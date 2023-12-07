Экзамены на «троечку» — и на бюджет. Гид «Фонтанки» по проходным баллам в петербургские вузы

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В Петербурге завершился прием на первый курс: университеты добрали студентов и на платные места, и на вечернюю и заочные формы обучения. И хотя проходные баллы в этом году существенно выросли, в вузах все еще остаются направления, поступить на которые можно и с совсем скромными баллами. «Фонтанка» проанализировала статистику приема этого года и собрала полный гид по проходным баллам в Петербурге: от совсем заоблачных до 40 баллов за предмет на бюджетную основу.



Как уже писала «Фонтанка», в этом году крупные университеты смогли вернуть себе лицо, престиж и высокобалльников, возместив провал прошлой приемной кампании. В этом году потенциальных бюджетников, которые дерзнули посоревноваться в более сложном конкурсе, спасла подушка безопасности — второй, третий и далее приоритеты в заявлении на поступление, куда абитуриента зачисляли автоматически, если он не проходил на первый приоритет.

На рост проходных баллов повлиял и массовый поток квотников, которые заняли больше бюджетных мест в сравнении с прошлым годом. Так, представители ИТМО и СПбГЭУ ранее сообщали «Фонтанке», что прием по квотам — льготников, целевиков и детей военнослужащих — увеличился в среднем на 10%. В ИТМО число зачисленных по одной только целевой квоте выросло в полтора раза.



Сколько баллов нужно для поступления на бюджет

На гуманитарных специальностях в престижных университетах баллы традиционно очень и очень высокие. Например, в СПбГУ для поступления на направление «Иностранные языки в глобальных коммуникациях» нужно было набрать 301 балл, на «Филологию» в ВШЭ — 303 балла. В петербургское отделение Вышки в принципе поступить довольно сложно: самый максимум за три предмета — 300 баллов — нужно было набрать и для поступления на «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект», «Юриспруденцию» и «Политологию и мировую политику». Дело в том, что большая часть мест в вузе из года в год отходит олимпиадникам: из 586 бюджетников 297 имели льготы по результатам конкурсов.



В этом году проблема заоблачных проходных баллов внезапно коснулась и медицинских университетов. В СЗГМУ им. Мечникова на стоматологическом факультете для простых бюджетников осталось всего одно бюджетное место — остальные ушли на всевозможные квоты. Досталось оно человеку, который набрал 307 баллов за три предмета.



Та же история — на IT-направлениях в ИТМО. Так, проходной балл на «Информационные системы и технологии» составил 310 баллов, а это самый максимум, который вообще можно набрать. Чуть меньше, но тоже прилично набрали последние в списке зачисленных на «Прикладную информатику» (308 баллов) и «Программную инженерию» (304 балла).



Однако остаются в Петербурге и те вузы и специальности, ради которых не нужно год спать с учебниками под подушкой и стараться отличиться и в спорте, и на олимпиадах, чтобы за учебу не платить. Рекордсмен этого года по самым низким проходным — Лесотехнический университет имени Кирова. Сразу на три специальности можно было поступить на бюджет со 120 баллами: на «Технологию транспортных процессов», «Стандартизацию и метрологию» и на «Лесное дело». К слову, в ряде вузов 60 баллов по одному предмету — это самый-самый минимум, с которым в принципе можно подать документы.



Есть в Петербурге и другие университеты и специальности, где спрос даже с бюджетников не очень большой. Особенно — к будущим специалистам по всевозможному транспорту. С баллом менее 130 за три предмета можно покорять и небо (121 балл на «Организации радиотехнического обеспечения полетов



воздушных судов» в Университете гражданской авиации), и железные дороги (122 балла на «Эксплуатации железных дорог» в ПГУПСе), и моря и океаны (126 баллов в ГУМРФ им. Макарова на «Управлении водным транспортом и гидрографическом обеспечение судоходства»).



Рекордно низкие баллы на «морских» специальностях и в других вузах Петербурга: в Росгидромете на «Прибрежно-морское природопользование» берут с 132 баллами, а в Морском техническом университете первокурсник с 152 баллами вошел в число будущих кораблестроителей.

Технарям и будущим айтишникам с не очень высокими баллами ЕГЭ тоже необязательно рваться в ИТМО. Можно поступить на «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» в СПбГУТ с 139 баллами или на «Специальные электромеханические системы» в ГУАП с 151 баллом.

Среди медицинских вузов самым доступным оказался Педиатрический университет: туда на «Сестринское дело» можно поступить со 149 баллами. В СЗГМУ им. Мечникова на ту же специальность можно пройти со 155 баллами, а в Первом меде самые низкие проходные на направлении «Адаптивная физическая культура» — 156 баллов. Спортивные специальности в принципе довольно непривередливы к абитуриентам: в ЛГУ им. Пушкина на «Рекреацию и спортивно-оздоровительный туризм» можно попасть со 176 баллами. Даже в старейший СПбГУ на «Физическую культуру и спорт» баллы вполне посильные — 183 за три предмета.



На популярное в городе направление «Экономика» самые низкие проходные в Финуниверситете — всего 150 баллов.

На социально-экономические, гуманитарные и творческие дисциплины в принципе поступить сложнее, как минимум потому что на них из года в год выделяют мало бюджетных мест. Поэтому в петербургском отделении ВШЭ самая посильная программа — это «Физика» с 239 баллами, а в художественных вузах баллы совсем заоблачные. Самый-самый минимум, чтобы попасть в Академию Штиглица — это 276 баллов на «Искусства и гуманитарные науки», а в Академию им. Репина — 239 баллов на «Теорию и историю искусств».

Сколько баллов нужно набрать для платной учебы

С местами на договорную форму обучения все чуть проще: с тех, кто платит, спрос растет только в прейскурантах цен за семестр, зато к баллам ЕГЭ требований чуть меньше. Самые высокие проходные на платку в этом году в ИТМО: самый-самый минимум для поступления в вуз — 192 балла, на «Информационные системы и технологии». На втором месте — ВШЭ, куда нужно было набрать 186 баллов, чтобы быть зачисленным на контракт на «Политологию и мировую политику».



Замыкает тройку медицинский СЗГМУ им. Мечникова, где баллы на лечфак и на стомфак переваливают далеко за 200 даже на платную основу, зато на «Остеопатию» можно пройти и со 165 баллами. Другие медицинские вузы еще более лояльны: в Первом меде на медсестру можно выучиться, набрав 148 баллов, а в Педиатрическом университете — на дефектолога со 134 баллами.

Высоких результатов ЕГЭ требуют, опять же, с людей, приближенных к творчеству. В КИТе и Институте культуры самый минимальный балл на платку — 162, на «Искусстве и гуманитарных науках» и «Библиотечно-информационной деятельности» соответсвенно. В Академии художеств чуть меньше — 160 на «Теории и истории искусств».



Зато в престижном СПбГУ внезапно баллы на договорную форму обучения оказались не самыми солидными: один счастливчик поступил в старейший университет со 118 баллами на «Сестринское дело». Это, заметим, по 40 баллов за предмет.

Но до звания самого доступного с точки зрения проходных баллов вуза СПбГУ все еще далеко. Рекордсмен этого года — Университет ветеринарной медицины, куда на профильную специальность «Ветеринария» на заочку берут со 108 баллами — это примерно 36 баллов по каждому из предметов. По ряду предметов ЕГЭ такой балл даже не считается проходным и числится как несдача. С такими же результатами на заочку готовы принять в ПГУПСе — на «Эксплуатацию железных дорог». На дневную форму уже придется поднапрячься посильнее и заработать 122 балла, чтобы пройти на направление «Строительство».



Меньше 120 баллов для поступления можно было набрать еще в пяти вузах Петербурга. На популярное направление «Менеджмент» можно было податься в архитектурный ГАСУ со 109 баллами, а на «Эксплуатацию судовых энергетических установок» в ГУМРФ им. Макарова — со 112. В частном СПбУТУиЭ программы с низкими проходными почти на любой вкус и цвет: можно выучиться и на айтишника со 112 баллами, и на рекламщика со 119, и на менеджера со 117, и на управленца со 116.



Другой вариант получить экономическое образование с минимальными затратами нервов и сил на подготовку — Финуниверситет. Там последний зачисленный на платку абитуриент набрал 117 баллов. Чуть больше — в ЛГУ им. Пушкина на «Биотехнологии» — 119 баллов.



Еще девять петербургских вузов принимают в ряды первокурсников с баллом ниже 130. С такими результатами ЕГЭ и готовностью платить за учебу есть, где разгуляться: стать можно и айтишником, и дефектологом, и экономистом, и спортсменом, и даже океанологом.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

