Рейтинг вузов «Фонтанки.ру». Сколько миллиардов и кому несут первокурсники Петербурга

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» изучила приказы о зачислении первокурсников на платное обучение и о ценах 39 вузов Петербурга. Теперь мы знаем почти всё о рынке платного высшего образования: кто сколько зарабатывает, где дешевле, а где совсем дорого, как вузы конкурируют за самые модные направления, где какой проходной балл и что ждать от вузов в следующем году.

Всего в этом году вузы Петербурга собрали с первокурсников не менее 5,96 млрд рублей и приняли в ряды студентов 28 545 человек. По сравнению с прошлым годом это на 5 000 человек меньше. Лишь за счет сильного повышения цен городским вузам удалось продемонстрировать относительно небольшое падение выручки — на 4,5 % . И хотя в этом году из-за сложностей с поступлением на бюджет потенциальных платников стало больше, конкуренция за них резко усилилась.

Предыдущий рейтинг вузов за 2021/2022 гг. смотри тут Прием-2022, великий и ужасный



Приемная кампания этого года заставила понервничать и абитуриентов, и их родителей, и представителей университетов. Необходимость принести аттестат в университет в последний день подачи согласий и возможность подать документы через «Госуслуги» без явки в университет закрыли путь на бюджет тем, кто был не готов рисковать единственным в году шансом стать студентом. Проходные баллы на «бюджет» во многих вузах упали, а на ряд направлений пришлось объявлять дополнительный набор.



«Приемная кампания в этом году была крайне сложной и напряжённой. Дополнительные КЦП магистратуры, технические особенности работы «Суперсервиса» сделали работу более нервной, с ночными сменами, но с ними удалось справиться. Были студенты-«двойники», которые зачислены сразу в несколько университетов. Всё это позволило сделать определенные выводы, чтобы в следующем году еще успешнее пройти этап приемной кампании», — поделился проректор по образовательной деятельности и цифровизации «ВОЕНМЕХа» Александр Шашурин.



Также в вузе обратили внимание на то, что выросло количество студентов из Петербурга, которые решили не рисковать и остаться в регионе вместо того, чтобы ехать покорять столицу или заграницу.



Однако во многом ситуация с поступлением этого года зависела от представителей вузов и готовности самих студентов к диалогу, считают в ВШЭ. «Абитуриентам и их родителям эти изменения кажутся глобальными, разобраться с ними непросто, и потому задача университета — донести информацию максимально понятно, показать все возможные траектории поступления, дать рекомендации по их выбору и четкие инструкции по работе с документами. Это большая и непростая работа, но она имеет ключевое значение для приемной кампании»,— отметила Анна Верховцева, директор Центра довузовских программ, проектов и организации приема в бакалавриат и магистратуру НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.



Есть у приема 2022 года и другая особенность. Сразу несколько крупных университетов Петербурга воспользовались пунктом 90 приказа Минобрнауки РФ от 21 августа 2020 № 1076 и не опубликовали приказы о зачислении на сайтах. В числе них СПбГУ, СПбГЭУ, РАНХиГС и Политех. При сборе данных по этим университетам «Фонтанка» полагалась на конкурсные списки вузов, где также было указано, кто из абитуриентов зачислен на соответствующие направления подготовки.

«В целях обеспечения сохранности персональных данных наших абитуриентов было принято решение о размещении информации о зачислении поступающих в личном кабинете абитуриента, что позволило более оперативно осуществлять взаимодействие с поступающими», — объяснил такое решение ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев.



Куда пропали платники?



Изучая приказы о зачислении этого года, редакция «Фонтанки» обнаружила, что платники из вузов таинственно исчезают. Если раньше их количество стабильно росло из года в год, то в 2022 году первокурсников на договорной форме обучения стало меньше на 18,27 % : с 33 760 человек в 2021 до 28 545 в этом году. Денег, соответственно, они тоже принесли меньше — на 4,5 % . Разница кажется незначительной, однако в прошлом году эта цифра выросла больше чем на миллиард, а стоимость обучения к приему 2022 года увеличилась практически во всех вузах Петербурга.



Сильнее всего пострадали учреждения с сильной специализацией. В Консерватории Римского-Корсакова количество платников уменьшилось в 2 раза, в Академии балета Вагановой — почти в 4. В Химико-фармацевтическом первокурсников на договорной форме обучения за год стало меньше на 244 % : со 162 человек в 2021 году до 47 в 2022. Моряки тоже нынче в дефиците: в 2021 году в Университет морского и речного флота им. Макарова пришло 729 новобранцев, в 2022 — 249 ( -192 % ). Меньше желающих платить и за ветеринарное образование — разница в количестве поступивших платников в Университете ветеринарной медицины — 144,4 % .



Значительное падение и в Горном университете: в 2021 году зачислили 414 платников-бакалавров, в 2022 — 156 (-165,3 %). Вероятно, дело в ценах на обучение. Если в прошлом году учеба на каждом из факультетов обходилась в 260 тыс. рублей, то к приему 2022 года цены подскочили до 400 тыс. рублей.



Такое решение редакции «Фонтанки» объяснили тем, что цель заработать на платниках вуз перед собой не ставит, а учеба в их заведении — это привилегия. «Санкт-Петербургский горный университет не рассматривает контрактную форму обучения как значимую доходную статью своего бюджета. Возможность поступить в вуз за счёт собственных средств — это, скорее, шанс для талантливых молодых людей, которые по тем или иным причинам не добрали необходимых для поступления на бюджет баллов ЕГЭ, но хотят обучаться конкретной специальности именно здесь, что и не удивительно», — подчеркнули в пресс-службе Горного. Всего в вуз приняли 2 518 человек, из них 192 на платное обучение (156 — бакалавриат/специалитет; 36 — магистратура), поделились с «Фонтанкой» данными в университете.



Не выдержали в 2022 году и лучшие из лучших: количество студентов-платников уменьшилось в СПбГЭУ (- 44 % ), Политехе Петра Великого (- 49,6 % ) и даже в СПбГУ ( -30,2 %) .



В университетах снижение количества студентов на договорной форме обучения связывают со сложной экономической ситуацией. «Факт уменьшения количества первокурсников, обучающихся на контрактной форме, связан, на мой взгляд, в первую очередь с непростой экономической ситуацией, снижением уровня доходов населения. Этому также способствует активное развитие рынка дополнительного образования, позволяющего в короткий временной период приобрести определенные узкие компетенции за меньшую стоимость», — объяснил ректор СПбГЭУ.



Кроме того, у многих студентов возникли сложности с подачей документов из-за новых правил приема. С одной стороны, процесс стал более прозрачным для поступающего, а с другой — возникали сложности из-за необходимости принести документы именно очно, считает Игорь Максимцев.



Также на исчезновение платников могло повлиять увеличение числа бюджетных мест. В 2022–2023 учебном году общий объем установленных контрольных цифр приема составил 588 044 места, что больше на 11,5 тыс. мест в сравнении с прошлым годом. Таким образом, более 64 % выпускников российских школ смогли поступить на бюджетное отделение, поделились с «Фонтанкой» статистикой в ГУАПе.



Это подтвердил и ректор Технологического института. «В этом году существенно вырос бюджетный прием. У нас в университете в сравнении с прошлым годом он увеличился на 181 место, и здесь логично, что те, кто планировал поступать на контракт, просто поступили на бюджет. Хотя снижение набора на платку у нас микроскопическое — на 29 человек, общее число студентов выросло на 150 человек», — отметил Андрей Шевчик.

При этом каждому вузу, по большому счету, без разницы, кто платит за обучение: бюджет за бюджетника или физические и юридические лица за контрактника, объяснил он. «Как мне кажется, если уменьшение платного контингента компенсируется бюджетным, то это никак не отразится на высшем образовании в Петербурге», — считает Андрей Шевчик.



«Еще одна устойчивая тенденция последних лет — распределение бюджетных мест с учетом потребностей экономики конкретной территории. В 2022/2023 учебном году приоритетными направлениями подготовки стали инженерно-технические специальности. Все они нужны не только в Санкт-Петербурге, но и в регионах», — подчеркнула ректор ГУАПа Юлия Антохина.



При этом нашлись и те, кому планку удалось удержать и повысить. Больше всех преуспел Финансовый университет, в ряды которого пришло на 66,4 % больше платников, чем в прошлом году, а выручка с них выросла с 4,1 млн до 21,7 млн. Преуспели и в ЛЭТИ: на 39,9 % больше студентов (с 391 в 2021 году до 651 в 2022) и на 41 % больше средств в бюджет университета (с 78 млн до 132,9 млн рублей).



Всего рост примерно на 30 % в количестве поступивших первокурсников-платников показали «ВОЕНМЕХ», ВШЭ, ПГУПС, РГУП и Институт психологии и соцработы.



Не коснулось падение и Академии им. Штиглица. В 2022 году в университет поступило на 16,3 % больше будущих дизайнеров и художников, а доход вуза с платников вырос на 23,7 % . «На данном этапе академия не ощутила уменьшение контрактных студентов.

Благодаря совершенствованию образовательного процесса, открытию новых направлений, поддержке студенческих инициатив и взаимодействию с профильными организациями, мы не ожидаем снижения контрактных студентов, а наоборот, надеемся на стабильный конкурс», — поделились с «Фонтанкой» начальники управления по доп. образованию и организации приема Ирина Голикова и начальник отдела доп. образования Екатерина Онишина.



Однако гладко прием 2022 года не прошел и в тех вузах, которые не ударили в грязь лицом. «В связи со спецификой творческие вузы, в том числе академия им. А. Л. Штиглица , в 2022 году столкнулись с рядом сложностей, например связанных с количеством направлений, выбранных абитуриентами при поступлении. Также наиболее существенные особенности приемной кампании 2022 г. проявились во взаимодействии с поступающими посредством Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», — отметили в Академии. Всего через «Госуслуги» в вуз им. Штиглица было подано 749 заявлений.



Айтишники снова победили



Самыми прибыльными для университетов и популярными у студентов в 2022 году снова стали направления, связанные с IT. На программистов в Петербурге поступили 3 068 абитуриентов и принесли в казну технических и не только вузов более 675,7 млн рублей — а это 11 % от общих доходов университетов города за год.





При этом в прошлом году новоизбранных айтишников было больше на 12,3 % ( 3 447 человек), однако заработать на них удалось меньше почти на 8 % , чем в 2022 году, — 627 млн рублей. В этом нет ничего удивительного — стоимость обучения из года в год увеличивается и не щадит никого. Ранее «Фонтанка» уже писала о том, как к приемной кампании подскочили цены на обучение: в некоторых вузах — до 54 %.



Всего обучиться на программиста предлагают в 22 вузах города. Амбассадором IT-образования в Петербурге остается, как и в прошлом году, ИТМО. На специальности, связанные с программированием, в 2022 году поступил 941 первокурсник и принес вузу 261,9 млн рублей. Самым популярным направлением вуза стали «Информационные системы и технологии»: за 281 тыс. рублей в год на факультет прибыл 321 студент.

Пользуются популярностью у юных айтишников и два других технических вуза Петербурга: ЛЭТИ, который заработал 61,9 млн рублей за 309 первокурсников, и СПбГУТ — 60,95 млн за 274 студента.

При этом в ЛЭТИ для айтишников тоже созданы все условия: целевая подготовка с трудоустройством специалистов по заказу предприятий и организаций, технопарк и новые лаборатории. «Сегодня СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является одним из ведущих университетов России, входит в мировые рейтинги, готовит инженеров нового поколения для цифровой экономики России, задает тренды развития в области искусственного интеллекта и передовой беспроводной техники, электротехнологий и радиофотоники», — отметил проректор по учебной работе университета Сергей Галунин.



IT-направления пользуются таким спросом, что в вузах предлагают получить специальность программиста параллельно основной выбранной программе. Например, такая практика есть в ГУАПе: «В этом учебном году в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» ГУАП реализует проект «Цифровые кафедры», который параллельно с основным направлением обучения позволяет получить дополнительную профессиональную IT-компетенцию. Это расширит горизонт возможностей студентов после выпуска, так как повысит востребованность и конкурентоспособность на рынке труда. Студенты, участвующие в этой программе, абсолютно бесплатно обучатся востребованной цифровой профессии», — рассказала Юлия Антохина.



Дороже всего учиться на программиста в петербургском филиале ВШЭ. На направление «Прикладной анализ и искусственный интеллект» предлагают поступить за 450 тыс. рублей, на «Прикладную математику и информатику» — за 440 тысяч. Почти не отстает по ценам и Горный: с 2022 года выучиться на бакалавра или специалиста в вузе стоит 400 тыс. рублей на каждом из факультетов. Однако желающих пока немного: 8 платников на «Информатике и вычислительной технике», 9 — на «Информационных системах и технологиях».



Но есть варианты, которые по карману значительно большему числу студентов и их родителей. Если айтишники не брезгуют обществом гуманитариев, то можно пойти в РГПУ им. Герцена на «Прикладную математику и информатику» за 166,4 тыс. рублей в год или на «Прикладную информатику» в ЛГУ за 177,4 тыс. рублей в год. Учат на программистов даже в Университете морского и речного флота им. Макарова — там можно получить степень бакалавра по программированию за 170 тыс. рублей.



При этом спрос с будущих айтишников в некоторых вузах совсем невелик: в СПбУТУиЭ на платке достаточно набрать 108 баллов, в ЛГУ — 113 баллов.



Юристы, менеджеры, рекламщики, экономисты



Другое популярное направление среди абитуриентов Петербурга — юриспруденция. На него поступил 2 361 первокурсник, а вузы, в которых учат закону и праву, получили 530,4 млн рублей. Причем в 2022 году на местных юрфаках произошел резкий взлет: студентов-платников поступило больше на 22,7 % , а заработок вузов с юристов вырос 45,6 % в сравнении с 2021 годом.





Рост числа поступающих на юридические направления заметили и в СПбГЭУ. «Действительно, популярность данного направления растет за счет высокого спроса на рынке труда и качественной подготовки специалистов в сфере юриспруденции в нашем университете», — рассказал ректор университета редакции «Фонтанки».



Самым привлекательным для абитуриентов оказался профильный вуз РГУП. Туда прибыли 536 новоиспеченных стражей закона и принесли вузу 104,6 млн рублей. Чуть отстает знаменитый юрфак СПбГУ: 269 студентов, 99,4 млн. Сместить старейший университет с позиции лидера юрфаков, вероятно, помогли цены. В СПбГУ учеба на классической «Юриспруденции» обойдется в 366,7 тыс. рублей, на «Юриспруденции с углубленным изучением китайского языка и права КНР» — в 412 тыс. рублей, а на «Юриспруденции с углубленным изучением японского языка и права Японии» — в 404 тыс. рублей. При этом поступить на юрфак СПбГУ теперь не что-то из разряда фантастики если не по ценам, так по баллам: на классическом юрфаке проходной балл для платников составил в этом году 178 баллов, с изучением китайского — 190 баллов.



Есть варианты и подешевле и попроще. В Университете морского и речного флота им. Макарова за юрфак придется платить 150 тыс. рублей, в ЛГУ — 157,1 тыс. рублей. В последнем еще и профили «Гражданское право» и «Уголовное право» на выбор. Легче всего начинающему юристу попасть в частный СПбУТУиЭ: достаточно всего 127 баллов и 196,4 тыс. рублей в год.



Направление «Менеджмент» тоже рекордсмен по популярности, однако не среди студентов, а среди университетов. На менеджеров учат в целых 23 вузах Петербурга, а это почти 60 % от рассматриваемых «Фонтанкой» учебных заведений. Учат менеджеров даже в Университете гражданской авиации, спортивном Лесгафта и архитектурном ГАСУ. В последнем — берут даже со 105 баллами. Итого — 2 105 студентов-платников и 509 млн для вузов в 2022 году.



Больше всего менеджеров собрал профильный СПбГЭУ — 324 первокурсника и 86,2 млн рублей в казну университета. Чуть отстает петербургский филиал ВШЭ: на направление «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» оказались готовы пойти 272 студента даже за 470 тыс. рублей в год. А вот самый дорогой факультет СПбГУ — «Международный менеджмент» — таким спросом не пользуется. Оторвали от сердца кровные 569,3 тыс. рублей в год всего 43 человека.



В рядах пиарщиков в этом году поубавилось. На «Рекламу и связи с общественностью» поступили 1 814 платников, которые суммарно заплатили университетам 337,8 млн рублей, что почти на 9 % меньше, чем в прошлом году. Самый популярный среди пиарщиков вуз — СПбГУПТД (397 студентов). Оно и неудивительно: в «Тряпочке» сразу несколько специальностей — начиная от рекламы в медиа, заканчивая рекламой в дизайне. Причем берут в вузе на любую форму обучения и по приятным ценам — 170 тыс. рублей в год. Если на пиарщика хочется пройти не особо напрягаясь, то дороги ведут в СПбУТУиЭ: всего 121 балл — и вы студент.



Экономистов в 2022 году тоже стало меньше: на 20 вузов набралось всего 1600 студентов-платников, что на целых 83,7 % меньше, чем в прошлом году. Собрать с них удалось 310,7 млн рублей. Больше всего экономистов прибрал СПбГЭУ — 311 человек, а дешевле всего учиться зовет Университет морского флота им. Макарова — всего 150 тыс. рублей в год.



Сколько баллов нужно для «платки»



Если с чем-то и повезло нынешнему потоку первокурсников, так это с проходными баллами: они, вопреки стабильной тенденции, внезапно снизились в большинстве университетов. Даже неприступная крепость ВШЭ, где самый низкий проходной на «платку» в прошлом году был 205 баллов, пала. В 2022 легче всего туда было попасть на «Историю»: последний зачисленный счастливчик набрал 186 баллов за три предмета.



Сложнее всего оказалось попасть в ИТМО. Самый низкий из проходных баллов на договорную форму — 193 на направлении «Программная инженерия». Приличные проходные на «платку» из года в год сохраняет и КИТ: минимум 172 балла для поступления на «Искусство и гуманитарные науки».



Зато двери частного СПбУТУиЭ открыты для всех абитуриентов, которые считают, что баллы ЕГЭ — это не показатель. Чтобы поступить на «платку» на «Прикладную информатику», достаточно 108 баллов, на «Сервис» — 112, а на популярную специальность «Менеджмент» можно пройти с антирекордными 105 баллами за три предмета. Добрать еще 5 баллов — и на то же направление можно попасть в филиал московской Финакадемии.





Всего вузов, которые лояльны к платникам и берут с баллами ниже 120, в 2022 году оказалось восемь. Технари с плачевными баллами ЕГЭ могли пойти в ЛГУ на «Прикладную информатику» со 113 баллами, в Лесотехнический университет им. Кирова на «Эксплуатацию транспортно-технологических машин и комплексов» со 115 и в ПГУПС на «Техносферную безопасность» со 119. Низкие запросы оказались и к ветеринарам: всего 114 баллов — и вы в Университете ветеринарной медицины.



Если абитуриент считает, что успешному бизнесмену образование не нужно и книг «Не ной» и «Тонкое искусство пофигизма» достаточно, но родителей расстраивать не хочется, то варианты тоже есть. Можно податься на факультет экономики в ГАСУ со 115 баллами, в РАНХИГС на «Бизнес-аналитику» со 125 баллами, а можно в СПбГУПТД на «Маркетинг» — со 128 баллами.



Меньше 140 баллов от платных студентов запрашивают в 11 вузах Петербурга, среди которых и технические Политех, ГУАП и СПбГУТ, и гуманитарный СПбГУП, и даже Университет гражданской авиации. Моряком за деньги тоже может стать едва ли не каждый, по крайней мере, по баллам ЕГЭ: 130 баллов достаточно для Морского технического университета, 131 — для Университета морского и речного флота им. Макарова на «Судовождение».



Причем в некоторых вузах для людей с невысокими баллами есть ассорти из специальностей. Так, в СПбГЭУ со 138 баллами можно поступить на направления «Деловая аналитика», «Экономика и финансы в международной компании» и «Информационная безопасность», в РГПУ им. Герцена со 137 — на «Биологию», «Менеджмент» и «Рекламу и связи с общественностью», а в «ВОЕНМЕХе» со 135 — на «Рекламу и связи с общественностью», «Программную инженерию» и «Информатику и вычислительную технику».



Так, «ВОЕНМЕХу» без излишнего высокомерия и непосильных проходных удалось заполнить все бюджетные места и набрать контрактников не меньше, чем в прошлые годы. «В нашем Университете не очень большое количество обучающихся с оплатой стоимости обучения, однако все, кто приходят, — приходят адресно, на конкретные уникальные образовательные программы. Молодые люди ценят высокий стандарт качества обучения в «ВОЕНМЕХе», профилизацию обучения, карьерные перспективы», — рассказал проректор университета.



Упустившим время на подготовку к ЕГЭ медикам лучше поступать на специальность «Сестринское дело». На нее в вузах Петербурга проходные баллы стабильно самые низкие: 145 баллов в Первом меде и Педиатрическом университете, 167 — в Мечникова. Или можно поднажать, добрать еще 2 балла и проскочить на лечфак СПбГУ.



На вершине



По итогам приема в 2022 году больше всего родители абитуриентов инвестировали в СПбГЭУ: на студентах-платниках вуз заработал рекордные 522,3 млн, а состав их студентов пополнили еще 2 052 первокурсника. Первенство и приз симпатий платников университет держит уже второй год, обгоняя СПбГУ. Самым популярным направлением среди новоприбывших стали «Реклама и связи с общественностью», куда поступили 240 человек, и «Юриспруденция» — 233 человека.



«Тенденции развития образовательных программ СПбГЭУ действительно можно назвать опережающими. За последние годы университет сделал масштабный рывок в области развития проектного обучения, привлечения представителей рынка труда в реальный процесс образования, а также были проведены существенные преобразования в области построения индивидуальных образовательных траекторий наших студентов», — считает ректор университета. Кроме того, вуз набирает студентов на популярные и актуальные для Петербурга направления: развитие энергетического рынка Российской Федерации, инженерной экономики, образовательного туризма Санкт-Петербурга и Евразийского пространства, рассказал Игорь Максимцев.



СПбГУ также сохранил свои позиции и остался на втором месте, как и по итогам прошлого рейтинга. В старейший университет поступили 1 609 студентов, которые принесли вузу 501,6 млн рублей. Однако при сравнении с прошлым годом успехи вуза кажутся далеко не такими значительными: платников стало на 30,2 % меньше, дохода университета с них — на 24,8 % .



Бронзу, сдвинув Политех, получил петербургский филиал РАНХиГСа. Вуз принял в свои ряды еще 2 126 студентов, которые принесли университету 472 млн рублей. Резко выросла за прием 2022 года популярность Университета технологий и дизайна. Он стал рекордсменом по количеству студентов-платников: 2 816 человек, которые принесли 466,3 млн рублей.



Замыкает пятерку вузов петербургский филиал ВШЭ. Ему удалось завлечь 1 077 студентов за 407,4 млн рублей. В самом университете выделяют две причины такого успеха: система скидок и высокие проходные баллы даже на «платку», а значит, равный уровень подготовки первокурсников.



«Поскольку университет заинтересован в мотивированных абитуриентах с высокими академическими результатами и, ввиду этого, высоким уровнем ожиданий, для привлечения таких абитуриентов действует система скидок для поступающих. Размер скидки на оплату обучения варьируется от 25 до 70 % в зависимости от результатов вступительных испытаний (ЕГЭ) — чем выше результаты, тем выше скидка. Наши абитуриенты принимают этот сигнал, если не прошли на бюджет — используют возможность поступить на платное место на желаемую программу, и в результате средний балл у обучающихся платно составляет 83 баллов и выше», — рассказала Анна Верховцева.

РГПУ им. Герцена уступил ВШЭ строчку рейтинга, однако своих платников не только не потерял, но и приумножил: 2 298 студентов, что на 1 1 % больше, чем в 2021, 365,8 млн, что на 8 % больше.



Чего ждать в 2022 году?



В Технологическом институте обратили внимание на интересную тенденцию в сфере высшего образования — многие вузы сталкиваются со сложностями при наборе на узкие специальности. «Мы столкнулись с тем, что школьникам очень сложно выбрать детализацию направления подготовки. Например, по «Машиностроению» у нас три специализации, и если мы год назад мы проводили набор по каждой из них, то в этом объединили их в один. И действительно, стало проще: мы не испытали проблем с набором на такое укрупненное направление, как это было в прошлом году. Школьникам не пришлось во время поступления определяться между «Прикладной механикой», «Автоматизацией технологических процессов» и «Технологическим оборудованием», — рассказал Андрей Шевчик.



Правилами приема такой многопрофильный конкурс разрешен. В таком случае вузы ведут набор на укрепленное направление, а студенты выбирают специализацию уже в конце второго курса, когда больше разбираются в программе. «В 2023 году мы планируем увеличить число таких укрупненных конкурсов, чтобы школьникам было проще. Например, по информатике: есть «Информатика и вычислительная техника», есть «Прикладная информатика», есть «Информационные системы». Это всё одна укрупненная группа, а в чем разница — в школах не рассказывают», — отметил ректор университета.



Также в следующем году бюджетных мест станет еще больше: будет выделено более 590 тыс. мест, следовательно, 67 % выпускников российских школ смогут учиться бесплатно, поделились статистикой в ГУАПе. За платников борьба развернется еще более ожесточенная, из-за чего вузы планируют совершенствовать программу и открывать новые специальности.



«Для повышения конкурентоспособности ГУАП разработал «Программу развития ГУАП на 2021–2030 годы», которая позволит трансформировать вуз в многопрофильный исследовательский университет в сфере прикладных инженерных разработок, один из лучших в России и заметный в мире, который будет заниматься подготовкой кадров для высокотехнологичной индустрии и разработкой передовых технологий», — отметила ректор вуза.



В ЛЭТИ в 2023 году откроют новые образовательные программы по заказу организаций ГК «Росатом», в том числе международных и реализуемых в сетевом формате. «Помимо этого, мы планируем увеличение количества образовательных программ для получения студентами второй квалификации», — поделился Сергей Галунин.

Кроме того, в университетах планируется масштабная работа по изучению рынка труда и новых актуальных специальностей. В СПбГЭУ внимание уделят вопросам развития реального сектора экономики, внутреннего туризма и социальных индустрий.



«В настоящее время проводится масштабная работа по диагностике изменений рынка труда, с учетом того, что мы должны меняться совместно с изменениями, которые происходят в экономике нашей страны и всячески оказывать поддержку своими продуктами интеллектуальной деятельности и экспертной работой в преодолении социально-экономической нестабильности», — отметил Игорь Максимцев.



В «ВОЕНМЕХе» планируют качественно обновить направления магистратуры и создать межфакультетский кластер аддитивных технологий. Кроме того, большой приток студентов ждут на новой программе специалитета — «Робототехника военного и специального назначения». Еще из приятного для студентов вуза — в «ВОЕНМЕХе» начнут ремонт двух общежитий.



Изменения коснутся и образования творческого. В Академии им. Штиглица в последние годы уже появились профили «Оформление печатной продукции» и «Реставрация произведения графики и книги», а в 2023 году в вузе продолжат открывать новые направления, в частности — в сфере светового дизайна, рассказали в университете.



«Также в СПГХПА им. А. Л. Штиглица планируется создание новых креативных пространств для реализации творческих инициатив и проектов студентов, в ближайшее время будет запущен в работу Центр исследований и проектной деятельности, который поможет в развитии научной сферы академии, что, безусловно, должно сказаться на повышении уровня выпускаемых в академии специалистов», — отметили Ирина Голикова и Екатерина Онишина.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

