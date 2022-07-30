Иногородние студенты рискуют остаться без бюджета. Подводные камни приёма в 2022 году

В 2022 году приемная кампания для иногородних студентов превратилась в голодные игры. Теперь для поступления в вуз необходимо предоставить оригинал аттестата до окончания приема согласий на зачисление, при этом вторую волну возвращать никто не планирует. Аттестаты таинственно зависают на почте, а абитуриенты не могут повременить с выбором университета и отследить конкурсные списки. Кто не доверяет почте и «Госуслугам», ищет билеты на поезда.

Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в приказе Минобрнауки «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». В ведомстве учли опыт предыдущих лет, однако совместили не преимущества, а недостатки предыдущих приемных кампаний.



Теперь абитуриенты, рассчитывающие на бюджетные места, должны предоставить оригинал документа об образовании в университет не позднее 18:00 3 августа. При этом права на ошибку нет: вторую волну поступления так и не вернули, несмотря на просьбы Российского союза ректоров и даже депутатов Госдумы. И если у местных шансы поступить туда, куда хочется, есть — за списками они могут следить до 3 августа, а потом прибежать в приемную комиссию с аттестатом, — то у иногородних студентов роскоши в виде времени на принятия решения нет.



(Двойных) зачислений больше не будет



Последние два года университеты зачисляли студентов без оригиналов аттестата из-за ковида. Для того, чтобы попасть на желаемое направление, достаточного было только подать согласие на сайте университета и ждать приказа о зачислении. При этом было несколько прецедентов, когда выпускники подавали согласия сразу в несколько вузов то ли намеренно, то ли из-за технической ошибки.



Кроме того, в прошлом году из-за дистанционной отправки согласий сайты университетов «обвалились» в последние часы приема. Многие абитуриенты до конца надеялись пройти в вуз попрестижнее, поэтому согласия подавали в последний момент.



Однако вместо того, чтобы бороться с погрешностями системы зачисления, бороться решили с этим плюрализмом. Отправляя аттестат в Петербург или Москву, выпускники могут потерять бюджетное место в родном городе, где проходные баллы значительно ниже, а телепортировать аттестат за несколько часов уже не получится.



«7 дней где-то гуляет аттестат, не знают, что делать»



Корреспонденту «Фонтанки», представившемуся иногородним студентом, удалось дозвониться до горячей линии Минобрнауки по вопросам приема на обучение по программам высшего образования. На вопрос, что делать, если документы подавал на сайте университета, а возможности приехать в город нет, в ведомстве ответили: «Я не знаю, что вам делать».



Оказалось, что прислать аттестат в приемную комиссию по почте — тоже вариант не беспроигрышный. «На почту рассчитывать до конца не стоит. Не так давно нам звонили: 7 дней где-то гуляет аттестат, не знают, что делать», — рассказал оператор.





В Минобрнауки рекомендуют действовать на свой страх и риск: присылать аттестат и ждать. Есть и другой вариант, который предложили на горячей линии: «Говорят, что можно договориться». По слухам, которые оператор передал мнимому выпускнику по телефону, в некоторых университетах можно «уломать» приемную комиссию принять скан аттестата вместо оригинала. Включать харизму или давить на жалость — выбор за абитуриентом.

При этом на донабор студентов по общему конкурсу рассчитывать тоже не советуют. По опыту прошлого года, такое может быть в технических университетах, а остальным придется расплачиваться за прогулы уроков математики и физики.

«Сейчас или никогда»



Арсений, абитуриент этого года, беспокоится о том, что может остаться совсем без бюджетного места из-за новых правил приема. «Я поступаю в медицинский университет в Санкт-Петербурге и пока не могу судить, прохожу я на бюджет или нет. В родном городе мне уже позвонили из университета и сообщили, что я могу подавать согласие на зачисление. Однако аттестат пришлось отправить на свой страх и риск в Петербург».



При этом оценить свои шансы тоже пока не получается, поделился Арсений, — в медицинских университетах система поступления отличается. В вузах определяют квоту на целевые и льготные места, а уже после этапа приоритетного зачисления соскребают оставшиеся и перекидывают их на общий конкурс. Например, в Первом меде имени академика Павлова в 2022 году для простых смертных мест выделили совсем мало: 5 на лечфак, 4 на педиатрию и 9 на стоматологический факультет. Приказ об окончательном количестве мест в рамках приема в 2022 году в университетах выйдет только 30 июля, а выбрать университет и доставить аттестат нужно уже 3 августа.



«Сейчас цены на авиабилеты очень выросли, поэтому отслеживать списки до 3 августа и принести аттестат лично в приемную комиссию возможности нет. Отправлять аттестат в университет по почте с девизом «Слабоумие и отвага» — тоже не лучшее решение. Я могу прислать его в вуз похуже и 3 августа обнаружить, что по конкурсным спискам мог бы пройти туда, куда хотел, и будет поздно. Или ситуация будет еще хуже — я подам согласие и оригиналы документов туда, куда хочу пройти, а 3 августа обнаружу, что не попадаю на бюджет», — отметил Арсений.



Но даже если найдется знакомый, который лично передаст документы из отдаленного региона в Петербург, все не так просто. Для того, чтобы кто-то забрал аттестат и отнес его 3 августа туда, куда нужно, на него необходимо оформить нотариальную доверенность, поделился абитуриент. Так ему сказали в одной из приемных комиссий, аргументировав тем, что аттестат могут отнести без его согласия в другой университет. Способ насолить, отправив учиться в Петербург, — придумали аргумент в приемных комиссиях. Но почему-то не учли тот факт, что согласие о зачислении подается электронно самим абитуриентом через личный кабинет, поэтому насильственно никого зачислить не получится.



Другая выпускница этого года, Дарья из Владивостока, тоже столкнулась с трудностями в подаче документов. Она выбирает между МГУ и СПбГУ, в конкурсных списках обоих университетов медленно, но верно движется к черте бюджета, но пока не знает, куда присылать аттестат. «В прошлом году у абитуриентов была возможность отслеживать конкурсные списки до последнего и принимать решение уже перед окончанием приема согласий. Сейчас я пока не могу судить, куда прохожу на бюджет, а дойдет ли аттестат по почте с Дальнего Востока до столиц, если я немного подожду, — понятия не имею. При этом подстраховки в виде второй волны тоже нет. Какое-то сейчас или никогда», — расстраивается Даша.



Госуслуги, великие и ужасные



Возможность подать документы дистанционно все же осталась, но не через личные кабинеты на сайтах университетов, а через «Госуслуги», хотя и знали об этом далеко не все. На сайте сервиса предлагали одним заявлением отправить документы сразу в пять университетов. При этом загруженный скан аттестата будет считаться за оригинал во время подачи согласия на зачисление. «Приносить в вуз оригинал документа об образовании не нужно. В конкурсных списках будет указано, что представлен электронный документ. Он дает такие же права для участия в конкурсе, как и поданный оригинал», — сказано на сайте «Госуслуг».



Предполагается, что через сервис подать согласие сразу в несколько университетов не получится, поэтому проблема прошлого года решится. Однако не учтен один момент: выпускник мог подать документы в один университет через «Госуслуги», а в другой — через личный кабинет на сайте вуза.



Это удалось сделать одному из абитуриентов из Омска: «Я подал заявления в четыре университета через личный кабинет вуза. О ситуации с аттестатами я узнал уже поздно, поэтому на свой страх и риск закинул последнее заявление уже через «Госуслуги» за несколько дней до 25 июля (последний день приема документов в 2022 году. — Прим. ред.). Заявления у меня приняли и там, и там, поэтому, по сути, я могу подать согласие через «Госуслуги» и через личный кабинет абитуриента для перестраховки».



Мнения о том, получится ли отследить «двойное зачисление», которого так боятся в Минобрнауки, разнятся. В РГПУ имени Герцена убеждены, что подобных случаев удастся избежать: «Федеральная информационная система фиксирует все действия, которые касаются подачи заявлений о согласии на зачисление, а также предоставления оригиналов документов об образовании, поэтому возможность подать заявление о согласии на зачисление в несколько вузов одновременно в рамках бюджетных конкурсных групп сведена к минимуму».



В ВОЕНМЕХе в непогрешимости системы не так уверены. «Избавиться от подобных прецедентов крайне сложно. Из-за излишнего волнения, которое каждый год испытывают поступающие и их родные во время приемных кампаний, не все могут правильно разобраться с документами, из-за чего часто происходят сбои», — считают в университете.



Была с «Госуслугами» и другая проблема — в сроках рассмотрения документов. Марина из Новосибирска, выпускница этого года, рассказала, что ее заявление получили в вузе только через 17 дней: «Я подала документы через «Госуслуги» 8 июля, а появилась в конкурсных списках только 25-го числа. При этом заявления, которые я отправляла через личный кабинет на сайте других университетов, приняли за один день».



Петербург спокоен



При этом в университетах Петербурга верят и в абитуриентов, и в исправность работы бюрократической машины. Коллапса и недобора студентов в этом году не ожидают, а иногородних студентов просят не переживать.



«Наличие или отсутствие второй волны зачисления в вуз не оказывает дополнительного влияния на поступление иногородних абитуриентов по сравнению с абитуриентами, проживающими в Санкт-Петербурге», — ответили на запрос «Фонтанки» в приемной комиссии РГПУ имени Герцена. Кстати, именно там в прошлом году наблюдались заметные сбои в приеме согласий в последний день. Из-за того, что система наглухо зависла, абитуриентам предлагалось присылать заявления по обычной электронной почте.



В ИТМО к новому приказу министерства тоже относятся оптимистично. На вопрос о том, не возникнут ли сложности у иногородних студентов при поступлении, ответили: «Это (изменения в порядке приема. — Прим. ред.), наоборот, даст бОльшую определенность абитуриентам и позволит им сразу оценить свои шансы на поступление в тот или иной вуз». Те студенты, которые не сообразили подать документы через «Госуслуги», могут отправить аттестат в университет почтой. Обычно такие посылки доходят в течение трех дней, поделились наблюдениями в ИТМО.



В ВОЕНМЕХе решили пойти абитуриентам навстречу и принимать документы удаленно через справочно-информационный интернет-портал. Определенные проблемы при получении документов все же были, признались в университете, но в приемной комиссии постарались со всем разобраться и дать выпускникам обратную связь. «В условиях отсутствия второй волны поступления абитуриентам нужно более тщательно выбирать направления подготовки и учебные программы, следить за сроками подачи документов и согласия о зачислении», — посоветовали в вузе.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

