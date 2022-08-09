С ног на голову. В медицинских вузах отличники будут учиться за свой счет, троечники — за государственный

Приемная кампания-2022 в медицинских вузах никогда еще не была такой странной. Целевой набор студентов, призванный сократить дефицит врачей, сорван. Бесплатное образование стало доступным для троечников. А на внебюджет заявились выпускники с 280+ по результатам ЕГЭ.



Фото: Игорь Иванко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





По новым правилам, 30 июля в медвузах окончательно сформировались списки поступивших по целевому направлению и по особой квоте (инвалиды, сироты). 3 августа — списки поступающих по специальной льготе. И 3 августа к 18:00 все, кто хочет учиться в конкретном вузе по выбранной специальности, должны были дать окончательное согласие на зачисление. Абитуриенты оценивали свои шансы на поступление, как всегда, ориентируясь на минимальный проходной балл прошлого года. Если он вдруг оказался выше, чем количество набранных выпускником баллов на ЕГЭ, на этот раз исправить положение — передать документы в другой вуз, как прежде, не получилось бы, вторая волна зачислений была отменена. Деление зачисления в вуз на две волны, как было в прошлые годы, в этом году запретили: решение поступающий должен принять строго до 18:00 3 августа. Сегодня, 9 августа, медицинские вузы и их будущие студенты ждут уже приказов о зачислении на бюджет.



Как троечники бесплатно попали в один из самых престижных медвузов страны

Первый мед в шоке. На бюджетное обучение по свободному конкурсу изначально дали всего 5 мест. Когда 30 июля стало понятно, что ни по особым квотам, ни по целевым народу не набирается (им было отведено 44 и 347 мест соответственно), число бюджетных мест, выставленных на общий конкурс, выросло до 46.

Но 3 июля после 18.00 добавились еще места за счет невостребованной спецквоты (новая льгота для пострадавших в ходе спецоперации или их детей, по плану — 44 бюджетных места). Итого пять свободных мест превратились в 83 (семь мест достались победителям олимпиад без конкурса). Но было уже поздно, в этот час Икс все, кто не был уверен в своих баллах, естественно, разбежались: дали согласие на обучение на платной основе здесь или в других вузах, где традиционно проходной балл ниже. Предположить, что число мест так сильно вырастет, никто, конечно, не мог. И что проходной балл прошлого года резко снизится — тоже.



С утра 8 августа у последнего зачисленного в университет на специальность «лечебное дело» количество баллов равнялось 146! Но даже это еще не дно. Потому что впервые в истории одного из самых престижных медицинских вузов в стране на бюджетное — бесплатное — обучение случился недобор.

«Катастрофического недобора нет, к завтрашнему дню (9 августа) все должно выровняться, — прокомментировал ситуацию Андрей Яременко, д.м.н., проректор по учебной работе ПСПбГМУ им Павлова. — Поднимаем тех, у кого более низкие баллы. Да, проходной опустится еще ниже, но мы на эти процессы повлиять не может и принимаем ситуацию такой, какая есть». Похоже, проходной бал в университете побьет антирекорд среди всех медвузов страны.



Престиж и традиционно высокий проходной балл при поступлении в Первый мед (275 в прошлом году) сыграли злую шутку — абитуриенты испугались и решили оставить синицу в руках: кто-то дал согласие учиться на внебюджете со своими 270 баллами, кто-то — в другом медицинском вузе, если повезло — по выбранной специальности.

8 августа в паблике Первого меда в «ВКонтакте» сообщили: «Балл может опускаться еще и завтра (9 августа), до опубликования списков зачисленных. (…) После зачисления последующие освободившиеся места будут переданы на дополнительный набор, который начнется с 10 августа. Дополнительный набор — это не дополнительные места. Это прием согласий на освободившиеся места в результате отзыва документов».



Высокобалльников зазывали бесплатным общежитием и ректорской стипендией

А в это время в Педиатрическом университете есть повод для гордости: «У нас больше всего поступающих с 280 баллами». По проходному баллу это, правда, незаметно, хотя педиатричка действительно «сделала» Первый мед с разницей в более чем 80 баллов. Проходной бал в ПСПбГМУ на специальность «лечебное дело» по общему конкурсу на 8 августа составил 146, в СПбГПМУ — 232. На «педиатрию» в Первом меде — 182, в СПбГПМУ — 228.

Контрольные цифры приема (плановые) для педиатрички на бюджетное «лечебное дело», как и у Первого меда, — всего 5 человек. За счет недобора по всем льготным квотам эта цифра выросла до 30 (всего их 80). На профильную специальность вуза — «педиатрия» — по общему конкурсу на бюджет зачислено вместо 26 человек 308 (всего 545 мест).



В пресс-службе университета большое число высокобалльников — 280+ среди поступивших на бюджет — объясняют специальными условиями, которые им были обещаны: ректорская повышенная стипендия, бесплатное место в общежитии и бесплатный проезд в общественном транспорте. Для иногородних это прекрасный стимул, только вот для них в этом году поступление в любой вуз страны, кроме своего местного, было проблемой. Поэтому, собственно, проходной балл у вуза не так уж высок.

То, что многие пошли в СПбГПМУ просто потому, что туда всегда было легче поступить, в университете оспаривают. На вопрос «что будете делать, если абитуриенты захотят отозвать документы и согласие, чтобы перевести в Первый мед?» «Фонтанке» ответил ответственный секретарь приемной комиссии Виктор Пузырев: «Абитуриент может отозвать документы и согласие, чтобы отдать в другое учебное заведение, если там будет дополнительный набор на определенные направления. Это законное право абитуриента. И мы должны отпускать, а как иначе?» Но дополнительный набор никто не объявляет, новыми правилами это по сути запрещено. А значит, в такое развитие событий они не верят.

В Мечке педиатрия ценится выше, чем в профильном вузе Самый высокий проходной балл на самом деле оказался в СЗГМУ им. Мечникова. Именно в этот вуз в последние дни перенаправляли согласия большинство не поверивших в свои силы. Из 350 выделенных бюджетных мест на «лечебное дело» на общий конкурс отдавалась та же пятерка. Но на деле вышло 83. Проходной балл вполне приличный — 266. На другую профильную для этого вуза специальность — «медико-профилактическое дело» (специализация санитарных врачей) — из 150 бюджетных мест по общему конкурсу заняли 53 человека вместо запланированных восьми. Проходной балл — 170. Кстати, из 10 педиатрических бесплатных мест 6 оказались на общем конкурсе с проходным баллом выше, чем в СПбГПМУ, — 254. «Увеличение бюджетных мест для свободного конкурса происходит, как правило, из-за того, что на квотированные места (особая, специальная) поступает мало заявлений. Еще и не все целевики добрались до вузов. Поэтому мест на бюджетное обучение по свободному конкурсу не только в нашем, а во всех медицинских вузах оказалось на порядок больше запланированного. Свободные места, заложенные в квоты, но невостребованные, всегда переходят в общий бюджетный конкурс», — пояснил «Фонтанке» Сергей Артюшкин, проректор по учебной части СЗГМУ им. Мечникова. Он считает, что, если абитуриенты, вошедшие в список уже зачисленных, захотят отозвать свое согласие на прием, немногие успеют это сделать, да и вряд ли захотят».

В Центре Алмазова 28 июля было последним днем приема оригиналов документов об образовании и заявлений о согласии на зачисление по программе специалитета. Выделено 212 бюджетных мест, из них на свободный конкурс — 11, 159 — по целевым направлениям. Заявлений на целевое обучение было подано на 25 июля (день окончания их приема) 140, а на 11 бюджетных мест на общий конкурс — 625. Особая квота выбрана — единственный вуз, в котором оказалось больше заявлений от инвалидов и сирот, чем мест, — 37 и 21 соответственно. На 6 августа опубликованы данные о зачислении на целевое обучение 124 человек. В этом вузе число бюджетных мест для поступления на общих основаниях выросло до 67, из них 13 достались призерам олимпиад, зачисленных на бюджет без вступительных испытаний. Но при этом даже у целевиков здесь приличный проходной балл, всего у троих поступивших он меньше 230. На медфаке СПбГУ на «лечебное дело» выдали всего 50 мест с учётом льготников и целевиков. Из 10 мест, предназначенных для особой и специальной квоты, заявление подал 1 человек, из 38 по целевому направлению пришли шесть. Еще 6 человек — победители олимпиад, которые поступают без конкурса. В итоге на общий конкурс попали 38 человек. Последний зачисленный (с согласием и оригиналом аттестата) прошел с 249 баллами. Год назад проходной балл был 273.



Вместе с тем в главном вузе страны сразу после окончания срока приема согласий и оригиналов документов с сайта были удалены рейтинговые списки абитуриентов. Оно и понятно, хвастаться СПбГУ по многим специальностям особо нечем, да и впереди маячит перспектива дозачисления, а то и дополнительного набора. Так что судить о том, как сильно провалился в этом году проходной балл на медицинский факультет Университета, можно будет лишь после публикаций приказов о зачислении. Куда делись целевики?

Получить направление на целевое обучение, чтобы поступить без конкурса, еще недавно было непросто — и в Петербурге, и в регионах. В этом году протеже российских клиник непонятно куда делись.



Сергей Артюшкин объясняет: «Заказчики целевого обучения — клиники в регионах заключают договоры с поступающими, так появляются целевики. Но человек, заключивший договор на целевое обучение, может им не воспользоваться: получил 290 баллов по ЕГЭ и решает, что может позволить себе поступить на бюджет и без костыля в виде целевого договора. А мы должны руководствоваться выбором поступающего».



Много ли таких, кто с 300 баллов идет в медвуз по целевому набору, не сосчитаешь, но такие есть и в Центре Алмазова, и в Первом меде, и в Мечке. В регионах этому только рады, в вузах тоже.

Куда печальнее, когда клиники и ведомства выдают направление детям, едва дотягивающим до минимального количества баллов по ЕГЭ. Минимум, установленный Минздравом http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110010029?index=0&rangeSize=1 в 2022 году: по химии — 39 баллов, по биологии — 39 баллов, по русскому языку — 40. Итого — 118. Но, разумеется, такие результаты — это полный провал для любого школьника, а уж тем более для того, кто собирается пойти на одно из самых трудных направлений — в медицинский вуз. Так что итоговые цифры поступающих все же выше.

В СЗГМУ им. Мечникова на «медико-профилактическое дело» по направлениям региональных управлений Роспотребнадзора зачисляли и с чуть более чем 160 баллами (Калининградская область). Но по этой специальности и на общем конкурсе проходной балл — 170.



Напряженнее всего выглядит зачисление в ПСПбГМУ им. Павлова: ФСИН республики Саха направляет учиться человека с общей суммой баллов 188, из которых по химии — 53, по биологии — 57 баллов. Или ОАО РЖД — с 48 баллами по химии и 57 по биологии. При этом установленные высокие планки петербургскими вузами — 65 — 70 баллов по химии и биологии на медицинские специальности для целевиков — не работают.

Целевое направление в медицинский вуз возникло, когда стало понятно, что выпускники не торопятся по его окончании ехать на работу в свои регионы. Эта форма бесплатного обучения была организована в качестве гарантии их возвращения в медицинскую организацию, выдавшую направление, и отработки в ней 3–5 лет, в зависимости от условий договора. На местах клиники сообщают о своей потребности во врачах в местные органы управления здравоохранением, те, в свою очередь, расчетные цифры направляют в Минздрав. Вместе с Министерством образования определяется, сколько каждому региону нужно мест в медвузе на целевой прием. Оплачивается обучение из федерального бюджета.



«Регион формирует список, по которому выдаются целевые направления на обучение. Если в этом списке 5 человек, и все они получают направление, то поступят все. Если в списке 10 человек, то поступят 5, у которых баллы выше. Если регионы выбирают человека с минимумом баллов, установленных Минздравом, это их позиция, но наша проблема, — объясняет Андрей Яременко, почему в престижные вузы поступают далеко не отличники.

В Петербурге такая проблема возникла впервые. До прошлого года отбором на целевое обучение выпускников школ занимался комитет по здравоохранению по простым правилам — проводился конкурс и направления выдавались сильнейшим. С этого года ситуация изменилась и в Петербурге. Минюст указал комитету, что договоры на целевое обучение должны заключать медицинские организации, в результате у чиновников осталась только координирующая роль, а договоры заключают госклиники самостоятельно.

«По сути, даже наш город лишился качественного отбора направлений. Как это происходит в регионах — оставим за кадром. Скажем так: мне это неизвестно», — аккуратно говорит Андрей Яременко.



По мнению проректора Первого меда, «изначальная позиция целевого приема несколько ущербна». Дело в том, что в университет им. Павлова не только сложно поступить, в нем сложно и учиться.

«Упрощение процесса поступления — это только ворота в вуз, но если за воротами перед человеком возникает кирпичная стена, дальше он не продвинется. Основная образовательная программа одна для всех, нет программы для слабых студентов. Получается, что социальная политика государства в этой части связана только с упрощением возможности зайти, — говорит Андрей Яременко. — Но у вуза нет возможности сопровождения, единственное исключение — студенты-инвалиды, для которых мы можем увеличить срок обучения по заявлению. И тут возникает вопрос: зачем мы помогаем человеку с низкими баллами поступить, если мы все равно его отчислим? Поэтому надо думать о том, чтобы студенту из какой-то особенной категории либо увеличивать сроки обучения, либо закладывать более высокие затраты, чтобы можно было с ними дополнительно заниматься — допустим, не 36 часов в неделю, а 41 час. Тогда это будет иметь какой-то смысл».



Сейчас в Первом меде отчисляют в основном студентов с целевого и коммерческого приема.

«Конечно, дети, которые поступали до прошлого года по свободному конкурсу, — это сильные дети, они составляли дальше костяк. В этом году свободный конкурс, к сожалению, с низкими баллами, по понятным причинам», — сетует проректор Первого меда.

В этом году, когда дети со 150 баллами попадали на бюджет, а со 280 — на контракт, потому что прием согласий для бюджетников и внебюджетников закончился одновременно, среди платников сильных студентов тоже будет много. Оптимисты из группы Первого меда в «ВКонтакте» прогнозируют: в первый год обучения поступавшие со 145 баллами будут отчислены — они не смогут учиться в этом вузе, а платники смогут перевестись на бюджет.

Не только в Петербурге

В других регионах страны такая же ситуация. Например, на медфаке Петрозаводского университета в этом году 131 бюджетное место, из которых только 3 были вынесены на общий конкурс. Остальное — это целевые места (100 мест), специальные (14) и особые (14 квоты).



Однако из 100 целевых мест занятыми оказались только 43, а из 28 льготных — два. В итоге вместо 3 счастливчиков учиться на врача в Петрозаводске бесплатно будут сразу 86 человек. Среди них минимальный балл — 171 — у абитуриента, который сдал химию на 46 баллов, биологию — на 67, а русский — на 65.

В этом году в ПетрГУ на лечебный факультет была подана 331 заявка на бюджет, и у 237 претендентов, не выдержавших напряжение, шансы на поступления были больше, чем у того, кто просочился на лечебный факультет со 171 баллом.

Отдельная история в карельском вузе с платными студентами. Всего для них было отведено 50 мест. Но по состоянию на 8 августа согласие на зачисление подали только двое. В отдельном списке 27 человек — иностранные претенденты на платное образование на лечфаке ПетрГУ, которые принесли оригинал своих документов, но кто из них будет зачислен, не очень понятно. И в конечном итоге как минимум 20 мест из 50 оказываются пустыми.

В истории с невостребованностью целевых мест на бюджете есть одна большая проблема — в запланированных цифрах отражается потребность во врачах. Если не воспользовавшиеся своими целевыми направлениями поступили по свободному конкурсу (а в этом году это было легко сделать), они не обязаны возвращаться в свой регион и восполнять дефицит врачебных кадров. А он после пандемии велик, как никогда прежде. А кого-то еще и отчислят.



Можно с уверенностью говорить, что новые условия приема в вузы-2022 провалили целевой набор в этом году. Остается надежда, что хотя бы для ординаторов он не провалится.

Не хочешь работать в поликлинике терапевтом? Поступай учиться снова

Мало отучиться в медицинском вузе 6 лет, чтобы стать хирургом, эндокринологом или другим специалистом. Надо отучиться еще и в ординатуре 2 или 3 года, в зависимости от выбранной специальности. Обучение в ней тоже делится на бюджетное по свободному конкурсу, целевое (по направлению) и платное.

Последний день приема документов по целевой квоте в ординатуру — 9 августа. На бюджет по общему конкурсу и на платное обучение — 15 или 16 августа, в зависимости от вуза. Если из какого-то региона человек с направлением не доедет, то места, как и при поступлении на специалитет, направятся на свободный конкурс.

О том, как поступают в ординатуру, «Фонтанке» рассказала проректор СПбГПМУ Лилия Дитковская: «На 6-м курсе человек задумывается, пойдет ли он работать в амбулаторное звено участковым терапевтом (педиатром) или выберет узкую специальность и продолжит обучение. У него есть три пути. Взять направление в каком-то медицинском учреждении любого региона страны, либо поступать в рамках свободного конкурса, либо идти на платное обучение. В этом году в Педиатрическом университете 94% бюджетных мест в ординатуру целевые».



У каждой медицинской организации есть положение, в соответствии с которым она проводит конкурс и выбирает претендентов на заключение договора. Как поясняет Лилия Дитковская, могут давать направление нескольким людям, и это правильно, так вуз может выбрать лучшего: «У нас, например, на анестезиологию и реанимацию от Петербурга заявка на 18 мест, а заявлений пришло уже около 40, и они продолжают приходить. Поступят те, у кого выше балл и больше достижений».

Сколько человек смогут получить возможность отучиться в ординатуре за государственный счет в 2023 году, начнут считать уже сейчас. С лета начинается формирование заявок на целевую ординатуру на следующий учебный год. Регионы направляют заявки на дефицитных специалистов в Минздрав и Минобрнауки. В мае медвузы уже точно знают, сколько у них бюджетных мест, в том числе по целевому направлению, сколько внебюджетных.



Как на специалитете, конкурс среди целевиков — претендентов на обучение в ординатуре проводится только на уровне регионов, имеющие направления из одного региона соревнуются внутри своих групп: петербуржцы — с теми, кто получил направление в петербургских клиниках, вологодские — с вологодскими, новгородские — с новгородскими. Но и они могут «не доехать» до места учебы — например, кто-то передумал, кто-то аккредитацию провалил или госэкзамены не сдал. Эти бюджетные места переходят в свободный конкурс. То есть госзадание Минздрава выполняется, нужных специалистов подготовят, потому что целевые места остаются бюджетными, но остается открытым вопрос: поедут ли они в регионы, где в них нуждаются? Не исключено, что с обучением дефицитным специальностям в ординатуре, которое готово оплачивать государство, произойдет то же самое, что с целевым обучением на специалитете.



Ирина Багликова, Денис Лебедев, Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

