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Еще один образовательный сервис приостановил работу в России и Белоруссии

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Сервис для проверки текстов на английском Grammarly приостановил работу в России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 марта на сайте площадки.

В тексте поясняется, что причиной этих мер стали события на Украине. Представители Grammarly подчеркивают, что именно в этой стране была основана площадка.

«Если это будет возможно в связи с международными санкциями, мы автоматически возместим пострадавшим платным пользователям неиспользованную часть их подписок. Обратите внимание, что возможны задержки, и мы не можем гарантировать получение средств», — говорится в тексте обращения.

Напомним, ранее сотрудничество с Россией прекратила другая образовательная площадка — Coursera.

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