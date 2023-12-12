Рейтинг университетов «Фонтанки». Сколько вузы зарабатывают на студентах, с какими баллами и за какие деньги берут

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» изучила приказы о зачислении первокурсников на платное обучение и о ценах 38 вузов Петербурга. Теперь мы знаем почти всё о рынке платного высшего образования: кто сколько зарабатывает, где дешевле, а где совсем дорого, где какой проходной балл и что ждать от вузов в следующем году.



Всего в этом году петербургские вузы получили 797 тысяч заявлений от абитуриентов в ходе приемной кампании, подсчитали в комитете по науке и высшей школе. В прошлом году заявлений было чуть меньше — 776 тысяч. Прием в этом году прошел спокойнее, а город вернулся к росту: и проходных баллов, и числа зачисленных платников.



Предыдущий рейтинг вузов за 2022/2023 гг. смотри тут.

При составлении рейтинга «Фонтанка» считала число зачисленных на программы бакалавриата и специалитета в рамках приема 2023/2024: и на очную, и на очно-заочную, и на заочную формы обучения. При подсчетах редакция обращалась к приказам о зачислении и об утверждении стоимости обучения в этом учебном году с официальных сайтов вузов. Если же университеты не публиковали приказы или итоги приема, то за основу брались данные из архивов конкурсных списков.



По итогам этого года вузы Петербурга собрали с первокурсников не менее 6,62 млрд рублей, а это на 13% больше, чем в прошлом году. Увеличилось и число поступивших: с 27 946 человек до 30 158. Напомним, что год назад из-за новых правил приема университеты города не смогли закрыть в установленные даты даже бюджетную квоту, а платников и вовсе набрали на 5 тысяч человек меньше. Однако в этом году ситуация выровнялась, а конкуренция — у абитуриентов — за места, у вузов — за потенциальных платников — выросла.

Так, серьезно превзошел сам себя по выручке в сравнении с прошлым годом Педиатрический университет и заработал на студентах-контрактниках на 185% больше. Самую солидную сумму вузу принесли будущие стоматологи: на этот факультет поступило 176 первокурсников, которые суммарно заплатят за первый год обучения 51,4 млн рублей.



Серьезным ростом могут похвастаться также Технологический институт и Консерватория им. Римского-Корсакова — +120% и +101% соответственно. «Приемная кампания была непростой, скрывать не буду, но главное — это итоги. Уже 1 сентября мы заполнили все бюджетные места и нам удалось нарастить прием на контрактную форму обучения», — рассказал ректор университета Андрей Шевчик.

Более охотно первокурсники выбирали и университеты с относительно невысокими проходными баллами: петербургский филиал Финуниверситета, Химико-фармацевтический университет и ГУМРФ им. Макарова. Существенно нарастил «выручку» и старейший СПбГУ, который два последних года по этому показателю уступал другим университетам, несмотря на престиж и известность.



Самое серьезное падение выручки и числа платников в этом году, по подсчетам «Фонтанки», показала Академия художеств. В вуз поступили 95 первокурсников-контрактников, которые принесли 15,9 млн рублей, что на 78% меньше, чем годом ранее. Эксперты в сфере высшего образования объясняют сокращения платников в творческих университетах тем, что им наконец-то выделили больше бюджетных мест.



Среди других вузов, которые убавили в выручке и контрактниках, Лесотехнический университет им. Кирова (-45%), РГУП (-45%), Лесгафта (-37%), Институт психологии и соц. работы (-26%) и ЛГУ им. Пушкина (-20%).

Лидеры рейтинга

На первом месте рейтинга «Фонтанки» впервые за несколько лет СПбГУ. В университет зачислили 2 292 первокурсника, которые принесли вузу 786,2 млн рублей. Самое популярное направление в этом году — «Юриспруденция», куда поступило 200 человек. Одни только юристы заплатят СПбГУ 79,46 млн рублей за год. На втором месте — менеджмент, но не международный, который из года в год остается самой дорогой образовательной программой в Петербурге, а классический — подешевле. На него поступили 109 человек и принесли вузу 57,8 млн рублей.

В СПбГУ гуманитарные и общественные науки — самые «прибыльные». В первой десятке по популярности программ среди контрактников также «Международные отношения», «Международный менеджмент», «Юриспруденция с углубленным изучением китайского и права КНР», «Экономика», «Журналистика», «Политология» и «История». Конкуренцию им составляют разве что медицинские специальности: на лечфак в этом году поступил 71 человек, на стомфак — 60.



Тем не менее, по количеству студентов, а не по «выручке» СПбГУ таки обошли: первое место у Университета технологий и дизайна или в простонародье «Тряпочки». Туда на первый курс на договорную основу обучения поступили 2 503 человека, причем большая их часть на «Дизайн рекламы» — 334 человека.

На втором месте по «выручке» — лидер двух предыдущих рейтингов, СПбГЭУ. Причем нельзя сказать, что он начал сдавать позиции, наоборот, в рамках приема этого года университет прибавил 6% контрактников и 10,2% — заработанных с них средств в казну университета. Наибольшим спросом в вузе пользуются профильные направления — экономика и менеджмент, куда в этом году поступили 290 и 353 человека соответственно.

Замыкает тройку лидеров северо-западный филиал РАНХиГСа. В вуз прибыли 2 279 новоиспеченных первокурсников и принесли альма матер 505,3 млн рублей. И хотя в университете не так много образовательных программ, на большинство из них пришло больше сотни контрактников, особенно — будущих юристов и рекламщиков (460 и 290 соответственно). Чуть меньше РАНХиГСа выручил Университет технологий и дизайна — 453,5 млн рублей.



Первый среди технических университетов в рейтинге — Политех. В этом году ему удалось подняться на несколько строчек выше, хотя первокурсников-контрактников в вуз поступило не сильно больше, чем год назад: 2 019 против 2 003 человек. Тем не менее университет заработал 452 млн, причем самой популярной программой в, казалось бы, техническом университете оказалась реклама — на направление поступило 106 человек, а это чуть больше, чем на профильную «Программную инженерию».

Традиционно в первую десятку попадает петербургский филиал ВШЭ, в том числе и благодаря высокой стоимости обучения. В этом году в Вышку поступил 941 человек, а вуз выручил с контрактников 421,7 млн рублей. Следом за ней идет педагогический университет имени Герцена, который традиционно в лидерах по числу зачисленных на контракт, в том числе и благодаря разнообразию направлений. В этом году в главный петербургский пед поступили 1 936 человек и принесли вузу 345,9 млн рублей.



Стабильным ростом числа обучающихся может похвастаться и ИТМО: 969 первокурсников на контракте, 328,7 млн рублей. «Есть много бюджетных мест в региональных вузах, но ребята все равно выбирают контракт в хороших, сильных университетах. Потому что они начинают считать, сколько заплатят и сколько потом получат, и начинают понимать, что если сейчас будут платить за учебу 350 тысяч рублей, то, начиная работать с конца второго—начала третьего курса, они достаточно быстро эту сумму отобьют. Их стартовые позиции будут намного выше, чем если они пойдут в вуз, который не так сильно коллабирует с компаниями-партнерами», — считает Алексей Итин.

Кроме того, по его наблюдениям, сейчас для абитуриентов важна не сколько сама специальность, сколько то, с кем они будут учиться, и потенциальные связи. «Если у тебя в группе есть физик, есть программист, а ты можешь делать стартапы и знаешь, куда пойти и где взять нужных ребят, в будущем это очень поможет», — подчеркнул он.



Бьет рекорды в этом году и ВОЕНМЕХ. Университет набрал максимальное количество студентов по договорам об оказании платных услуг — 815 человек. «В какой-то момент появились опасения, что аудиторный фонд не выдержит такой нагрузки, учитывая стабильное увеличение и количества бюджетных мест, но учебный год в очном формате начался успешно», — рассказал «Фонтанке» проректор по образовательной деятельности Александр Шашурин. Большим спросом контрактные места в вузе пользуются у иностранных граждан из стран СНГ и Китая: их в этом году зачислили сразу 100.



Тенденцию роста числа студентов из-за границы заметили и в Академии имени Штиглица: в этом году творческих личностей из-за рубежа в вузе прибавилось в количестве 49 человек. «В последние годы отмечается положительная динамика роста общего количества зачисленных в Академию на 1 курс, так в 2019 году эта цифра составила 550 человек, в 2022 году — 619 человек, а в 2023 году — 670 человек», — рассказали в университете.



Среди медицинских университетов по прибыли лидирует Педиатрический университет, который в этом году набрал существенно больше контрактников, а среди творческих — СПбКИТ. Они выручили с первокурсников 156 и 129 млн соответственно.

Проходные баллы. Куда поступить проще всего?

Как уже писала «Фонтанка», хотя проходные баллы в этом году существенно выросли, в вузах все еще остаются направления, поступить на которые можно и с совсем скромными баллами, особенно — на платную основу.

На бюджет в вузы Петербурга пройти довольно тяжело, особенно если метить в престижные вузы или на творческие и гуманитарные специальности. Например, в СПбГУ для поступления на направление «Иностранные языки в глобальных коммуникациях» нужно было набрать 301 балл, на «Филологию» в ВШЭ — 303 балла.

Повысилась в этом году планка и к медикам и айтишникам: в СЗГМУ им. Мечникова на стоматологическом факультете для простых бюджетников осталось всего одно бюджетное место — остальные ушли на всевозможные квоты. Досталось оно человеку, который набрал 307 баллов за три предмета, а на программе «Информационные системы и технологии» в ИТМО проходной составил 310 баллов. Это самый максимум, который вообще можно набрать.



Но и на бюджет есть куда «проскочить»: в Лесотехническом университете имени Кирова в этом году можно было поступить на бюджет со 120 баллами сразу на три специальности: на «Технологию транспортных процессов», «Стандартизацию и метрологию» и на «Лесное дело».



С платным обучением традиционно чуть проще: за место все еще продолжается конкурс, но он далеко не такой ожесточенный, как на бюджете. Желающих платить меньше, соответственно и требования к баллам ЕГЭ ниже.

Самые высокие проходные на плату в этом году в ИТМО: самый-самый минимум для поступления в вуз — 192 балла на «Информационные системы и технологии». На втором месте — ВШЭ, куда нужно было набрать 186 баллов, чтобы быть зачисленным на контракт на «Политологию и мировую политику».



Рекордсмен этого года — Университет ветеринарной медицины, куда на профильную специальность «Ветеринария» на заочку берут со 108 баллами — это примерно 36 баллов по каждому из предметов. По ряду предметов ЕГЭ такой балл даже не считается проходным и числится как несдача. С такими же результатами на заочку готовы принять в ПГУПСе — на «Эксплуатацию железных дорог». На дневную форму уже придется поднапрячься посильнее и заработать 122 балла, чтобы пройти на направление «Строительство».



Меньше 120 баллов для поступления можно было набрать еще в пяти вузах Петербурга. На популярное направление «Менеджмент» можно было податься в архитектурный ГАСУ со 109 баллами, а на «Эксплуатацию судовых энергетических установок» в ГУМРФ им. Макарова — со 112. В частном СПбУТУиЭ программы с низкими проходными почти на любой вкус и цвет: можно выучиться и на айтишника со 112 баллами, и на рекламщика со 119, и на менеджера со 117, и на управленца со 116.



Другой вариант получить экономическое образование с минимальными затратами нервов и сил на подготовку — Финуниверситет. Там последний зачисленный на платку абитуриент набрал 117 баллов. Чуть больше — в ЛГУ им. Пушкина на «Биотехнологии» — 119 баллов.

Еще девять петербургских вузов принимают в ряды первокурсников с баллом ниже 130. С такими результатами ЕГЭ и готовностью платить за учебу есть где разгуляться: стать можно и айтишником, и дефектологом, и экономистом, и спортсменом, и даже океанологом.



От сотни тысяч до полумиллиона в год. Сколько стоит учеба в петербургском вузе

Другой вопрос в том, сколько за относительную простоту поступления придется потом заплатить. На ряде направлений в Петербурге учеба обойдется студенту и его родителям в 2–3 млн рублей за четыре года. Как правило, самые затратные для кошелька родителей — творческие специальности, от вокала, балета и рисунка в именитых академиях до дизайна в технических университетах.



Самым дорогим в городе по-прежнему остается «Международный менеджмент» в СПбГУ за 600,6 тысяч рублей в год. Причем если еще год назад стоимость учебы подходила к границе полумиллиона или переваливала за этот рубеж только в ВШЭ, СПбГУ и нишевых академиях вроде Академии балета Вагановой, то в этом году к самым недоступным с точки зрения цены прибавился Горный университет.



Вуз решил не мелочиться и прибавил 50% к старым ценам. Теперь учеба в Горном на любом из направлений стоит не 400, а 600 тысяч рублей. К слову, еще в 2021 году поступить в университет можно было за 260 тысяч, вне зависимости от того, на нефтяника или на экономиста.



В канун прошлого приема вузы в принципе повысили стоимость учебы. В среднем, по подсчетам «Фонтанки», — на 12%. Даже те университеты, которые прошлую волну повышения цен пропустили, в этом году подключились: в Технологическом институте учеба подорожала на 14%, а в Университете технологий и дизайна — на 11–39%.



В СПбГУ, где цены и без того кусаются, стоимость обучения выросла в среднем на 5–10%. Например, на «Современном программировании» цена поднялась с 234,8 до 259,4 тысячи рублей (+10,4%) в год, на «Прикладной физике и математике» — с 311 до 330,4 тысячи рублей, а на популярной «Юриспруденции» — с 366 до 397 тысяч (+8,34%).



Зато в медицинских университетах стоимость учебы выросла вполне терпимо — на 3–7%. Примерно так же — в СПбГЭУ, РАНХиГСе и ГАСУ.



В технических вузах цены выросли средне, а где-то даже упали. В Политехе Петра Великого стоимость обучения поднялась на 6–10% — до 220–260 тысяч. В ИТМО разброс побольше: на «Прикладной информатике» рост составил 24% — до 349 тысяч, на «Приборостроении» — 15%, до 289 тысяч. При этом сразу на четырех направлениях стоимость обучения, наоборот, снизилась — на 3,6%. Среди них «Фотоника и оптоинформатика», «Лазерная техника и лазерные технологии», «Техническая физика» и «Системы управления движением и навигация» — до 289 тысяч рублей.



Однако есть на рынке платного образования и предложения подешевле, где за студенческие годы не придется расплачиваться миллионами. Если очень хочется высшее в Петербурге, но с бюджетом не повезло — и по баллам, и по кошельку, то следует присмотреться к частным университетам и непрофильным специальностям в вузах.



Так, в частном СбУТУиЭ цены за год не выросли, а понизились — на 11–24%. Даже за самое дорогое направление «Прикладная информатика» там нужно будет заплатить 185 тысяч рублей, в то время как в других вузах на айтишников учат за 250–350 тысяч. Если все-таки хочется в вуз с приставкой «гос», то можно отучиться на дефектолога, конфликтолога, экономиста или менеджера в пределах 170 тысяч рублей — в Институте психологии и социальной работы и в ГАСУ. На айтишника можно пойти в Университет технологий и дизайна — за 178 тысяч рублей в год.



Почти за те же деньги открываются сразу несколько направлений в ГУМРФ им. Макарова, правда, мало имеющих отношение к флоту и морскому, и речному. Так, в вузе можно поступить на «Экономику», «Менеджмент», «Туризм» или «Прикладную математику и информатику» — всего за 175 тысяч рублей.

Как прошел прием этого года и какие направления выбирают абитуриенты

В этом году в большей части вузов зафиксировали рост числа заявлений, поданный через суперсервис от «Госуслуг». В Академии Штиглица им воспользовались 73% абитуриентов, в ИТМО — 40%, в ВОЕНМЕХе — более 50%. В эту приемную кампанию он работал более стабильно, чем в предыдущую, но представители университетов все еще убеждены, что наилучший вариант — очные приемные комиссии, где абитуриент может получить полное представление об университете и удостовериться, что его документы действительно на месте и больше никуда не денутся.



Из других существенных перемен — в этом году в Минобрнауки отказались от подачи согласий: при заполнении заявления выпускник указывал специальности, на которых хочет учиться, в порядке приоритетности, приносил в выбранный вуз оригинал аттестата в день Х, а дальше его направляли на тот факультет, на который он проходит по баллам, в соответствии с выбранной им очередностью.

В будущем систему приоритетов планируют расширять, рассказал «Фонтанке» проректор СПбГЭУ. К 2025 году планируется создать систему сквозных приоритетов между вузами, чтобы студента могли зачислить в соответствии с его пожеланиями не только на другое направление, но и в другой университет, если он не прошел на бюджет по первому приоритету.

Повлияло на прием этого года и еще одно нововведение — в этом году Минобрнауки разрешило каждому вузу выбирать свою дату зачисления на бюджет в период с 3 по 9 августа. «Для абитуриентов это был момент тревожный, скажем так. Он вроде бы решил, что хочет именно в этот университет, а в нем зачисление 3 августа. Подает туда документы и не проходит, а потом узнает, что в другом вузе, где зачисление 9 числа, он бы прошел. Поэтому и для вузов такая система была сложной: мы вроде зачисляем абитуриента, а потом он понимает, что проходит в другой вуз, и забирает документы», — поделилась с «Фонтанкой» Юлия Малевич, проректор по организации учебного процесса СПбГЭУ.



Кроме того, в этом году продолжали увеличивать число бюджетных и контрактных мест на IT-направления. Так, в ВОЕНМЕХе наибольший спрос последние три года наблюдают на программах «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии» и «Программная инженерия».

»Думаю, что интерес вызван высоким спросом на IT-специалистов на современном рынке труда, большим количеством сдающих ЕГЭ по информатике, в отличии от ЕГЭ по физике, и увеличением контрольных цифр приема по этим направлениям. За последние три года прирост количества бюджетных мест по образовательным программам в области цифровых и информационных технологий составил почти 15 тысяч», — рассказал «Фонтанке» проректор университета Александр Шашурин.

Ту же тенденцию заметили и в СПбГЭУ. Тем не менее, самыми популярными в вузе все еще остаются направления «Реклама и связи с общественностью» и «Экономика», спрос на которую в этом году стал еще больше, отметила Юлия Малевич.



В ИТМО также зафиксировали рост спроса на направление «Бизнес-информатика». «Туда идут ребята, которые, с одной стороны, понимают, как строится разработка, понимают программирование, с другой — могут освоить и бизнесовую часть, подружить заказчика с разработчиками», — подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алексей Итин.

В Технологическом институте самый высокий спрос зафиксировали на профильную «Химическую технологию». На втором месте — «Информатика и вычислительная техника», на третьем — «Биотехнология». Конкретно контрактники в Техноложке больше всего рвутся на «Экономику», в том числе и потому, что в вузе в принципе нет бюджета на этой программе.

Планы университетов на будущий прием



В будущем году снова планируют вносить корректировки в порядок приема. Пока о новом алгоритме говорить рано, но представителям вузов уже известно о ряде изменений. Так, в университетах систематизируют прием на целевое обучение. Теперь абитуриент может заключить только один договор с одним предприятием в один вуз.



«Заключение договора будет происходить через единую платформу Минтруда «Работа в России», которая будет интегрирована в суперсервис «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн», что позволит упростить поиск организаций-работодателей и сам процесс поступления по целевой квоте», — рассказал «Фонтанке» проректор ВОЕНМЕХа.



Кроме того, в рамках приемной кампании следующего года вузы пересмотрят систему учета индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные баллы, рассказали «Фонтанке» представители вузов. Дело в том, что раньше можно было получить до 10 баллов за участие или призерство, например, в Олимпиаде или других международных спортивных соревнованиях, куда участников из России теперь не допускают. Поэтому теперь будет достаточно стать призером по видам спорта, которые включены в перечень олимпийских, но на уровне российских соревнований.



Грядут и изменения на уровне самих университетов. Например, в ВОЕНМЕХе откроют набор на две новые программы: «Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения» и «Физическая культура». Новая программа открывается и в СПбГЭУ — «Финансовый учет вооруженных сил» при поддержке Министерства обороны РФ, а ИТМО расширяет число программ в области искусственного интеллекта и уточняет направление, связанное с машинным обучением.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

