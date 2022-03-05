Еще один образовательный сервис приостановил работу в России и Белоруссии

Сервис для проверки текстов на английском Grammarly приостановил работу в России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 марта на сайте площадки.



В тексте поясняется, что причиной этих мер стали события на Украине. Представители Grammarly подчеркивают, что именно в этой стране была основана площадка.



«Если это будет возможно в связи с международными санкциями, мы автоматически возместим пострадавшим платным пользователям неиспользованную часть их подписок. Обратите внимание, что возможны задержки, и мы не можем гарантировать получение средств», — говорится в тексте обращения.

