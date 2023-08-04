Очереди, сбои в «Госуслугах» и рост проходных баллов. Чем завершился прием на бюджет этого года в вузы Петербурга

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Вчера, 3 августа, был последний день подачи оригиналов аттестатов в петербургские вузы на бюджетную основу обучения. Самих приказов ждать еще около недели, но «Фонтанка» уже подвела итоги приема этого года и узнала, повторилась ли прошлогодняя история с недобором в именитых университетах и обвалом проходных баллов.



В этом году в петербургских вузах на бюджет могли поступить более 29,5 тысячи абитуриентов. При этом довольно много мест досталось участникам спецоперации и их детям: для них уже второй год выделяют места по так называемой отдельной квоте — 10% от общего числа бюджетных. Также от общего числа бюджетных мест часть каждый год отходит целевикам и льготникам, а простые выпускники довольствуются тем, что осталось.



При этом уже который год подряд правила игры меняются, а абитуриенты плюсом к программе ЕГЭ изучают нововведения от Минобрнауки и пытаются выиграть схватку за бюджетное место. «Подать документы и пройти через ад с поступлением куда сложнее, чем сдать ЕГЭ», — подчеркнула одна из выпускниц этого года.



«Фонтанка» уже рассказывала о том, какие сюрпризы подготовили абитуриентам в этом году. Заочников и вечерников зачисляли вместе с очниками, хотя раньше многие рассчитывали на эти формы обучения как на запасной вариант, а привычные всем согласия на зачисления отменили. Теперь от будущего студента требовалось расставить в заявлении для каждого вуза приоритеты по выбранным направлениям, а в день Х принести в один из университетов аттестат и довериться судьбе. Дальше разбирались уже без абитуриентов и их родителей: на какой приоритет в порядке очереди выпускник проходил, туда и зачисляли.



К слову, эта на первый взгляд замороченная система оказалась действенной и спасла многих поступающих от риска остаться совсем без бюджетного места. Дело в том, что раньше согласие подавалось только на одно направление в вузе. Не прошел — идешь на платку. Либо пробуешь силы в следующем году или отправляешься в армию.

«Функция по отслеживанию приоритета — это благо. Без нее просто бардак! А если она реализована, как, например, в Политехе, то ты даже можешь строить прогнозы: кто сейчас с большой долей вероятности заберет документы и уйдет на запасные аэродромы и как поменяется картинка на интересующей тебя специальности. А если они сделают подачу только через "Госуслуги" и там у конкурентов сразу будет видно, что человек отнес аттестат в другой вуз, то вообще красота начнется!» — делятся впечатлениями родители выпускников на форумах.



Что по баллам

В этом году проблем прошлого приема, по предварительным данным, избежать удалось. Редакция «Фонтанки» опиралась на конкурсные списки вузов, опубликованные ночью 4 августа, — уточним, что окончательные результаты будут известны только после выхода приказов о зачислении. Но уже можно заметить, что большинство университетов вернулось к традиционной тенденции роста проходных баллов год от года. И хотя недоступность образовательных программ для людей с не очень уж выдающимися баллами ЕГЭ — своего рода показатель престижа и подготовки выпускников, часть абитуриентов все же обожглась привлекательно маленькими цифрами прошлого года.



«Я ориентировалась на проходные баллы 2022 года и была уверена, что пройду на бюджет. Моя подруга, которая поступала в прошлом году, посоветовала рисковать: по спискам все равно ничего не понятно, большая часть людей отсеется. По моей специальности проходной в том году был 210, у меня — 245, и я была уверена, что пройду. В итоге 3 августа я узнала, что проходной вырос до 260, и осталась без бюджетного места», — рассказала «Фонтанке» выпускница этого года Анастасия.

Тем не менее факт остается фактом, а цифры — цифрами. В СПбГУ, который недобрал бюджетников на момент основной волны зачисления, проходные баллы, похоже, повысились. В этом году конкурсные списки, где указано, кто подал оригинал аттестата, были доступны только в личном кабинете абитуриента, поэтому «Фонтанка» для приблизительных подсчетов опиралась на тех поступающих, у кого специальность была первым приоритетом.



Так, на экономическом факультете проходной балл подскочил с 256 до 272, на лечфаке — с 249 до 281, на «Прикладной математике и информатике» — с 226 до 276, а на юрфаке — с 275 до 289, до уровня 2021 года. По предварительной оценке, понизились баллы только на некоторых гуманитарных специальностях, которые в прошлом году от нехватки высокобалльников как раз и не пострадали. На журфаке проходной с 295 упал до 290, а на направлениях «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)» и «Французский язык» — с 297 до 294 и с 304 до 283 соответственно.



Повысились баллы и в Политехе: на «Прикладной математике и информатике» с 253 до 262, на «Математике и компьютерных науках» — с 248 до 261. Серьезно подскочили баллы и в другом техническом вузе Петербурга — в Технологическом институте. В прошлом году для поступления на «Биотехнологию» было достаточно 187 баллов, в этом — уже 221, на «Строительство» — 159 против 191 в эту приемную кампанию.

Однако с заочным обучением в Техноложке в этом году неполадки таки случились на некоторых направлениях. На «Машиностроении» из-за новой системы проходной балл составил всего 132, кроме того, из 55 бюджетных мест заполнили только 39. Зато на «Информатике и вычислительной технике» весь бюджет заняли. Последний поступивший набрал 177 баллов за три предмета — на аналогичной программе на очной форме обучения проходной балл в этом году 215.



Вернули себе имя и хорошо подготовленных первокурсников и медицинские университеты. Напомним, что в прошлом году поступление для будущих врачей было настолько запутанное, что на бюджет попали выпускники с очень скромными баллами, а отличникам пришлось идти на платку. Выиграл джекпот тогда первокурсник из Первого меда, который поступил на лечфак со 174 баллами — это примерно по 58 баллов из 100 по каждому из экзаменов.

В этом году таких счастливчиков уже не оказалось, так что ходить по врачам можно спокойно. Проходной балл на «Лечебное дело» в Первом меде составил 274 балла, на «Стоматологию» — 279, а на «Педиатрию» — 254. По последним двум специальностям вуз обогнал даже результаты 2021 года, так что, похоже, поступить в медицинские вузы снова будет все сложнее и сложнее.



Та же ситуация в СЗГМУ им. Мечникова: на лечфаке балл вырос с 242 до 263, на «Педиатрии» — с 249 до 261. Особенно не повезло стоматологам: в этом году им досталось всего одно бюджетное место в вузе, которое занял абитуриент с 307 баллами. За три предмета, не за четыре. Выросли баллы и в Педиатрическом университете, особенно на «Лечебном деле»: с 232 до 272.



Однако в каждом из правил есть исключение. В этом году таким исключением, судя по конкурсным спискам, стал петербургский филиал РАНХиГСа, где баллы почему-то, наоборот, упали. От будущих экономистов потребовалось всего 250 баллов, хотя в прошлом году планка была 259 баллов минимум, от менеджеров — те же 250 против 261 в 2022 году. Лояльнее в эту приемную кампанию подошли и к психологам: проходной упал с 252 до 244.

Как рассказали «Фонтанке» студенты университета и поступившие туда абитуриенты, вероятно, в прошлом году баллы выросли из-за напряженного поступления. Многие студенты, особенно иногородние, боялись не пройти в тот же СПбГУ, поэтому подались в РАНХиГС, где баллы традиционно чуть ниже, а в этом году все же дерзнули и немного понизили университету статистику.

Успеть до 12

Несмотря на более прозрачную в сравнении с прошлым годом систему поступления, проблем в этом году избежать все же не удалось. К примеру, согласие на зачисление можно было подать до 12 часов дня 3 августа . В предыдущие годы — до 18 часов .



На первый взгляд кажется, что шесть часов погоды не сделают, но нужно понимать, что именно последний день для абитуриентов, которые в списках на позициях не очень уверенных, решающий, и за ночь ситуация может перевернуться с ног на голову. Поэтому многие предпочитают выждать и помчаться в вуз уже в последний день. А приемные комиссии в большинстве университетов работают с 10 часов утра. Времени на подачу документов оставалось всего два часа.

Опрошенные «Фонтанкой» выпускники и их родители, которые все же решились попытать счастья в последний день, отмечают: обстановка была очень нервная. Люди собирались в очереди, а сотрудников приемной комиссии на всех не хватало. «Было страшно, что сейчас перед нами закроют двери, и так мы и останемся с аттестатом в руках и без места в вузе», — рассказала «Фонтанке» мама одного из выпускников.



На родительских форумах советовали ехать очень заранее и караулить приемную комиссию с 7–8 утра , чтобы точно успеть. И шутили про ночевку в палатках у дверей вузов, естественно. «В Горный кто поедет — на третье число не откладывайте. Их приемная комиссия работает с 10 утра , а на сайте это не написано. Но холл открыт, можно подождать внутри, с 8:30 уже очередь собирается», — поделилась одна из мам.

И снова «Госуслуги»

Еще одна проблема — «Госуслуги». До их активного внедрения в систему поступления начиная с прошлого года работа приемных комиссий была более прозрачной. До пандемии нужно было явиться в вуз с аттестатом и согласием на зачисление, во время — прислать согласие дистанционно. В прошлом году подачу согласий через сайты вузов отменили: либо лично, либо через «Госуслуги».

Объясняли это тем, что абитуриенты грешили подачей нескольких согласий на зачисление через сайты вузов, из-за чего кто-то лишался бюджетного места, а в университетах случался недобор. Через суперсервис «Поступи онлайн» документы в начале приема подаются сразу на все выбранные направления во всех вузах, поэтому невозможно согласиться на зачисление сразу в нескольких.



Теперь же потока заявлений и аттестатов сразу два: один — от тех, кто присылал документы в вуз и потом пришел заявить о своем выборе на своих двоих в приемную комиссию, второй — от преимущественно иногородних студентов, которые заявили о себе через «Госуслуги». С одной стороны, теперь жителям других городов не нужно приезжать, а то и вовсе метаться между, к примеру, Москвой и Петербургом, чтобы поступить, с другой — абитуриенты оказываются в неравных положениях, а нагрузка на приемные комиссии растет.

«Я решила подать документы через сайт вуза и приехать в Петербург с аттестатом. Все выбранные мной вузы, к счастью, здесь. Через "Госуслуги" побоялась: в прошлом году так поступала моя подруга и увидела себя в списках только в последний день зачисления, потому что ее заявку просто не обрабатывали. Но вот какая получилась ситуация: я смотрю списки — на бюджет прохожу, куда хочу. Еду в приемную комиссию. Приезжаю, людей там почти нет. Смотрю списки снова — уже не прохожу из-за появившихся согласий с "Госуслуг"», — рассказала «Фонтанке» выпускница этого года Мария.



По сути, оценить свои шансы на поступление, если вы не можете похвастаться очень высокими баллами за ЕГЭ, практически невозможно. Если побояться проблем с «Госуслугами», причем оправданно — 31 июля был сбой на сайте, из-за которого у части абитуриентов галочка о подаче оригинала появилась сама по себе, — то очень большой риск вылететь за черту бюджета в самый последний момент. Можно стоять у дверей приемной комиссии до последнего, но опередят вас согласия с «Госуслуг», которые отправили за минуту до закрытия лавочки.



Из-за того, что в этом году абитуриенты активнее начали пользоваться такой дистанционной подачей документов, конкурсные списки продолжали не сокращаться, а наоборот, увеличиваться, чуть ли не вплоть до 3 августа , рассказывают поступающие. « 26 числа был последний день подачи документов. Я в списках была 25. До 31 числа я продолжала опускаться всё ниже и ниже, хотя, по идее, люди уже должны были забирать заявления, а не приносить новые. Оказывается, это медленно подгружались документы с "Госуслуг". Понять, попадаешь ты на бюджет или нет, практически невозможно», — пожаловалась одна из абитуриенток.



Как рассказал «Фонтанке» сотрудник приемной комиссии одного из петербургских университетов, на обработку одной заявки с «Госуслуг» могло уходить до десяти дней. Кроме того, некоторые паникующие абитуриенты, воспользовавшиеся сервисом, приносили документы еще и очно или присылали через сайт вуза, потому что не находили себя в списках. В итоге приходилось делать двойную работу и отслеживать еще и то, не попадает ли один и тот же человек в список дважды.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

