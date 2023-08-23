Больше полумиллиона за год. Сколько теперь стоит учеба в петербургских вузах

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Поделиться Поделиться





Прием на бюджет в петербургских университетах уже закончился, теперь вузы сражаются за платников. На договорную форму обучения идут охотно, хотя и с баллами поменьше, чем на бюджетную. И это несмотря на то, что цены на учебу растут ежегодно — в этом году на 12% в среднем. «Фонтанка» проанализировала, где в Петербурге учиться дешевле всего и кто поднял стоимость обучения сразу на 50%.



Как выросли цены в петербургских университетах

В СПбГУ, где цены и без того кусаются, стоимость обучения выросла в среднем на 5–10%. Например, на «Современном программировании» цена поднялась с 234,8 до 259,4 тысяч рублей (+10,4%) в год, на «Прикладной физике и математике» — с 311 до 330,4 тысяч рублей (+6,2%), на «Экономике» — с 292 до 321,2 тысяч рублей (+10%), а на популярной «Юриспруденции» — с 366 до 397 тысяч (+8,34%). Поясним, что мы обращали внимание на цены для студентов первого курса на этот год — обычно для обучающихся старших курсов учеба чуть дешевле.



Сильнее всего в СПбГУ выросли цены на творческие специальности — сразу на четверть. С 324 до 405 тысяч на «Вокальном искусстве», с 263 до 329 тысяч на «Реставрации» и с 249 до 311 тысяч на «Декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах». Не отстают и медицинские специальности: на «Лечебном деле» и «Стоматологии» цена поднялась на 15% — до 310 и 355 тысяч соответственно.

В целом по медицинским университетам цены выросли не очень сильно. Первый мед поднял стоимость на 5,4%, Педиатрический — в среднем на 3–7%, а СЗГМУ им. Мечникова и вовсе оставил два самых популярных направления — «Лечебное дело» и «Стоматология» — с прошлогодними ценами. Правда, на другие специальности ценник все-таки вырос: на медпрофе и сестринском деле — на 7%, на педиатрическом факультете — на 5,6%.



Совсем немного повысили стоимость в петербургском филиале РАНХиГСа и СПбГЭУ. В первом рост цен не затронул «Телерадиожурналистику», «Стратегический менджемент», «Психологию управления», «Рекламу» и «Юриспруденцию» в принципе, а на других факультетах цены подняли максимум на 5% — для будущих управленцев. В СПбГЭУ стоимость учебы для всех выросла почти одинаково — на 3,7–3,9%.



Осторожны с будущими потенциальными платежеспособными первокурсниками и в ГАСУ: цены выросли на 5–8% и для экономистов, и для строителей, и для архитекторов. Исключение составляет одна-единственная специальность — на «Прикладной математике и информатике» стоимость обучения поднялась на 19% — с 196 до 233,8 тысяч рублей в год.

В технических вузах цены выросли средне, а где-то даже упали. В Политехе Петра Великого стоимость обучения поднялась на 6–10% — до 220–260 тысяч. В ИТМО разброс побольше: на «Прикладной информатике» рост составил 24% — до 349 тысяч, на «Приборостроении» — 15%, до 289 тысяч. При этом сразу на четырех направлениях стоимость обучения, наоборот, снизилась — на 3,6%. Среди них «Фотоника и оптоинформатика», «Лазерная техника и лазерные технологии», «Техническая физика» и «Системы управления движением и навигация» — до 289 тысяч рублей.



В ЛЭТИ цена для всех направлений одинаковая — 240 тысяч, что на 6,6% больше, чем в прошлом году. В ВОЕНМЕХе по всем специальностям стоимость подросла на 11%, в ПГУПСе — на 7–8%. Отличилось, опять же, только одно направление — «Теплоэнергетика и теплотехника», где цена за год учебы выросла на 33% — до 239 тысяч.

В Технологическом институте в прошлом году цены решили не трогать, а в этом все же повысили — на 14%. Так же поступили в университете Технологий и дизайна, где после года затишья стоимость обучения выросла на 11–39%. Сильнее всего — на «Прикладной информатике в дизайне» — с 180 до 250 тысяч.



Такой же разброс по повышению цен в РГПУ им. Герцена. Будущих преподавателей иностранных языков там пощадили и подняли цены на 5,4%, а вот их коллег по другим предметам решили не жалеть — рост 30–32%. На учителя истории или русского языка и литературы отучиться теперь стоит 217 тысяч (+30,5%), географии — 244 тысячи (+29,8%).

Самые дорогие специальности в Петербурге

Тем не менее в Петербурге остаются отдельные направления, учеба на которых обойдется студенту и его родителям в 2–3 млн рублей за четыре года. Обычно самыми затратными оказываются творческие специальности: в том же Политехе дороже всего стоит не какая-нибудь профильная специальность, а дизайн.

Причем если в прошлом году, говоря о самых дорогих специальностях, мы выделяли направления из двух традиционных гигантов — петербургское отделение ВШЭ и СПбГУ, то в этом году к рейтингу добавились Горный университет и Академия балета Вагановой.

Дело в том, что Горный решил не мелочиться повысил цены сразу на 50% — с 400 тысяч до 600 по каждому из направлений обучения. Напомним, что в прошлом году в университете тоже серьезно выросли чеки — еще в 2021 году учеба в вузе стоила 260 тысяч рублей. Теперь неважно, нефтяник ты или экономист, спрос со всех один и немаленький.

Однако самым дорогим по-прежнему остается «Международный менеджмент» в СПбГУ. У менеджеров в вузе отдельный учебный кампус «Михайловская дача», куда включены в том числе и общежития для иногородних. Студенты рассказывают, что комнаты там в несколько раз лучше, чем в общем студгородке ПУНК под Петергофом, но проблема оторванности от города и проезда в полтора-два часа до центра Петербурга все равно остается. Если прошлогодние 569 тысяч казались заоблачными, то теперь за такую роскошь придется отдать все 600.



Традиционно дорогая учеба в ВШЭ: заплатить нужно минимум 360 тысяч в год, если выбирать поступать на «Физику», «Историю» или, например, «Филологию». И это еще в лучшем случае, на «Дизайне» учеба теперь стоит 530 тысяч рублей, на «Востоковедении» — 500. В среднем в вузе подняли цены на 5%, однако юрфак и истфак как-то особенно не пощадили: рост составил 13,5% и 20% соответственно.

Самые дешевые специальности в Петербурге Однако есть и те вузы и направления, где учеба все еще остается плюс-минус доступной и где за студенческие годы не придется расплачиваться миллионами. Если очень хочется высшее в Петербурге, но с бюджетом не повезло — и по баллам, и по кошельку, то следует присмотреться к частным университетам и непрофильным специальностям в вузах.

Так, в частном СбУТУиЭ цены за год не выросли, а понизились — на 11–24%. Даже за самое дорогое направление «Прикладная информатика» там нужно будет заплатить 185 тысяч рублей, в то время как в других вузах на айтишников учат за 250–350 тысяч. Из самых дешевых — «Гостиничное дело», «Туризм» и «Сервис», где цены упали на 24,6%.

Другой бюджетный вариант — Институт психологии и соц. работы. Там можно пойти на конфликтолога или дефектолога за 165 и 170 тысяч рублей, а на социального работника — и вовсе за 150 тысяч.



Если нет доверия к частным вузам и желания заниматься психологией, то в Петербурге все еще можно найти варианты почти на любой вкус и цвет до 200 тысяч рублей. В архитектурный ГАСУ можно пойти на экономиста или менеджера и отдать 165,7 тысяч рублей в год. Технарю можно податься в университет Технологий и дизайна на «Прикладную математику и информатику» за 178 тысяч.



Почти за те же деньги открывается сразу несколько специальностей в ГУМРФ им. Макарова, правда, к кораблям задешево все равно не допустят. Но можно попробовать пройти на «Экономику», «Менеджмент», «Туризм» или «Прикладную математику и информатику» — всего за 175 тысяч рублей.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

