяют экзамены английского IELTS

На территории России отменяют все экзамены IELTS — международной системы оценки знания английского языка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо IELTS.



В качестве причины в нем указано «обострение внешнеполитической обстановки» в контексте событий на Украине. Тем, кто уже заплатил за экзамен, компания предлагает перевести эти средства на курсы подготовки к нему. В противном случае их заморозят до возобновления экзаменационных сессий в России.



Насколько долгой будет приостановка, компания не знает, но обещает «прикладывать все усилия для скорейшей организации экзамена».

