Куда поступить в Петербурге, если набрал мало баллов на ЕГЭ

Попасть на бюджет без репетиторов и эсэмэс





В 2021 году для обучения на бюджетных местах по направлениям бакалавриата и специалитета в вузы города было подано 709 тыс. заявлений, и эта цифра с каждым годом растет (почти все абитуриенты подавали заявления сразу в несколько заведений). Увеличивается и конкурс: в 2021 году он составил примерно 17,5 человека на место.