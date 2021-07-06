Прием! Прием! Как слышно? Вузы Петербурга привлекают все больше бюджетников

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







По данным комитета по науке и высшей школе Смольного, университеты Петербурга в этом году получили на тысячу больше бюджетных мест для поступающих на бакалавриат и специалитет. Всего в вузах готовы принять на бесплатное обучение 28 650 человек.

Больше всего контрольные цифры приёма увеличились на направлении "Инженерное дело и технологии, технические науки" (на 538 мест), "Здравоохранение и медицинские науки" (около 390 мест), "Сельхознауки" (более 90 мест), "Искусство и культура" (около 75 мест), "Образование и педагогические науки" (28 мест).



Согласно новым подсчетам «Фонтанки», 33 крупнейших вуза Петербурга, участвовавших в рейтинге редакции, в этом году увеличили общее количество бюджетных мест ещё больше - на 1350 единиц. В список «Фонтанки» входят не только городские вузы, но и филиалы московских и крупный областной ЛГУ им. Пушкина.

Одно из побочных явлений — резкий рост «целевых» мест, которые оплачиваются ведомствами, госкомпаниями и регионами. Таким образом, косвенно берется тренд на актуальную в СССР систему распределения выпускников. Наиболее яркие представители этого движения — медвузы, у которых зачастую даже указывается, в каких конкретно регионах смогут работать выпускники, прошедшие по целевым квотам.

Есть квоты и от Петербурга. В 2020 году городским комитетом по здравоохранению было заключено 1019 договоров на целевое обучение (+на 68 к прошлому году). Из них 668 договоров – на целевое обучение по программам специалитета и 351 договор – на целевое обучение по программам ординатуры, сообщили «Фонтанке» в комитете.



Заметный рост

Самый большой прирост числа новых бюджетных мест в этом году — у Художественной академии им. Штиглица — сразу 273. У Политеха и ГАСУ — 240 РГПУ им. Герцена - 226. Почти 200 новых мест у Университета морского и речного флота им. Макарова, чуть меньше — у ИТМО (163), Мечникова (153) и СПбГУ (152). В процентном отношении по прибавке «бесплатных» мест лидеры — Академия Штиглица (+83%), филиал Финуниверситета (+64%) и Университета кино и телевидения (+54%).

Как рассказал «Фонтанке» ответственный за приемную кампанию в СббГУКиТ Игорь Левин, в этом году в университете добавили по 10 бюджетных мест на «Драматургии» и на «Реставрации кинофотодокументов». В течение последних лет студентов на эти специальности принимали только платно. «Киноведение» — где тоже никогда не было бюджета, в этом году 7 мест. По звукорежиссуре было обычно 7-8 мест, в этом году — 15», — уточнил Левин.

«В Политехническом университете в 2021 году выделено на 240 мест больше по программам бакалавриата и специалитета и на 169 мест больше, чем в прошлом, по программам магистратуры. В бакалавриате наибольшее увеличение бюджетных мест получили направления подготовки «Биотехнические системы и технологии», «Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг», «Машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Мехатроника и робототехника», «Дизайн», «Радиотехника», «Физика», «Прикладные математика и физика», «Менеджмент», «Лингвистика», «Торговое дело», «Менеджмент», «Психолого-педагогическое образование», - рассказали в Политехе.



«Существенно увеличено количество бюджетных мест по направлениям «Физкультура и спорт», «Науки о Земле», «Информатика и вычислительная техника». Кроме того, стабильно университет получает места в рамках педагогического, психолого-педагогического образования. И это, наверное, правильно, потому что наш профиль именно педагогический, - рассказал ответсек приемной комиссии РГПУ им. Герцена Петр Горбунов. - Зато несколько сокращается количество мест на непрофильные для педагогического вуза направления подготовки».

В ИТМО количество бюджетных мест выросло с 1180 до 1270 по сравнению с прошлым годом. В частности по специальностям "Прикладная математика и информатика" и "Информационные системы и технологии" - это обусловлено потребностью IT-отрасли и её ускоренным развитием, - объясняют в университете.

Платежом красен

Вместе с тем, число запланированных платных студентов также заметно падает — сразу минус почти те же 1336 за год. Почти так же, насколько выросло число бюджетных.

Этому есть разумное объяснение. Подавляющее число вузов катастрофически недобирает «платников». Даже лидер рынка городского образования СПбГУ в прошлом году из 1811 отведенных под них мест сумел заполнить 1765. К примеру, несмотря на отсутствие недостатка в поданных документах абитуриентов, недобор по «Экономике с углубленным изучением китайского» составил 20 человек, по «Юриспруденции с углубленным изучением права КНР» - 18, на языковых курсах — 14, на «Физкультуре и спорте» из запланированных 10 взяли только одного, а «Межъязыковая коммуникация и перевод с французского» и вовсе ноль при 10 по плану. По многим точным специальностям в «вышке» также наблюдается недобор в один-два-три человека, химиков из десяти только половина, стоматологов из 15 набрали только восемь и так далее. Недобор по одним специальностям в СПбГУ почти полностью компенсирован «перебором» по другим направлениям. К примеру, по «Юриспруденции» (цена за год обучения — 333,9 тыс. рублей) при плане 110 человек зачислено 168. Однако в сухом остатке — на 46 оплаченных мест меньше, чем было запланировано.



Куда заметнее эта проблема у других крупных вузов. Расчеты «Фонтанки» основаны на данных, опубликованных приемными комиссиями вузов в этом и прошлом году. Они незначительно отличаются от реальных — в пределах одного-двух десятков из-за того, что некоторые вузы добирали студентов уже в сентябре. Однако, общая картина понятна. «Финэк» недобрал 700 человек, у Политеха — более 1400, Университет технологии и дизайна — сразу 1600, а самое большое количество незаполненных мест у ГАСУ — больше 3,5 тысяч. К примеру, на строительном факультете по профильной специальности «Строительство» из 600 запланированных платников — всего 161 человек. На экономику и менеджмент там были готовы взять по 450 человек, в итоге — только 67 и 78 соответственно. В итоге, процент недобора у ГАСУ — 80. Такой же, как и у Морского технического университета. У петербургского филиала Финансового университета и Ветеринарного — по 69%, у Горного — 66%, у Университета путей сообщения — 61%. В сухом остатке — у 12 вузов вакантными остались более половины мест для платных студентов. А еще у семи — более трети.



Однако есть и те, кто перевыполнил план по набору коммерческих студентов. «Чемпион» - местный филиал РАНХиГС — сразу 216 сверх плана. Так же в плюсе — Первый мед (69) и Университет правосудия (87).

Практически все вузы подняли цены за коммерческое обучение хотя бы немного. Самый распространённый среди лидеров уровень прироста - 4%. К примеру, для масштабов СПбГУ это означает 277 тысяч против 267 за «Математику», 252 тысячи вместо 243 за «Астрономию» и уже 524, а не 506 тысяч за «Международный менеджмент».

Университет технологий и дизайна куда скромнее, и те же +4% у него означают 159 тысяч за «Прикладную математику и информатику» (вместо 154 годом ранее) или 170 тысяч за «Рекламу и связи с общественностью» (против 164).

У СПбГЭУ (Финэк) рост чуть больше - 5-6 тысяч: та же «Реклама» там уже стоит 248 тысяч, а не 235, «Госуправление» - 222 вместо 210 тысяч.

А вот в петербургском филиале ВШЭ цены растут быстрее. «Экономика» на 8% дороже - уже 420 тысяч. А «Дизайн» там подскочил в цене на рекордные 28% до 490 тысяч.



Денис Лебедев, Елена Ваганова, Маргарита Алеева, «Фонтанка.ру»

