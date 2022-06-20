Куда поступить в Петербурге, если набрал мало баллов на ЕГЭ

Сложнее всего в 2021 году оказалось поступить в филиал ВШЭ: там минимальный проходной балл на направление «Менеджмент» — 269, а на многие специальности на «бесплатное» невозможно попасть с баллом ниже 300. Такими же высокими проходными может похвастаться и СПбГУ: «Теоретическое и экспериментальное языкознание» — 302 балла, «Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика» — 301. Однако есть в вузе и факультеты, попасть на которые не так сложно. Желающие учиться в престижном университете могут набрать 199 баллов и попасть на специальность «Физическая культура и спорт» или постараться чуть больше и углубиться в науку на специальности «Геология» с проходным баллом 228.



Тяжело поступить на бюджет и в частный Университет профсоюзов: придется набрать не меньше 80 баллов за каждый экзамен, чтобы пройти на направление «История искусств» (240 баллов), «Психология» (244 балла) или «Конфликтология» (243 балла). Юристам тоже придется поднажать: самый низкий проходной балл в РГУПе — 221, на специальности «Судебная и прокурорская деятельность».



Однако далеко не во всех университетах такой большой конкурс и высокие проходные баллы. Лидирует по гостеприимности ПГУПС: туда можно пройти с рекордным баллом 132 на специальность «Подвижной состав железных дорог» и учиться бесплатно. С баллом 138 за три предмета можно попасть на направление «Наземные транспортно-технологические средства», а с 149 — на «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». Ждут технарей и в Университете промышленных технологий и дизайна: на «Автоматизации технологических процессов и производств» проходной балл — 142, а «Промышленная теплоэнергетика» — 146. Если вы набрали примерно по 50 баллов за каждый из экзаменов, можно попробоваться в Росгидромет на «Метеорологию» (153 балла) и «Прикладную океанологию» (151 балл) и в Университет гражданской авиации на «Организацию радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов» (151 балл).



Не только технари с небольшими успехами на ЕГЭ могут рассчитывать на заветный студенческий: если цифры, самолеты и железные дороги не привлекают, можно пойти в Институт психологии и социальной работы на специальности «Конфликтология» (143 балла) и «Специальное (дефектологическое) образование» (148 баллов).



К желающим отправиться в открытое плаванье в приемных комиссиях тоже нетребовательны: можно набрать 138 баллов и управлять водным транспортом, получив корочку в Университете морского флота им. Макарова. Там же можно отучиться на направлениях «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (158 баллов) и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (161 балл). Невысоки запросы и у Морского технического университета: 154 балла — и вы и за штурвалом, и на бюджете.



У двух гигантов технического образования Петербурга тоже не такая уж высокая планка: пройти на бюджет сложно, но возможно. В ИТМО, где на ряд факультетов проходной балл доходит до 305, есть специальность «Техническая физика», проходной балл на которой — 211. В Политех на это направление поступить еще легче: 194 балла — и вы будущий ученый. В Университете Петра Великого выбор профессий с не очень значительными баллами еще больше: можно пойти на «Материаловедение и технологии материалов», «Технологические машины и оборудование» (181 балл) и «Энергетическое машиностроение» (198 баллов).



В медицинских университетах на специальность «Лечебное дело» проходной балл традиционно не опускается ниже 270. Однако будущим врачам не стоит ставить крест на красном кресте: достаточно лишь немного пересмотреть специальность — и попасть на бюджет будет не так проблематично. В Первый мед можно пойти на «Спортивную медицину» (169 баллов), в Педиатрический университет — на «Сестринское дело» (170 баллов), а в Университет имени Мечникова — на «Медико-профилактическое дело» (210 баллов).



Меньше 200 баллов для поступления понадобится сразу в трех университетах Петербурга. Технарям дорога лежит в Горный университет на специальности «Горное дело» (199 баллов) и «Наземные транспортно-технологические средства» (198 баллов). Будущим педагогам можно податься в ЛГУ им. Пушкина на направления «Педагогическое образование (информатика и математика)» со 194 баллами и на «Педагогическое образование (немецкий язык)» со 190. Тем, чья душа рвется к творчеству, необязательно ожесточенно сражаться за место в ВШЭ: можно пойти в Академию художеств на факультет теории и истории искусств (184 балла).



Те, кто набрал меньше 180 баллов, тоже могут не отчаиваться: их ждут сразу в 5 университетах. В Педагогическом университете имени Герцена люди с таким баллом могут собрать небольшую учительскую: на направлении «Химия» проходной — 162 балла, на «Физике» — 163, а на «Географии» — 164. Любители компьютерных игр тоже не прощелкали на мышке шанс поступить, кроме того, университет им. Лесгафта приготовил для них отдельную образовательную программу «Компьютерный спорт». 176 баллов — и вы не прожигаете время за компьютером, а осваиваете университетские дисциплины. Более спортивные могут пойти на «Бокс» или «Художественную гимнастику» (177 баллов). Ждут с невысокими баллами также в ГАСУ («Наземные транспортно-технологические средства» — 171 балл), в «Военмехе» («Боеприпасы и взрыватели» — 178 баллов) и Лесотехническом университете («Организация и управление лесопромышленным производством» и «Лесоинженерное дело» — 180 баллов).



Деньги решают



Как и в прошлом году, сложнее всего было попасть в СПбГУ и НИУ ВШЭ даже на договорную форму обучения. Для того чтобы поступить на менеджера в филиале московского университета на платное отделение, нужно набрать 205 баллов за 3 предмета, а на востоковеда — 207. В СПбГУ за деньги получить платно диплом юриста на очном можно при 177 баллах. Причем это не какой-то сбой в системе — год назад было 176.