Больше квот, выше проходные. Чем закончился прием на бюджет в вузы и куда можно попасть со 120 баллами

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Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Наконец завершилась приемная кампания на бюджетную форму обучения в российских вузах — теперь остается только подбирать место на платном отделении или мониторить сайты университетов на предмет дополнительного зачисления (а оно действительно есть). «Фонтанка» подвела окончательные итоги приема на бюджет в этом году и узнала, как университеты оценивают нововведения и куда можно поступить в Петербурге, если на ЕГЭ набрал чуть больше 120 баллов.

Дополнительный набор и много-много квот

Хотя в этом году ситуация с поступлением была не такая напряженная и студенты охотнее решались рискнуть и подать оригинал аттестата в вуз покрупнее и попрестижнее, по итогам приема все же остались незаполненные бюджетные места.



О дополнительном зачислении писали, например, на сайте Педиатрической академии, где шанс на бюджет выпал еще 8 выпускникам: по два вакантных места оставалось на направлениях «Специальное (дефектологическое) образование» и «Сестринское дело», еще четыре — на «Медико-профилактическом деле».

C недобором столкнулись и в Технологическом институте. Как рассказал «Фонтанке» ректор вуза Андрей Шевчик, картина набора на бюджет в целом повторяет прошлый год, когда также не получилось заполнить бюджетные места в основной этап зачисления. Тогда в Техноложке недобрали 98 первокурсников, в этом году — 84. В университете связывают нехватку новоприбывших не с изменениями в приеме, а во вкусе абитуриентов: основной профиль университета — химическая технология — не пользуется большим спросом у выпускников школ.



Из других особенностей — массовый поток квотников, которые заняли больше бюджетных мест в сравнении с прошлым годом. Ответственный секретарь приёмной комиссии ИТМО Алексей Итин рассказал «Фонтанке», что в рамках приема этого года в вузе приняли суммарно 160 человек по всем трем квотам, а это 12 % от общего приема. По одной только целевой квоте число зачисленных выросло в полтора раза.

Напомним, что на места по квотам проходные баллы традиционно ниже, чем на общем конкурсе, на ряде направлений — значительно ниже. «Мы надеемся, что они смогут осилить программу университета», — заключил Алексей Итин.



В СПбГЭУ тоже заметили тенденцию роста числа первокурсников, поступивших по квотам. В эту приемную кампанию на общих основаниях поступило 78,3 % студентов, в то время как в прошлую — 81,9 %. 32 человека попали на целевые места, 26 прошли на бюджет по особой квоте, а еще 22 — по отдельной, 5 из них — без вступительных испытаний. «Фонтанка» уже рассказывала, как прошел прием по отдельной квоте в этом году и почему ряд выпускников смогли пройти на бюджет без сдачи ЕГЭ.

Проходные баллы в вузы Петербурга — от 120 до 310



Проходные баллы в этом году вернулись к уже привычной им тенденции — год от года повышаться. Крупные вузы смогли вернуть себе лицо, престиж и высокобалльников, тем самым возместив провал прошлой приемной кампании.

На гуманитарных специальностях в престижных университетах баллы традиционно очень высокие. Например, в СПбГУ для поступления на направление «Иностранные языки в глобальных коммуникациях» нужно было набрать 301 балл, на «Филологию» в ВШЭ — 303 балла. Однако теперь сдать все экзамены на максимум и успеть получить дополнительные баллы за золотую медаль, олимпиады, значок ГТО или за все сразу нужно и на других направлениях.



В СЗГМУ им. Мечникова после набора на всевозможные квоты в сухом остатке оказалось всего одно бюджетное место на стоматологическом факультете. И занял его человек, который набрал 307 баллов за три предмета. Та же история коснулась IT-направлений в ИТМО: проходной балл на «Информационные системы и технологии» составил 310 баллов, а это самый максимум, который вообще можно набрать. Чуть меньше, но тоже прилично набрали последние в списке зачисленных на «Прикладную информатику» (308 баллов) и «Программную инженерию» (304 балла).



Однако остаются в Петербурге и те вузы и специальности, куда можно податься с совсем уж скромными баллами и попасть при этом на бюджет. В прошлом году таким рекордсменом был ПГУПС, куда один из первокурсников прошел со 117 баллами за три предмета. В этом году минимум чуть повыше — самый низкий проходной балл оказался в Лесотехническом университете имени Кирова. Сразу на три специальности можно было поступить на бюджет со 120 баллами: на «Технологию транспортных процессов», «Стандартизацию и метрологию» и на «Лесное дело». К слову, в ряде вузов 60 баллов по одному предмету — это самый-самый минимум, с которым в принципе можно подать документы.Невысок оказался спрос и с летчиков. Для зачисления на «Эксплуатацию воздушных судов и организацию воздушного движения» хватило 121 балла в Университете гражданской авиации, а всего на балл больше требуют для изучения технологических машин и оборудования в СПбГУПТД.



Почему-то рекордно низкие в пределах университетов баллы — на «водных» специальностях. Чтобы углубиться в водные биоресурсы и аквакультуру в Университете ветеринарной медицины или заняться гидрографическим обеспечением морской деятельности в ГУМРФ им. Макарова, хватит всего 126 и 127 баллов соответственно. В Росгидромете на «Прибрежно-морское природопользование» берут с 132 баллами, а в Морском техническом университете первокурсник с 152 баллами вошел в число будущих кораблестроителей.

Даже в старейшем СПбГУ самая низкая планка оказалась у гидрометеорологов — 188 баллов набрал последний зачисленный на бюджет. Чуть больше требовалось с технарей — 194 балла на «Фундаментальной математике и механике». По итогам прошлого года проходные баллы в СПбГУ были чуть ниже, однако тогда старейший вуз из-за новых правил приема столкнулся с недобором сразу по нескольким специальностям и проводил вторую волну зачисления без официального объявления войны с вакантными бюджетными местами — тихо, среди тех, кто подавал документы, но ушел в другой университет.



Среди медицинских университетов самым недоступным снова оказался СЗГМУ им. Мечникова. Чтобы поступить хотя бы на «Медико-профилактическое дело», нужно было набрать 173 балла. В Первый мед попасть было чуть проще, правда, не совсем на врачебную специальность «Адаптивная физическая культура», куда проходной балл на бюджет составил 156. Зато в Педиатричке берут и со 149 («Сестринское дело»).



Самые высокие проходные баллы оказались в Художественной академии им. Штиглица. Чтобы войти в ряды студентов этого вуза нужно было набрать минимум 259 баллов на «Теорию и историю искусств». На втором месте — СПбГУП, 247 баллов на факультет экономики. Замыкает тройку петербургский филиал НИУ ВШЭ. Там самые низкие проходные на направлении «Физика» — 244 балла.

А что с новыми правилами приема

Все не так плохо, но есть над чем работать, считают в петербургских вузах, опрошенных «Фонтанкой». В большей части университетов города фиксируют рост спроса на суперсервис от «Госуслуг»: в ИТМО на него пришлось 40 % от всех поданных заявлений, в ВОЕНМЕХе — более 50 %. При этом большая часть абитуриентов все еще делает выбор в пользу очной подачи документов, а связываться с «Госуслугами» опасается, причем не безосновательно. Как уже писала «Фонтанка», незадолго до финишной прямой приема на бюджет галочки о подаче оригинала аттестата расставились без ведома и желания абитуриентов, а в СПбГЭУ фиксировали случаи, когда электронный аттестат оказывался в двух разных вузах одновременно.



Проректор по образовательной деятельности и цифровизации Александр Шашурин также отметил, что вузы часто сталкивались с техническими трудностями обмена данными и синхронизации информации из-за работы портала. Кроме того, часть абитуриентов все же пыталась перехитрить систему и отвезти в один вуз бумажный оригинал, в другой — электронный, через «Госуслуги», рассказал проректор «Фонтанке».

Тем не менее, сервис работал лучше, чем в прошлом году, однако он все еще проигрывает очным приемным комиссиям, считает Алексей Итин. «Даже если скажут через время, что поступление будет проходить только через «Госуслуги», вузы не откажутся от приемных комиссий. Это возможность университета показать свое лицо, а абитуриента — узнать, где он будет учиться ближайшие несколько лет», — рассказал он.

Что изменилось к лучшему, так это порядок приема в соответствии с приоритетами. Напомним, что в этом году в Минобрнауки отказались от подачи согласий: при заполнении заявления выпускник указывал специальности, на которых хочет учиться, в порядке приоритетности, приносил в выбранный вуз оригинал аттестата в день Х, а дальше его направляли на тот факультет, на который он проходит по баллам, в соответствии с выбранной им очередностью. Алексей Итин считает, что такой подход позволил вузам оставить у себя более мотивированных студентов, которые четко знали, в какой университет хотят поступать. Ректор Техноложки Андрей Шевчик — что приоритеты значительно сэкономили время приемным комиссиям.



Однако не все вузы разделяют восторг по поводу нового порядка приема: в СПбГЭУ считают, что нужно вернуть согласия на зачисление, чтобы абитуриент сам выбирал направление обучения, а не отдавал свою судьбу на ближайшие 4–5 лет расставленным в заявлении цифрам. В ВОЕНМЕХе тоже фиксировали проблемы абитуриентов с расставлением приоритетов — и в прямом, и в переносном смысле. Как рассказал Александр Шашурин, в вузе наблюдали следующий сценарий: выпускник расставляет в порядке приоритетности пять специальностей, не проходит на бюджет на первые три, а потом выясняется, что на четвертой и пятой он учиться в принципе не хочет. Поэтому к новой системе нужно привыкнуть и учитывать все спорные моменты.

«Приемная кампания 2023 года прошла с ожидаемыми трудностями. Для абитуриентов, по нашим наблюдениям и обратной связи, самым сложным был этап предоставления оригиналов, когда необходимо было отслеживать свою позицию в конкурсных списках с учетом указанных приоритетов», — заключил проректор ВОЕНМЕХа.



Хотят как лучше

Раз уж поступление каждый год доставляет столько стресса абитуриентам, их родителям и приемным комиссиям, то «Фонтанка» решила поинтересоваться у представителей университетов, что, на их взгляд, нужно изменить в порядке приема, чтобы система была прозрачнее, а нервы — целее.

В СПбГЭУ считают, что необходимо установить единый день зачисления на бюджет, а не растягивать удовольствие почти на неделю. В ВОЕНМЕХе — указывать на ответственность абитуриента в случае нарушения правил приема, в ИТМО — заранее тестировать новые технические решения.



Ректор Технологического института Андрей Шевчик заметил, что абитуриенты до последнего тянут с подачей оригинала из-за того, что даже за час до дедлайна подачи оригиналов сложно с уверенностью сказать, пройдет выпускник на бюджет или нет. Как итог — только за последние сутки в вуз принесли 216 аттестатов, а это и стресс для абитуриентов, и огромная нагрузка на приемные комиссии.



Решение Андрей Шевчик предлагает следующее — зачислять высокобалльников как олимпиадников — заранее. «Обычно они сразу определяются с вузом, но об этом не знает ни вуз, ни другие абитуриенты. Поэтому, если добавить еще одну категорию наравне с олимпиадниками, то картина будет более ясной. Высокобалльники уже зачислены и не смущают других абитуриентов своим присутствием в конкурсных списках», — поделился ректор.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

