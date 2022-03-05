FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Образовательная платформа Coursera прекращает сотрудничество с Россией

4
Печать

Американская образовательная платформа Coursera прекращает сотрудничество с Россией в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса и в письмах, которые он разослал пользователям, записавшимся на курсы от российских авторов и учебных заведений.

«Мы считаем, что доступ к образованию является правом человека. Таким образом, Coursera останется доступной во всех регионах, где нет государственных санкций. Тем не менее, мы приостанавливаем возможность для учащихся в России записываться на платные курсы и не будем взимать плату с учащихся или учебных заведений в России», — говорится в тексте сообщения.

Сервис приостанавливает весь контент от российских университетов и отраслевых партнеров, включая курсы, специализации и степени, и прекращает сотрудничество с российскими учебными заведениями «через Coursera для бизнеса, Coursera для государственных учреждений и Coursera для учебных заведений». Контент от российских партнеров больше не будет доступен на платформе Coursera для новых участников.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

houspi
едрен батон. Надеюсь, действующие сертификаты и дипломы они не отзовут.
MinimumLaw
Все равны во всем мире, но русские не весь мир и они не ваны всем остальным.
Нацизм. Собственной персоной.
Alex000
Кажется, выход отсюда начал переходить из политической и экономической плоскости в плоскость социальную.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний