Американская образовательная платформа Coursera прекращает сотрудничество с Россией в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса и в письмах, которые он разослал пользователям, записавшимся на курсы от российских авторов и учебных заведений.



«Мы считаем, что доступ к образованию является правом человека. Таким образом, Coursera останется доступной во всех регионах, где нет государственных санкций. Тем не менее, мы приостанавливаем возможность для учащихся в России записываться на платные курсы и не будем взимать плату с учащихся или учебных заведений в России», — говорится в тексте сообщения.

