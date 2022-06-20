Куда поступить в Петербурге, если набрал мало баллов на ЕГЭ

Экзамены по ЕГЭ уже сданы, выпускники массово тянутся в приемные комиссии вузов подавать документы. В этом году результаты, похоже, будут в целом ниже, чем в прошлом, а количество 100-балльников резко сократилось. Но «Фонтанка» подсказывает, где возьмут на бюджет даже со 138 баллами (из 300), а где за недорого можно учиться на дневном, даже если набрал всего 113 баллов.
Стрессы порой оставляют без высоких баллов даже тех, кто вполне может продолжать учебу в вузе. Главное — найти такой, где вас будут ценить не за ЕГЭ, а за волю к победе. Важна и гибкость в выборе профессии. «Фонтанка» проанализировала итоги прошлогодней приемной кампании, изучив несколько сотен приказов о зачислении в 35 крупнейших вузов города. И теперь готова проконсультировать выпускников и их родителей, куда податься, если баллов по ЕГЭ наберется совсем мало.
Попасть на бюджет без репетиторов и эсэмэс
В 2021 году для обучения на бюджетных местах по направлениям бакалавриата и специалитета в вузы города было подано 709 тыс. заявлений, и эта цифра с каждым годом растет (почти все абитуриенты подавали заявления сразу в несколько заведений). Увеличивается и конкурс: в 2021 году он составил примерно 17,5 человека на место.
Сложнее всего в 2021 году оказалось поступить в филиал ВШЭ: там минимальный проходной балл на направление «Менеджмент» — 269, а на многие специальности на «бесплатное» невозможно попасть с баллом ниже 300. Такими же высокими проходными может похвастаться и СПбГУ: «Теоретическое и экспериментальное языкознание» — 302 балла, «Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика» — 301. Однако есть в вузе и факультеты, попасть на которые не так сложно. Желающие учиться в престижном университете могут набрать 199 баллов и попасть на специальность «Физическая культура и спорт» или постараться чуть больше и углубиться в науку на специальности «Геология» с проходным баллом 228.
Тяжело поступить на бюджет и в частный Университет профсоюзов: придется набрать не меньше 80 баллов за каждый экзамен, чтобы пройти на направление «История искусств» (240 баллов), «Психология» (244 балла) или «Конфликтология» (243 балла). Юристам тоже придется поднажать: самый низкий проходной балл в РГУПе — 221, на специальности «Судебная и прокурорская деятельность».
Однако далеко не во всех университетах такой большой конкурс и высокие проходные баллы. Лидирует по гостеприимности ПГУПС: туда можно пройти с рекордным баллом 132 на специальность «Подвижной состав железных дорог» и учиться бесплатно. С баллом 138 за три предмета можно попасть на направление «Наземные транспортно-технологические средства», а с 149 — на «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». Ждут технарей и в Университете промышленных технологий и дизайна: на «Автоматизации технологических процессов и производств» проходной балл — 142, а «Промышленная теплоэнергетика» — 146. Если вы набрали примерно по 50 баллов за каждый из экзаменов, можно попробоваться в Росгидромет на «Метеорологию» (153 балла) и «Прикладную океанологию» (151 балл) и в Университет гражданской авиации на «Организацию радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов» (151 балл).
Не только технари с небольшими успехами на ЕГЭ могут рассчитывать на заветный студенческий: если цифры, самолеты и железные дороги не привлекают, можно пойти в Институт психологии и социальной работы на специальности «Конфликтология» (143 балла) и «Специальное (дефектологическое) образование» (148 баллов).
К желающим отправиться в открытое плаванье в приемных комиссиях тоже нетребовательны: можно набрать 138 баллов и управлять водным транспортом, получив корочку в Университете морского флота им. Макарова. Там же можно отучиться на направлениях «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (158 баллов) и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (161 балл). Невысоки запросы и у Морского технического университета: 154 балла — и вы и за штурвалом, и на бюджете.
У двух гигантов технического образования Петербурга тоже не такая уж высокая планка: пройти на бюджет сложно, но возможно. В ИТМО, где на ряд факультетов проходной балл доходит до 305, есть специальность «Техническая физика», проходной балл на которой — 211. В Политех на это направление поступить еще легче: 194 балла — и вы будущий ученый. В Университете Петра Великого выбор профессий с не очень значительными баллами еще больше: можно пойти на «Материаловедение и технологии материалов», «Технологические машины и оборудование» (181 балл) и «Энергетическое машиностроение» (198 баллов).
В медицинских университетах на специальность «Лечебное дело» проходной балл традиционно не опускается ниже 270. Однако будущим врачам не стоит ставить крест на красном кресте: достаточно лишь немного пересмотреть специальность — и попасть на бюджет будет не так проблематично. В Первый мед можно пойти на «Спортивную медицину» (169 баллов), в Педиатрический университет — на «Сестринское дело» (170 баллов), а в Университет имени Мечникова — на «Медико-профилактическое дело» (210 баллов).
Меньше 200 баллов для поступления понадобится сразу в трех университетах Петербурга. Технарям дорога лежит в Горный университет на специальности «Горное дело» (199 баллов) и «Наземные транспортно-технологические средства» (198 баллов). Будущим педагогам можно податься в ЛГУ им. Пушкина на направления «Педагогическое образование (информатика и математика)» со 194 баллами и на «Педагогическое образование (немецкий язык)» со 190. Тем, чья душа рвется к творчеству, необязательно ожесточенно сражаться за место в ВШЭ: можно пойти в Академию художеств на факультет теории и истории искусств (184 балла).
Те, кто набрал меньше 180 баллов, тоже могут не отчаиваться: их ждут сразу в 5 университетах. В Педагогическом университете имени Герцена люди с таким баллом могут собрать небольшую учительскую: на направлении «Химия» проходной — 162 балла, на «Физике» — 163, а на «Географии» — 164. Любители компьютерных игр тоже не прощелкали на мышке шанс поступить, кроме того, университет им. Лесгафта приготовил для них отдельную образовательную программу «Компьютерный спорт». 176 баллов — и вы не прожигаете время за компьютером, а осваиваете университетские дисциплины. Более спортивные могут пойти на «Бокс» или «Художественную гимнастику» (177 баллов). Ждут с невысокими баллами также в ГАСУ («Наземные транспортно-технологические средства» — 171 балл), в «Военмехе» («Боеприпасы и взрыватели» — 178 баллов) и Лесотехническом университете («Организация и управление лесопромышленным производством» и «Лесоинженерное дело» — 180 баллов).
Деньги решают
Как и в прошлом году, сложнее всего было попасть в СПбГУ и НИУ ВШЭ даже на договорную форму обучения. Для того чтобы поступить на менеджера в филиале московского университета на платное отделение, нужно набрать 205 баллов за 3 предмета, а на востоковеда — 207. В СПбГУ за деньги получить платно диплом юриста на очном можно при 177 баллах. Причем это не какой-то сбой в системе — год назад было 176.
Несмотря на пугающе высокие проходные баллы на бюджет в университетах Петербурга, как, например, на образовательных программах СПбГУ «Французский язык» (305 баллов, а в прошлом году было 297) и «Журналистика» (299 баллов), для студентов, готовых платить за обучение, ошибки на ЕГЭ не станут фатальными. За деньги двери университетов открываются и для тех, кто решил, что баллы на экзамене — не показатель знаний, в том числе и для счастливчика, набравшего 109 баллов за три предмета и прославившего в 2021 году Университет ветеринарной медицины как вуз с самым низким проходным баллом.
В 2021 году в Петербурге оказалось сразу пять вузов, куда можно поступить с суммой баллов ниже 120 за три предмета. Такими оказались ЛГУ имени А. С. Пушкина («Прикладная информатика» — 113 баллов) и Университет морского и речного флота имени Макарова: 114 баллов. Непривередлив к платникам и Финансовый университет, куда экономистов берут и со 115 баллами, но не очень успешно: всего на платную форму обучения туда поступили 37 человек. Невысоки требования к абитуриентам и в ПГУПСе: чтобы поступить за деньги на строительный факультет, будущему железнодорожнику достаточно получить 119 баллов.
Лояльны к студентам и в ГАСУ: за деньги и 120 баллов можно учиться сразу на трех направлениях: «Технология транспортных процессов», «Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов» и «Наземные транспортно-технологические средства». С такими же баллами можно пойти в Лесгафта на спортивный факультет, а для потерпевших неудачу на ЕГЭ технарей открывает двери СПбГУПТД: 121 балл — и вы студент направления «Автоматизация технологических процессов и производств». С суммой баллов ниже 130 можно пойти ещё в два вуза: РАНХИГС («Бизнес-аналитика» — 122 балла, «Экономика» — 128, «Психология управления» — 131) и «Военмех» («Реклама и связи с общественностью» — 122 балла, «Ракетные комплексы и космонавтика» — 124).
Тем, кто на трех ЕГЭ набрал 150 и меньше баллов, можно поинтересоваться платным образованием сразу в 11 университетах с большим ассортиментом специальностей: от «Сестринского дела» в Первом меде (137 баллов) до «Судебной и прокурорской деятельности» в РГУПе (130 баллов). Особенно много факультетов с низкими проходными баллами в СПбГЭУ: «Право и экономика» (134 балла), «Государственное управление» (141 балл), «Менеджмент», «Реклама и связи с общественностью» и «Экономика и финансы международной компании» (136 баллов).
Чтобы войти в число студентов самой популярной специальности Петербурга и обучиться программированию, необязательно бороться за место в ИТМО или Политехе — можно набрать 131 балл и пойти в ПГУПС на «Информационную безопасность» или добрать еще 3 балла и пройти в Горный университет на «Информационные системы и технологии». Небольшие запросы оказались и к конфликтологам: 132 балла в частном СПбГУПе и 135 — в Институте психологии и социальной работы. Также поступить с суммой баллов менее 150 можно в Герцена («Юриспруденция» — 141), Лесотехнический университет («Строительство» — 137), Химико-фармацевтический университет («Филология» — 139, «Государственное и муниципальное управление» — 144) и Росгидромет («Бизнес-информатика» — 146, «Филология» — 139).
Милена Солдатенко, для «Фонтанки.ру»