Плати, студент. Сколько миллиардов принесли первокурсники в петербургские вузы и кто заработал больше всех

«Фонтанка» изучила приказы о зачислении первокурсников на платное обучение и о ценах 39 вузов Петербурга. Теперь мы знаем почти все о рынке высшего образования: кто сколько зарабатывает, где дешевле, а где совсем дорого, как вузы конкурируют за самые модные направления и где какой проходной балл.



Фото: Виталий Волобуев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Официально приемная кампания стартует в вузах не позднее 20 июня, 27 июля уже должны быть опубликованы конкурсные списки, а основной этап зачисления продлится с 3 по 9 августа. Такие сроки определены на 2022 год приказом Минобрнауки. В Петербурге в этом году планируют взять «на бюджет» на 600 человек больше, чем в прошлом: контрольные цифры приема в вузы Петербурга на 2022/23 учебный год составляют 29 239 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета.

В 2021 году прием был дистанционным из-за пандемии, а в ряде университетов была введена вариативность ЕГЭ: без пяти минут студенты могли выбрать, по результатам какого из сданных экзаменов они будут сражаться за место в конкурсном списке. Это упростило задачу многим абитуриентам, однако для них были и неприятные новости: стоимость обучения на коммерческом наборе продолжила расти.



Привлекать школьников учиться бесплатно вузы могут за счет имени и статуса. А вот борьба за кровно заработанные родителями деньги — это уже настоящая конкуренция, в которой администрации института еще надо доказать, что нести их надо именно в его кассу. Всего в прошедшем году вузы Петербурга собрали с первокурсников не менее 6,2 млрд рублей. Эта сумма на 1,1 млрд больше, чем годом ранее, — тогда «Фонтанка» впервые составила подобный рейтинг. Возросла и клиентская база: несмотря на повышение цен, количество желающих учиться платно не уменьшилось, а наоборот, выросло на 12%: в Петербурге в 2021 году появилось не менее 33,7 тысячи новых студентов-платников.







Айтишники победили

Самыми прибыльными для университетов и популярными у студентов в 2021 году были направления, связанные с IT. Всего в Петербурге на факультеты информационных технологий в 17 вузах зачислили 3447 студентов-платников, которые принесли университетам 627 млн рублей, а это 10% от общих доходов университетов города за год. В 2020 году интерес к программированию у платежеспособных студентов был не так высок: на факультеты информатики поступил 1921 абитуриент, за первый год обучения заплатили 305 миллионов рублей.

Ректор Технологического института Андрей Шевчик отметил, что интерес к IT-направлениям растет каждый год: «Мы занимаем здесь определенную нишу: готовим специалистов в области прикладной информатики, конкурс на эти направления высокий. В Технологическом институте проходные баллы на IT-направления выше средних проходных баллов по университету. Несмотря на большое предложение со стороны вузов в Петербурге, поступить на IT-специальность с каждым годом все сложнее».





Любовь абитуриентов к программированию заметили и в ГУАПе, куда на факультеты, связанные с программированием, поступили на «платное» 146 человек. «Всплеск интереса к направлению IT, который мы наблюдаем прямо сейчас, скорее, задан государственной повесткой и, как следствие, СМИ. При этом устойчивое повышение интереса к IT-специальностям мы наблюдаем уже не первый год. И это, конечно же, связано с тем, что цифровизация идет огромными темпами», — рассказали в ГУАП. Кстати, недавно университет проводил исследование и установил, что с 2014 по 2021 год количество девушек на IT-программах увеличилось более чем в семь раз.



Наиболее привлекательным для будущих IT-специалистов стал ИТМО: туда на договорную основу зачислили 713 абитуриентов — это каждый пятый новый студент-программист города. На них университет заработал 165,6 млн рублей. Среди учащихся университета ИТМО 30% — жители Петербурга, а 70% — абитуриенты из регионов, поделился ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алексей Итин. Он отметил, что университет регулярно занимается поиском талантливых студентов по всей России: проводит выставки, экскурсии по лабораториям, олимпиады.



«Контрактников привлекает то же самое, что и бюджетников: качество образования, востребованность наших выпускников на рынке и узнаваемость университета. Также абитуриенты идут в ИТМО за проектной деятельностью, взаимодействием с работодателями и soft skills», — считает секретарь приемной комиссии.



Популярным среди IT-специалистов стал и Политех: туда на договорную основу зачислили 709 студентов. Именно там стать будущим программистом дешевле всего. На направлениях «Прикладная математика и информатика» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии» год обучения обойдется в 95 тысяч рублей. По наибольшей цене научат программировать в петербургском филиале ВШЭ, где студент-платник потратит на учебу 420 тыс. в год на направлении «Прикладная математика и информатика».

На факультеты экономики в 2021 году зачислили 2533 студента, которые принесли вузам 382,5 млн рублей. Больше всего абитуриентов пополнили ряды учащихся СПбГИЭ (407 студентов) и Технологического института, куда экономисты массово пошли на вечернее отделение (785 человек). Ректор Технологического института Андрей Шевчик рассказал редакции «Фонтанки» о причинах такого потока студентов-платников: «К конкурентным преимуществам нашего университета можно отнести соотношение цены и качества: контрактное обучение у нас в средней ценовой категории относительно других университетов, однако образование мы даем качественное. Студенты, цель которых получить диплом, а не знания, — не наша целевая аудитория. Еще одно преимущество — это расположение в центре города, куда удобно добираться обучающимся. Иногородние студенты Технологического института также могут не беспокоиться об общежитиях: в вузе 6 общежитий и нет проблем с нехваткой мест, как во многих других университетах».



Дороже всего обучение на факультетах экономики обошлось в ВШЭ (420 тыс. в год) и СПбГУ (до 285 тыс. в год). Экономичные экономисты же пошли заключать договоры с Политехом, Финансовым университетом и Росгидрометом, где заплатили за учебный год 95 тыс., 113. тыс. и 109 тыс. рублей соответственно.



Не убывает и в рядах рекламщиков и менеджеров. На направление «Реклама и связи с общественностью» зачислили 1829 студентов, а на «Менеджмент» — 1998. Вместе они принесли в казну университетов 692 млн рублей. На этих факультетах дороже всего учиться в СПбГУ и ВШЭ. Направление «Международный менеджмент (с изучением европейских или восточных языков)» в «вышке» — самая дорогая образовательная программа города: 61 студент-первокурсник за нее платит по 524 тыс. за год.



Однако если менеджеры охотно поступают на дорогие факультеты города — 166 платников в СПбГУ и 164 в ВШЭ, то рекламщики предпочитают экономить. В СПбГУ на направление «Реклама и связи с общественностью» зачислили еще меньше платников, чем в прошлом году: в 2020-м было 37 абитуриентов, в 2021-м — 27. Вряд ли этому стоит особо удивляться: стоимость обучения там — 315 тыс. рублей в год. Куда больше будущих пиарщиков учится профессии в КИТе, ЛГУ и даже, казалось бы, совсем непрофильном ЛЭТИ. Но больше всех смогли соблазнить рекламщиков низкой ценой обучения СПбГИЭ и Политех: за 124 тыс. и за 95 тыс. в год захотели учиться 277 и 141 студентов соответственно.

Замыкает пятёрку самых популярных направлений юриспруденция: на нее поступили 2067 студентов и заплатили в общей сумме 387 млн. Юристам предлагают учиться не только в крупнейших и в профильных вузах города, но и в Государственном университете речного флота, причем успешно: на его палубу в 2021 году прибыли 140 платников за 130,4 тыс. рублей. В СПбГУ за 380 тыс. в год студентам предлагают параллельно с изучением законодательства подтянуть и языки сразу на двух образовательных программах: «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)» и «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)». Элементы лингвистики привлекли абитуриентов и сделали СПбГУ самым популярным среди юристов-первокурсников, даже несмотря на самые высокие цены в городе. Ну и репутация у юрфака СПбГУ — выше некуда, никакой рекламы не надо.

Как мало нужно для счастья



«Фонтанка» уже писала, в каких вузах готовы взять за деньги учиться тех, кто набрал совсем мало баллов. К несчастью абитуриентов, растут не только цены на обучение, но и проходные баллы. В 2020 году в ВШЭ еще можно было проскочить со 190 баллами, а в 2021-м пришлось добрать еще 15, чтобы пойти учиться на менеджера. Ростом требований к абитуриентам может похвастаться и СПбГУ: самый низкий проходной балл на «платку» — 174 на факультет психологии. Поменялись в рамках прошлой приемной кампании и рекордсмены: в 2020 году самый низкий проходной балл был 104 — в Университете путей сообщения. В 2021 году задача с поступлением на договорную форму обучения стала полегче уже не для технарей, а для медиков. Один из счастливчиков поступил в Университет ветеринарной медицины, набрав всего 109 баллов.



Редакция «Фонтанки» уже рассказывала, как обстояли дела с проходными баллами в 2021 году. С суммой баллов ниже 120 за 3 экзамена можно было поступить на «платку» сразу в пять университетов: ЛГУ, Университет морского и речного флота имени Макарова, Финансовый университет, ПГУПС и Университет ветеринарной медицины. Чтобы сохранить родительский кошелек, придется попотеть на экзамене, но если вы не против платить за обучение, то свое местечко в университетах Петербурга точно найдете.

Например, с некосмическими проходных баллами в Военмехе готовят кадры для космической отрасли. Чтобы поступить на специальность «Ракетные комплексы и космонавтика», нужно набрать 124. «Контракты о сотрудничестве у нас заключены более чем с 200 предприятиями, в основном ракетно-космической и оборонной отраслей. Мы тесно сотрудничаем с госкорпорацией «Роскосмос», АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"» и многими другими, занимающимися противовоздушной обороной. По объему научных исследований на одного научно-педагогического работника мы входим в пятерку лучших в стране. Еще одно преимущество — наличие Военного учебного центра. Наши выпускники проходят службу на надводных кораблях и подводных лодках, а также в частях ВМФ, расположенных по всей стране», — рассказал ректор университета Константин Иванов.



Набирая студентов с невысокими баллами ЕГЭ, университеты помогают студентам не остаться без образования, а себе — набрать платников по заявленной квоте. Однако решение этих проблем рождает другую: что делать, если разница в уровне знаний студентов-первокурсников сильно отличается? Проректор по учебной работе ЛЭТИ Сергей Галунин отметил: «Учитывая то, что в ЛЭТИ поступают абитуриенты из разных регионов России и других стран, неудивительно, что наблюдается различный уровень подготовки студентов. Для того чтобы нивелировать эту разницу, ЛЭТИ проводит в первом семестре срез знаний первокурсников по математике, физике и информатике. Так определяются проблемные темы, после чего организуются дополнительные занятия».



В ИТМО отстающих тоже не оставляют один на один с учебниками: первокурсникам помогают студенты-адаптеры и преподаватели-кураторы. Также все учащиеся, в том числе первокурсники, могут расширить свои знания на дополнительных университетских курсах, рассказал Алексей Итин. В СПбГЭУ же преподаватели помогают ликвидировать пробелы в знаниях в рамках консультационных часов.



Тем, кому не удалось пройти в самый престижный университет, не придется переживать о трудоустройстве. В пресс-службе СПбГУТа рассказали, что 85–90% их выпускников устраиваются работать по специальности. «СПбГУТ занял 11-е место в рейтинге технических вузов России 2021 года по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2015–2020 годах. Рейтинг представил Superjob — один из крупнейших в стране сервисов поиска работы. По данным Superjob, средние зарплаты выпускников СПбГУТ выросли за год на 15 000 рублей и составляют 125 000 рублей в месяц», — поделились в университете.



Безос, Цукерберг и Маск среди вузов



По итогам приема в 2021 году больше всего родители абитуриентов инвестировали в СПбГЭУ: на студентах-платниках университет заработал рекордные 699,6 млн рублей, увеличив доход сразу на 60% в сравнении с предшествующим годом. Таким образом, «Финэк» подвинул прошлогоднего лидера рейтинга — СПбГУ, от которого он отстал тогда сразу на 88 млн рублей. К студенческому составу экономического вуза присоединились 2 963 новоприбывших первокурсника, поступивших на договорную форму обучения. Самыми популярными направлениями у абитуриентов стали менеджмент, куда поступили 448 платников, экономика — 407, перевод — 286 и реклама — 277.

О причинах популярности университета среди студентов-платников редакции «Фонтанки» рассказал его ректор Игорь Максимцев: «СПбГЭУ, сохраняя фундаментальные основы образования, всегда славился своим практикоориентированным подходом. Мы формируем образовательные программы, основываясь на сопряжении образовательных и профессиональных стандартов, потребностях рынка труда, что позволяет нашим выпускникам всегда оставаться востребованными. Особую притягательную ценность для абитуриентов СПбГЭУ представляют громкие имена выпускников, которые высокими результатами своей профессиональной деятельности доказывают состоятельность качества образования университета».



Полученные с первокурсников деньги победитель университетского рейтинга, по словам Игоря Максимцева, потратит на развитие материально-технической базы университета, открытие новых научно-исследовательских лабораторий и центров, создание инновационных образовательных программ и внедрение технологий электронного обучения, в том числе и создание онлайн-курсов.



СПбГУ, рекордсмен 2020 года, в 2021 году уступил СПбГЭУ по сумме заработанных со студентов средств и получил 626,3 млн рублей и 2 096 новых студентов-плательщиков. СПбГЭУ мог показаться абитуриентам более привлекательным из-за заметно более низких цен на обучение: разница в стоимости с СПбГУ на ряде направлений — двукратная. Так, студенты самой дорогой образовательной программы в СПбГУ «Международный менеджмент с изучением европейских или восточных языков» платят в год 524 тыс. рублей, а менеджеры из СПбГЭУ — 248 тыс. (правда, это без специальной языковой программы). Средняя цена обучения в очном формате в СПбГУ составляет около 292 тыс. рублей, а в СПбГЭУ — 228 тыс. рублей. Однако в сравнении с прошлым годом СПбГУ всё же привлек больше студентов и, соответственно, денег: в 2020 году на договорную форму обучения поступили 1821 абитуриент и принесли вузу 513,5 млн рублей, что на 19% меньше, чем по итогам приема 2021/22 года. Самым популярным стало направление «Юриспруденция», куда зачислили 270 студентов, которые принесли в университетскую казну 96,4 млн рублей.



Северо-Западный институт управления РАНХиГС, заработавший 440 млн, принял 2137 новых студентов, но опустился в этом рейтинге на 4-е место. Его обогнал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с заработком на первокурсниках в 469,8 млн рублей — это сразу на 150 тыс. больше, чем годом ранее. Кроме того, второй год подряд Политех становится рекордсменом по количеству студентов-платников во всем Петербурге: в 2021 году в вуз поступили 2998 абитуриентов. Для сравнения: в других технических университетах их значительно меньше: в Технологическом институте — 1 903, а в ИТМО — 924. Причина такого успеха Политеха может быть в количестве специальностей: вуз предлагает 65 образовательных программ на очную форму обучения, от металлургии до издательского дела. При этом его цены чуть ниже, чем у ИТМО. К примеру, поучиться мехатронике и робототехнике в Политехе стоит 210 тысяч, а в ИТМО — 235.

«На площадке СПбПУ проводится множество мероприятий по вовлечению школьников в университетскую образовательную среду, в том числе и регулярная проектная деятельность в школах. За последний год число участников образовательных интенсивов значительно увеличилось. Кроме того, СПбПУ участвует в партнерских образовательных проектах с лидерами рынка онлайн-образования. И это непосредственно влияет на рейтинг учебного заведения, прежде всего в глазах абитуриентов и их родителей. Они выбирают нас не только при поступлении на бюджетные, но и на платные места. И мы очень горды и дорожим этим», — рассказала проректор по образовательной деятельности университета Елена Разинкина.

Пятерку лидеров замыкает РГПУ имени Герцена, получивший 332,7 млн за студентов с договорной формой обучения (+74 млн). Из 2041 платника большая часть отдала предпочтение гуманитарным направлениям. Самые популярные из них — перевод и переводоведение (113 студентов) и история (114 студентов). Причина популярности Педагогического университета среди студентов-платников — уникальность образовательных программ и способность удовлетворить «практически любые образовательные потребности», считают в вузе.



«В Герценовском университете есть структурные подразделения, такие, как Институт детства и Институт народов Севера, которые не имеют аналогов в других российских вузах. Признание высокого международного статуса университета выразилось в открытии кафедры ЮНЕСКО, единственной в системе педагогических вузов, а также в создании в университете Международного центра образовательных инноваций», — отметили в РГПУ. В 2021 году в университете открыли Технопарк — образовательную среду для подготовки педагогов в сфере междисциплинарного конструирования.



Желающих платить деньги за обучение петербургскому филиалу ВШЭ в 2021 году стало меньше: 696 студентов против 801 в 2020-м. Уступила «Вышка» и по «выручке» — не только Политеху и Герцена, но и СПбГУПТД. Даже дизайнеры, в прошлом году чаще выбиравшие ВШЭ, несмотря на высокие цены на обучение, в 2021-м предпочли учиться в «Тряпочке»: 197 платников на программах дизайна в СПбГУПТД (по 313 тыс. рублей) против 123 в ВШЭ, где стоимость учебы — уже 490 тыс. в год.



Другая ситуация в Академии художеств имени Репина, в которой дают не прикладное, а академическое художественное образование. Несмотря на то что на многих направлениях вуза бюджетных мест больше, чем контрактных, интерес к художественным специальностям у платников не уменьшается: в 2021 году к академии за деньги присоединилось 189 студентов.





«Мы занимаемся изобразительным искусством академического толка на протяжении двух с половиной веков. Мы — академия, а это определенный статус: у нас огромный конкурс, серьезные экзамены. Мы не соотносим себя с другими вузами и не смотрим на цифры, потому что в Петербурге не имеем конкурентов в академическом изобразительном искусстве: другие художественные специальности носят прикладной характер. Академической живописью, скульптурой и графикой можно заниматься только у нас, поэтому сегодня мы чувствуем себя уверенно. Когда я сам поступал, думал, что учиться академическому искусству можно только здесь», — рассказал ректор академии Семен Михайловский.



Не уменьшается интерес абитуриентов и к другим творческим специальностям. В СПбКИТ на договорную форму обучения пришло на 20% больше студентов, чем в 2020 году. «Наш институт — единственное высшее учебное заведение в стране, предлагающее абитуриентам получение всего спектра специальностей в области кинематографии, медиа, цифровых платформ и телевидения. Стоимость обучения адекватна возможностям образовательного процесса и его обеспеченности, но ниже, чем в государственных вузах-конкурентах. Думаю, что мой профессиональный продюсерский опыт и связь с современной российской киноиндустрией также дают конкурентное преимущество для учебы в наших стенах, ведь образовательный процесс мы выстраиваем в тесной связи с индустрией, организуя актуальные мастер-классы коллег в институте, а также приняв программу обязательной практики на действующих продюсерских студиях», — поделилась Наталия Горина, ректор КИТ.



Нарастил популярность среди платных студентов и Горный университет: он привлек на 41% больше платников, чем в прошлом году. В университете много горных, нефтегазовых, геологических специальностей, а это престижные направления с высоким конкурсом, считает проректор Наталья Пашкевич. «По предметным рейтингам ведущих специальностей мы единственный вуз в стране, который по горнотехническому профилю входит в двадцатку лучших в мире. В самом университете мы ведем большую профориентационную работу, у студентов нет проблем с трудоустройством», — отмечает она.



Что ждет абитуриентов в 2022 году?



В 2022 году во многих вузах открываются новые образовательные программы и специальности. Сергей Галунин рассказал, что в ЛЭТИ откроют набор на направление «Химия, физика и механика материалов». Химики смогут найти себе место и в ИТМО: «Новые программы в университете открываются по химии, физике и биологии. Запустятся ряд программ на стыке нескольких наук, вроде инфохимии. Также в этом году уже открылись семь новых образовательных программ по искусственному интеллекту — это речевые технологии и машинное обучение, аналитика данных, робототехника и искусственный интеллект и другие. В них будет сделан упор не на изучение теории, а на решение конкретных прикладных задач», — поделился ответственный секретарь приемной комиссии.



«Современное приборостроение сейчас ложится в повестку буквально всего, что происходит в мире. Мы говорим о цифровизации, о проникновении технологий во все сферы жизни, и речь как раз о приборах, о разработке устройств, которые переводят «аналоговый мир» в "цифру"», — прогнозируют тенденции российского образования в ГУАПе. За последние 3–4 года в университете открылось более 15 новых лабораторий по таким направлениям, как робототехника, беспилотные авиационные системы, когнитивные исследования, искусственный интеллект, кибербезопасность, виртуальная и дополненная реальность. В прошлом году ГУАП стал участником государственной программы поддержки вузов «Приоритет-2030» и получил дополнительное финансирование. «Это означает, что университет будет и дальше развиваться в направлении нового научного знания, технологий и разработок», — считают в приемной комиссии.

В Военмехе открыли новые, особо востребованные у предприятий направления: «Робототехника военного и специального назначения», «Бизнес-информатика», «Экономическая безопасность», рассказал ректор Константин Иванов. В вузе продолжат работу над совершенствованием образовательных программ в космической отрасли.



Амбициозные планы и у СПбГЭУ. В этом году университет получил лицензию на два новых направления подготовки: «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» и «Управление интеллектуальной собственностью», рассказал ректор вуза. «Создали и запускаем [в университете] три сетевые программы: «Цифровая финансовая экономика», подготовленная совместно с СПбГУ, «Логистические технологии управления нефтегазовым бизнесом» — с Уфимским государственным нефтяным технологическим университетом, «Финансы устойчивого развития (ESG-финансы)» — с Российским государственным гидрометеорологическим университетом. Что особенно важно, данные программы позволяют нашим студентам получить сразу две квалификации», — отметил Игорь Максимцев.



Изменения ждут и СПбГУТ. На 128 млн, собранных с платников, в вузе планируют открывать новые лаборатории, а также проводить открытый чемпионат по искусственному интеллекту. Также весной 2022 года СПбГУТ получил статус Федеральной инновационной площадки (ФИП). В рамках ФИП в 2022–2023 годах университет с его Архангельским филиалом реализует проект «Центр современных инфокоммуникационных сетей и систем». «Статус ФИП подтверждает: в вузе ведется инновационный образовательный процесс с учетом целей развития России, направленный на модернизацию инженерного образования в целях подготовки выпускника, востребованного профессиональной средой. <...> Фокус СПбГУТ на лето 2022 года — эффективная организация приемной кампании», — поделились в пресс-службе.

Милена Солдатенко, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

