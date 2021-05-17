автор фото Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Легко зазывать студентов учиться бесплатно. Куда труднее доказать свою нужность, когда 150–300 тысяч, а то и больше, придется ежегодно отдавать из семейного бюджета. «Фонтанка» изучила приказы о зачислении студентов на первые курсы 33 крупнейших вузов Петербурга, пересчитав тех, кто поступал в 2020 году на платной основе. За бортом рейтинга остались лишь немногие заведения очень узкой специализации и вузы военного профиля. Далее, на основе официально опубликованной стоимости обучения, мы определили, сколько денег, помимо бюджетных отчислений, сумел в этом году привлечь каждый из вузов.

Всего в минувшем году петербургские вузы собрали с первокурсников не менее 4,6 млрд рублей. Однако по многим специальностям отведенные под платников квоты не были выбраны даже наполовину — есть, куда расти. В этом году результат, похоже, будет больше. Как минимум за счет цен: уже опубликованные вузами прейскуранты заметно выше, чем в прошлом году.



На олимпе

Рекордсменом по привлекательности для платежеспособных студентов ожидаемо стал СПбГУ, что подтверждает его право считаться самым желанным учебным заведением города. Все вместе в кассу университета они принесут в 2020–2021 учебном году 513,5 млн рублей. Такая цифра получается, если опираться на официально опубликованные вузом данные. Конкурс на большинство популярных специальностей в СПбГУ по прежнему очень высокий, и даже на платное обучение туда поступают далеко не все абитуриенты. К примеру, наибольшее число желающих поучиться за деньги — на «Международных отношениях»: 1188 поданных заявлений. Зачислено всего 139 первокурсников со средним баллом по ЕГЭ 239. У бюджетников на этой специальности средний балл — 289,6.



По способности заинтересовать абитуриентов второе место в городе занимает СПБГЭУ (Финэк). Платных студентов у него примерно столько же, сколько у СПбГУ, но цены гораздо ниже, и итоговая сумма скромнее — 425,3 млн. Сразу 204 первокурсника на очном отделении по специальности «Реклама и связи с общественностью» делают ее второй по объему собранных денег — 50 млн рублей. Экономисты принесли в копилку вуза больше лишь за счет смежной специальности («Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка») и 50 заочников на основной для СПбГЭУ специальности.

Замыкает тройку лидеров Северо-западный институт управления РАНХиГС — 394 млн рублей. Почти треть из них — взнос первокурсников-юристов (73,4 млн рублей с заочниками и вечерниками) и потенциальных тележурналистов (почти 47 миллионов).

Также в пятерке лидеров еще один местный филиал федерального вуза — ВШЭ (325,6 млн рублей). Наибольший вклад в этот успех внесли дизайнеры. Стоимость их обучения — 490 тысяч в год — наверное, вызывает зависть у профильного городского Университета промышленных технологий и дизайна (там «всего» 302 тысячи). Однако даже при такой разнице «Вышка» собрала больше платных студентов по этой специальности, чем «Тряпочка»: 164 против 155. При этом с относительно невысокими ценами СПбГУПТиД совсем немного, но все же опередил московский вуз. Неудивительно: платных студентов у него втрое больше.



Отдельно стоит отметить достижение Политеха. Он набрал рекордное для города число платных студентов — более 2600 студентов (чуть больше половины из них — вечерники и заочники). Однако из-за гуманных цен на обучение, по «выручке» он занимает лишь шестое место.



Думали, будет хуже

Итоги вступительной кампании 2020 года оказались ниже ожиданий у многих вузов. Причина очевидна — коронавирус, из-за которого многие иногородние студенты предпочли поступать дома.



«По итогам приема абитуриентов в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) 2020 году есть уменьшение числа поступающих на контрактную основу, примерно на 200 человек. В основном эта тенденция наблюдается на технические направления подготовки. Набор студентов, обучающихся на контрактной основе, на экономические и гуманитарные направления остался на уровне предыдущего года. Причина снижения числа платных студентов связана в первую очередь с ростом числа бюджетных мест на технические направления СПбПУ в последние годы», — рассказал «Фонтанке» осенью Виталий Дробчик, ответственный секретарь приёмной комиссии в Политехе.



В руководстве ГАСУ отмечали, что также ожидали значительно худших показателей в 2020 году, однако итоговые цифры приема студентов оказались, несмотря на карантин, примерно на уровне 2019-го.

Есть и истории успеха. «Прием на контрактную форму обучения в 2020 году по сравнению с 2019 годом в бакалавриате увеличился на 8%, в магистратуре — на 72%, на специалитете не изменился. Общее количество контрактников в целом увеличилось на 20%. Это связано с повышением у абитуриентов интереса к университету и его проектам, а также с постоянным усовершенствованием программ обучения», — рассказали в пресс-службе ИТМО.

Столица юристов и пиарщиков Самая прибыльная для вузов специальность — Менеджмент, собравший 473 млн рублей с первокурсников. В лидерах — профильный СПбГЭУ. Юриспруденция — в общей сложности 362 млн рублей. И тут СПбГУ нет равных: более чем 80 млн рублей. Это заметно больше, чем заработал целый Университет правосудия.

Конкурировать с СПбГУ все еще весьма трудное занятие: туда идут учиться платно даже на физрука за 208 тысяч рублей в год. Хотя их, конечно, сильный недобор. Однако есть дисциплины, в которых куда менее титулованные вузы побивают гегемона петербургского образования.

А вот третья по популярности (в деньгах) в минувшем сезоне специальность среди платных студентов — «Реклама и связи с общественностью». Она обогнала «Экономику», включая ее профильные направления и международные программы (321 млн рублей). Судя по доступным на сайтах вузов данным, за право учиться этой рекламе первокурсники выложили в прошлом году около 335 млн рублей. И за кошельки будущих рекламщиков главный университет города борьбу проиграл почти всухую. При цене в 304,6 тысячи за год СПбГУ привлек всего 37 первокурсников, которые готовы платить такие деньги из собственного (ну или из родительского) кармана. Итого получится 11,3 млн рублей. А у СПбГЭУ (Финэк) цена, считай, демпинговая — 235 тысяч в год. Но зато набрать удалось сразу 212 человек, и годовой доход от них выйдет почти 50 миллионов — это рекорд. Однако на пятки Финэку наступает «Тряпочка», где эта специальность стоит всего 164 тысячи: при 388 платных студентах — 49 млн рублей. Так что СПбГУПТиД может претендовать на звание главной городской кузницы платежеспособных, но прижимистых пиарщиков.

В то же время ЛЭТИ, где поучиться очно на рекламщика стоит также вполне подъемные 179 тысяч рублей в год, привлечь таким образом удалось всего 156 соискателей. С показателем 28 млн рублей электротехники-пиарщики стали лишь четвертыми. Однако снижение цены — не идеальный рецепт. Это наглядно доказывает РГПУ им. Герцена, который, опустив планку, что называется, ниже плинтуса — 160 тысяч рублей, смог заманить к себе лишь 45 очных первокурсников на самую модную в городе специальность.

Дерзайте

Изучение итогов приемной кампании-2020 показывает, что необходимость иметь очень высокие баллы по ЕГЭ для поступления на перспективную специальность — это правда лишь отчасти. Да, на «звездный» курс в СПбГУ, вроде «Современное программирование» на специальности «Прикладная математика и информатика», можно рассчитывать только имея минимум 297 баллов за три экзамена. А некоторые специальности полностью занимаются студентами, которых зачисляют по особой или целевой квоте.

Однако в ЛЭТИ самая «дорогая» для платников специальность — «Нанотехнологии и микросистемная техника» (примерно 230 тыс. рублей в год) вполне доступна и бесплатно; достаточно принести три ЕГЭ с суммой в 170 и более баллов — таков был проходной балл в прошлом году на бюджетную очную форму обучения. Более того, в прошлом году ЛЭТИ уже в сентябре объявлял дополнительный набор на бесплатное обучение по этому направлению; было свободно 23 места на очном. Платно же при плане в 10 человек университету удалось, судя по доступным в сети приказам о зачислении, набрать только одного. Если же при недостатке баллов по ЕГЭ ощущается острая необходимость учиться именно в СПбГУ, причем бесплатно, всегда есть, к примеру, специальность «Геология». Там средний проходной балл, по последним общедоступным данным, составляет 236 баллов, а минимальный проходной — и это на бесплатное — 214. При конкурсе примерно 7,3 человека на место, что по меркам СПбГУ в последние годы — как в вестибюле метро «Шушары» будним днем.



Самые строгие критерии отбора платных студентов, судя по опубликованным приказам, у ВШЭ (минимум — 190 баллов на «Дизайне») и у ИТМО. Там минимальный балл — 185 на «Информационных системах и технологиях». Однако в целом петербургская индустрия высшего образования показывает максимально лояльное отношение к абитуриентам, чьи особенности и таланты выходят за рамки черствой системы ЕГЭ. Иными словами, поступить за деньги в Петербурге могут выпускники школ, показавшие скромные результаты на выпускных экзаменах.

Рекордсменом среди государственных вузов по самой низкой сумме ЕГЭ среди принятых на учебу платных студентов может оказаться Петербургский университет путей сообщения. В архивах его приказов нашелся студент, поступивший на специальность «Строительство железных дорог, мостов и тоннелей» с суммой баллов 104. Довольно много студентов, не набравших на трех ЕГЭ и 120 баллов, учатся в Университете технологий управления и экономики (до 1992 года это заведение с частными владельцами называлось «Высшая школа управленческих кадров»). Самый низкий результат — 111 баллов («Прикладная информатика»). Другой частный вуз, отметившийся в исследовании «Фонтанки», Университет профсоюзов, в стремлении искать таланты и идти им навстречу принял на специальность «Конфликтология» абитуриента со 115 баллами. Там же — самые мягкие условия для будущих юристов — 122 балла. У РАНХиГС требования чуть строже — нужно 133 балла.

Если же стук колес и запах креозота не манит, то в числе вузов, принимающих платных студентов с результатами ЕГЭ 130 и ниже — еще шесть учреждений: Промышленных технологий и дизайна (128, «Экономика»), РГПУ им. Герцена (127, «Менеджмент»), ЛГУ им. Пушкина (120 — «Дефектология, 122 — «Прикладная экология»), физкультурный им. Лесгафта (для спортсменов-кикбоксеров — 107, а для сильных скорее духом — Спортивная журналистика со 130 баллами), Университет гражданской авиации (125, «Организация аэропортовой деятельности») и Университет ветеринарной медицины (123, «Ветеринария»).

Тем, кто на трех ЕГЭ набрал 150 и меньше баллов, можно поинтересоваться платным образованием в СПбГЭУ (144, «Госуправление»), в Первом меде (137, «Сестринское дело»), в Военмехе (136 на «Информатике и вычислительной технике» и на «Психологии служебной деятельности»), Университете правосудия (144, «Экономическая безопасность»), в Горном (147, «Нефтегазовые техника и технологии»), Лесотехническом (137, «Информационные системы и технологии»), Химико-Фармацевтическом (145, «Химическая технология»), Институте психологии и соцработы (149, «Психология конфликта») и в петербургском филиале Финансового университета при правительстве РФ (135, «Экономика»).

В СПбГУ наименьший проходной балл на платном — 170 — был показан студентом, поступившим на очное на лингвистику (французский язык, на бесплатном проходной балл там 291). Если склонности к языкам нет, можно попробовать поступить в СПбГУ за деньги на политолога (минимальный балл на платном в прошлом году был 172) или узнать, потянут ли родители платить за юрфак (176 баллов за ЕГЭ).

Лена Ваганова, Денис Лебедев, Маргарита Алеева «Фонтанка.ру»

