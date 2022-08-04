Мало баллов. Провальная вступительная кампания 2022 года показала, каким будет городское образование без студентов из регионов

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Поделиться Поделиться





Многие вузы Петербурга в этом году будут вынуждены как-то выкручиваться, чтобы заполнить бюджетные места: из-за новой системы приема тысячи иногородних высокобалльных студентов остались в своих родных городах. Приходится констатировать огромное падение проходного балла и устраивать дополнительные наборы.



Что изменилось в правилах приема

Система в этом году работает так: списки поданных заявлений ранжируются по числу баллов на ЕГЭ, весь месяц с момента начала подачи заявлений абитуриенты могли в режиме онлайн наблюдать за списками и оценивать свои шансы на поступление. Но к 18:00 3 августа все, кто твердо намерен учиться на конкретной специальности и в конкретном вузе, должны прислать окончательное и бесповоротное согласие на зачисление. Подавать его можно только в один-единственный вуз. Тот, кто подаст в два, лишится обоих мест.



Ориентироваться можно было на минимальный проходной балл прошлого года. Все, кто видел себя выше воображаемой линии проходного балла, должны были именно до 18:00 3 августа подать то самое согласие. Все, кто с прибытием новых заявлений опускался ниже, могли податься в менее престижный вуз с меньшим проходным баллом. Абитуриенты, памятуя события предыдущих лет, понимали, что сделать точно такой же трюк в последний момент могли дети из других вузов, которые в последний момент могли захотеть «подстраховаться» и податься именно на твое направление именно в твой вуз.



Система задумана так, что если ты со своим согласием внезапно оказался ниже черты, над которой проводился прием, то не попадаешь вообще ни в какой вуз. Поэтому к 18:00 3 августа надо было быть чертовски уверенным в том, что ты проходишь в тот вуз, в который ты подал согласие, потому что, если балансируешь на нижней границе, а в последний момент один-два не значившихся ранее в списках абитуриента с чуть большими баллами, чем у тебя, тоже напишут согласие на твою специальность, ты не проходишь.



В прошлом году абитуриентам не нужно было приносить оригинал аттестата до окончания приема, да и через "Госуслуги" документы мало кто подавал. К тому же раньше у абитуриентов, которые должны были присутствовать очно, было две «волны». И если в первую они для подстраховки писали согласие в менее престижный вуз, то ко второй могли уже посмотреть, как обстоят дела в ведущих университетах страны: какой минимальный балл у тех, кто проходит. Часто так оказывалось, что нервы у ребят из регионов сдавали раньше времени, и они, чтобы не оказаться в армии, подавались в свои местные вузы, куда гарантированно проходили со своими баллами. Во вторую волну можно было еще раз оценить свои шансы и все же податься в вуз мечты. Именно так все работало до прошлого года.



Однако в этом вторую волну отменили. И принимать решение надо было только и строго до 18:00 3 августа. Передумывать было нельзя. И именно поэтому в 18:01 оказалось, что в большинстве престижных вузов Петербурга с согласиями остались ребята с очень низкими баллами. А то и вовсе число согласий меньше мест на бюджете.



Маленькие трагедии абитуриентов

Из-за новых правил приема многие из абитуриентов с высокими баллами побоялись подаваться в вузы попрестижнее, а уже 3 августа обнаруживали, что легко бы прошли туда, куда хотели.



«Выбрали ГАСУ, в итоге сын в списках среди подавших согласие и аттестат — 15 на чуть менее 60 мест. Изначально в рейтинговых списках был ближе к концу третьей сотни. Проходной балл по отношению к прошлогоднему просел на 10 пунктов минимум. Но самое обидное, что по другому набору ЕГЭ в вуз мечты (ИТМО), куда планировали на платку, если пролетим с ГАСУ, прием закрылся с баллом на 7 пунктов ниже, чем у сына. Получается, если бы рискнули на шару принести аттестат и согласие туда, сын-таки поймал бы «журавля», — льют слезы на форумах родители пострадавших от новой системы приема абитуриентов.



Помимо сложностей со списками проблемы иной раз доставляли сами университеты, которые вцепились в абитуриентов и не захотели их отпускать. Вот что пишет одна из мам выпускника этого году на форуме Littleone: «Мы еще в воскресенье отвезли согласие в Лесотехнический. Прошли с запасом, не последними. Уже успокоились. А в 21–20 нам позвонили из Военмеха и сказали: если в течение двух часов привезете аттестат, то мы вас точно зачислим. В Лесотехнический позвонили. Они сказали, что аттестат нам не отдадут. Ждите приказа. Вы у нас».



Подкосило и студентов, и проходные баллы и то, что не занятые места со спецквоты, предназначенные для детей военнослужащих, отправившихся на Украину, перекинули в общий конкурс в самый последний момент. «Я пошел в СПбГАУ на агронома, но в последний момент увидел, что прохожу на бюджет в СПбГТИ, куда хотел до этого больше всего. Добавили бюджетных мест, и вот я уже в числе тех, кто мог бы попасть на заветный бюджет, но уже поздно — время 17:00, доехать с аттестатом в другую приемную комиссию я просто не успею. Кстати, в прошлом году проходной там был 250 баллов, а в этом список замыкает человек со 199 баллами. Я ориентировался на проходной прошлого года, поэтому пройти и не надеялся», — рассказал выпускник этого года Никита.



Многие абитуриенты панически боялись Госуслуг: страшно приносить аттестат в университет, когда в 17:55 десятки выпускников перед тобой в рейтинговом списке все же созреют и подадут документы в последний момент. Однако по итогу этого не произошло, да и в менее крупных университетах все согласия успевали обрабатывать до окончания приема. «В этом году очень активно подавали документы через Госуслуги. Примерно 50 на 50 заявлений поступало через электронный ресурс Технологического института и через Суперсервис ЕГПУ. При этом в нашем университете неравноправия среди тех, кто знал о способе подачи через Госуслуги, и тех, кто приносил документы лично, не было: конкурсные списки обновлялись каждые 20 минут. Конечно, мы не такой большой вуз как Политех и ИТМО, где количество желающих поступить и обрабатываемых документов больше, поэтому там списки могли обновляться дольше», — поделился ректор Техноложки Андрей Шевичк.



«Обидно, что я с 278 баллами сижу в регионе, а кто-то с 240 поступает в Москву на бюджет»

Как и предполагала редакция «Фонтанки», поступление для иногородних студентов на бюджет стало чем-то за гранью возможного. Окончательное количество бюджетных мест стало известно в большинстве университетов только 3 августа, поэтому купить билеты в Москву или Петербург или отправить аттестат по почте уже не было возможности.



«Мне не понравился сам процесс поступления в этом году, было очень тяжело проанализировать свои шансы на поступление на бюджет. В нашем вузе рейтинговые списки с баллами вывесили только вечером 27 июля, когда 28 — это последний день приема согласий на целевые. Настоящее количество бюджетных тоже стало известно буквально в последний день. Дополнительные места появились только 2–3 августа. Для тех, кто уже сдал оригинал в другой вуз или находится в другом городе, поступление стало невозможным. Обидно, что я с 278 баллами сижу в регионе, а кто-то с 240 поступает в Москву на бюджет», — рассказала Даша, одна из выпускниц этого года из Волгограда.



Иногородние студенты, которые все же рискнули подать документы в города побольше, тоже пострадали. Многие побоялись отправлять аттестаты по почте в крупные университеты и решили согласиться на меньшее в менее именитых вузах — и прогадали. «Я хотела поступить в ВШЭ на экономику, но меня сильно смущал проходной прошлого года — целых 280 баллов. У меня баллов чуть меньше, а приехать из Новосибирска возможности не было, пришлось отправлять аттестат в то место, куда точно прохожу. Сегодня открыла списки — мало того, что из 121 места заняли в ВШЭ всего 26, так еще и балл у последнего 237. Боюсь, что забирать документы и отправлять их в Вышку уже поздно», — поделилась абитуриентка Анастасия.



Баллы упали, места свободны

Пострадали от приема этого года не только студенты, но и вузы. Редакция «Фонтанки» проанализировала конкурсные списки, которые были опубликованы до 18:00 3 августа, и заметила, что в топовых университетах Петербурга значительно упали проходные баллы на ряд специальностей из-за новой системы приема на бюджетные места.



В СПбГУ на направление «Экономика» пока проходит абитуриент с баллом 256, хотя в прошлом году проходной балл на эту специальность был 272. Знаменитый в университете юрфак тоже пострадал: 275 баллов на обычную юриспруденцию (289 в 2021 году), 285 — с углубленным изучением восточных языков (292 в 2021 году). На группу программ «Востоковедение и африканистика» проходной балл сейчас 267, при том что в прошлом году на одно из направлений по этой группе проходной был 293 балла, а минимальный среди них был 278, что тоже значительно больше, чем в прошлом году.



Удивили баллами и в ИТМО. Последний проходящий на бюджет абитуриент с «Мехатроники и робототехники» сдал ЕГЭ в общей сумме на 210 баллов, а в 2021 году двери на эту специальность открывались только для тех, у кого минимум 263. Аналогичная ситуация и на других факультетах: на «Приборостроении» 211 баллов против 256 в прошлом году, на «Электроэнергетике и электронике» — 216 против 255.



Снизились проходные баллы и в других петербургских университетах: в РАНХИГСе («Реклама и связи с общественностью» — 265 баллов против 287, «Психология управления» — 252 против 280, «Международные отношения» — 274 против 296), в Политехе Петра Великого («Прикладная математика и информатика» — 253 против 270, «Юриспруденция» — 274 против 283, «Математика и компьютерные науки» — 248 против 269) и в Технологическом институте («Биотехнология» — 187 против 237, «Автоматизация технологических процессов и производств» — 180 против 187).



В Техноложке зафиксировали рост на IT-направления, но признались, что на ряде специальностей баллы все-таки немного просели. Вуз, чтобы не набирать людей с очень маленькими баллами, планирует организовать дополнительный набор и дать шанс тем, кто основную волну поступления не оседлал, рассказал ректор Андрей Шевчик. Оказалось, что с прошлого года университеты имеют право провести донабор, но пользуются этой возможностью далеко не все: многие вузы предпочитают зачислить людей со 140 баллами, но выполнить план приема, жертвуя статусом и престижем.



Однако на одних низких проходных проблемы университетов не кончились. В ряде вузов произошел недобор на бюджетные места, несмотря на большое количество поданных заявлений. В СПбГУ пока не добрали информатиков: на 129 мест подали всего 93 согласия. В ИТМО с недобором столкнулись сразу на нескольких специальностях: «Системы управления движением и навигация» — 12 из 15, «Оптотехника» — 29 из 30, «Приборостроение» — 18 из 25 и «Конструирование и технология электронных средств» — 13 из 15. Причем на последней специальности обвалился проходной балл: с 263 в прошлом году до 152 в нынешнем.



Ударил новый порядок приема и по петербургскому филиалу ВШЭ. На «Востоковедении и африканистике» проходной балл с 300 упал до 260, на «Физике» — с 261 до 230, да еще и сразу пять абитуриентов недобрали. На «Экономике и управлении» и вовсе заняли 76 мест из 121, а проходной балл там снизился с 280 до 237.



Первый мед больше не первый

Особенно напряженной оказалась приемная кампания в медицинские университеты Петербурга. В топовых медицинских страны проходные баллы оказались значительно ниже, чем в прошлом году. В московском РНИМУ им. Пирогова 239 баллов на лечфаке и 214 на педиатрии. В прошлом году — 272 и 255 соответственно. В именитом Первом меде ситуация еще хуже: проходной на лечебный факультет оказался ниже, чем в Педиатрическом университете на направлении «Педиатрия» — 174 против 229. При этом в прошлом году для поступления на этот же факультет понадобилось бы 274 балла. На других направлениях ситуация не лучше: по данным списков на 12 часов 4 августа, проходной на педиатрию — 188 (252 в 2021 году), а на стоматологический — 253 (273 в 2021 году).



Корреспонденту «Фонтанки» вчера удалось побывать в приемных комиссиях нескольких медицинских университетов под видом выпускника. В СЗГМУ имени Мечникова принимающие признались абитуриентам, что не могут ничего прогнозировать, так как до сих пор не знают о количестве ни бюджетных мест, ни согласий с Госуслуг.



Примерные списки в университете появились только к 19:00 — до этого времени несколько выпускников вместе с родителями сидели в приемной и ждали оглашения приговора. Одна из абитуриенток расплакалась прямо в здании университета: она заключила договор на платное обучение в Петербурге, а после публикации списков поняла, что могла пройти на бюджет даже в Москву. При этом время казни никто точно сказать не мог: члены приемной комиссии поочередно предоставляли разную информацию: кто-то — что списки будут уже в 18:00, кто-то — что в 19:00, а кто-то — что согласия будут обрабатываться до понедельника.



«Списки, которые появились в 7 часов, практически окончательные. Все мы ожидали, что будет большое количество согласий с Госуслуг, но по итогу их было не так уж и много», — поделился один из членов приемной комиссии.



Абитуриенты, в свою очередь, рассчитывали на наплыв согласий именно с Госуслуг, поэтому побоялись в последний момент подавать документы в вузы получше на желаемые направления.



«Я хотел поступить в Первый мед имени Павлова на стоматологический, но был в рейтинге где-то на 370 месте. При этом согласий передо мной было очень мало, но списки обновлялись раз в полтора часа, поэтому доверять им или нет — вопрос был очень рискованный. Я начинал самостоятельно отслеживать по СНИЛСам тех, кто опережал меня в рейтинге: подали ли они согласия в другой университет, в каких конкурсах участвуют. Однако делать это самостоятельно и оперативно практически невозможно. По проходным баллам прошлого года я еле-еле проходил на желаемую специальность, поэтому решил не рисковать и отвезти согласие и аттестат в другой университет. Утром 4 августа я обнаружил, что в Первый мед мог пройти совершенно спокойно, но было уже поздно. Хорошо, что я не успел доехать до Педиатрического университета и подать туда на педиатрию, хотя из-за паники уже планировал: просто не успело подъехать такси», — поделился Арсений, один из абитуриентов этого года.



Однако если в Мечникова абитуриентов успокаивали и даже разрешали забрать аттестат в последний момент приема, то в Первом меде с поражением не смирились и отпускать своих студентов не готовы. «Некоторые из вас рассматривают педиатрический факультет (и другие) как «перевалочный пункт» и планируют 31 августа подойти к декану и написать заявление о переводе на другой факультет: Такого не будет. <...>. Не нужно просто так занимать место на факультете, если вы не собираетесь там учиться», — написали в группе ВКонтакте университета. Если желающие перевестись из Первого меда не попадут в дополнительный набор, на занятия им придется ходить весь первый семестр. Милена Солдатенко, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»