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В России отменяют экзамены английского IELTS

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На территории России отменяют все экзамены IELTS — международной системы оценки знания английского языка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо IELTS.

В качестве причины в нем указано «обострение внешнеполитической обстановки» в контексте событий на Украине. Тем, кто уже заплатил за экзамен, компания предлагает перевести эти средства на курсы подготовки к нему. В противном случае их заморозят до возобновления экзаменационных сессий в России.

Насколько долгой будет приостановка, компания не знает, но обещает «прикладывать все усилия для скорейшей организации экзамена».

Ранее работу в России приостановил сервис для проверки текстов на английском языке Grammarly.

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Комментарии (4)

Irina_5
А зачем российскому обывателю хорошо знать английский (язык врагов наших)? Они разве по-русски не могут несколько слов вперемежку с матом высказать что ли? Этого вполне достаточно для благонадежного россиянина.
mjaroslav
Ну всё, теперь и по-легальному уехать и России не получится. Сертификат экзамена требуется для разного типа виз в англоязычные страны. (Ну кроме США - там экзамен TOEFL используется. Кстати, а TOEFL еще не запретили?)
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