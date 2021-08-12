Абитуриент Шредингера. Приемная кампания в вузы Петербурга проходит на нервах

автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Новшества в зачислении в вузы в этом году обернулись для абитуриентов Петербурга возможностью остаться за бортом даже с проходными баллами. Дедлайн отправки «согласия», которое можно подать только в один вуз, накануне «положил» сайты ряда учебных заведений.

Главное новшество приемной кампании 2021 года — не только в Петербурге, но и по всей стране, — отмена второй волны поступления. Если раньше не прошедшие в первую волну абитуриенты имели возможность повторно подать документы в другой вуз, где проходной балл ниже, то с этого года принимать решение им надо сразу. Писать так называемое согласие на поступление теперь можно только в одно учебное заведение, причем до того, как станет понятно, сколько именно баллов по ЕГЭ там нужно. Паника в последний день подачи этих согласий как раз и «положила» сайты ряда крупных вузов Петербурга, заставив поседеть абитуриентов и их родителей.



Эники-беники

В этом году абитуриенты могли подавать заявления по-прежнему в 5 вузов, но вот количество специальностей выросло до 10. То есть один абитуриент фактически мог значиться в 10 списках на поступление, что, конечно, повысило конкурс на отдельные специальности.

При этом на зачислении отменили вторую волну. Раньше было так: после подачи заявлений вуз публиковал список поступивших и ждал, кто подтвердит свое намерение. За счет «молчунов» места освобождалась, и тогда во вторую волну туда «подтягивали» тех, кто был ниже по баллам. И так пока не заполнят все места, что могло тянуться до начала сентября.

В этом году волна была одна — все должны были онлайн подать согласие до 18:00 11 августа. При этом списка «точно поступивших» не было. Вузы предлагали абитуриентам самим оценивать свои шансы на проходные баллы прошлого года, но в этом году и баллы ЕГЭ другие, и конкурс другой.

Допустим, в вузе на какую-то специальность набирают 20 человек, а желающих — 60. Первые 20 человек, конечно, по баллам проходили, но точно так же они могли пройти и еще в 10 мест. А согласие — одно. Как только человек подавал куда-то согласие — из всех других списков претендентов он должен был пропасть. Так что теоретически шансы были даже у тех, кто не очень высоко в списке. Можно было отслеживать по сайтам в режиме онлайн, сколько уже подано согласий — и насколько повышаются шансы тех, кто ниже по списку, пройти на конкретную специальность.



Если абитуриент видел, что согласий уже слишком много и он не проходит, можно было «переложить» свое согласие в другой вуз. Главное было — успеть до 18:00. При этом значительная часть абитуриентов сидела и караулила максимально близко к 18 часам, поэтому в последний момент можно было не успеть переложить согласие, а опередить тебя мог кто-то с высоким баллом, если ты не угадал. Осложнялось все тем, что из-за такой нагрузки «падали» сайты вузов, и не только переложить, но и просто положить свое согласие хоть куда-то было проблематично.

Более того, вузы предупреждали: в случае если поступающий не мог или не успевал отправить согласие в тот вуз, от поступления в который он хочет отказаться, то есть фактически на момент дедлайна у него были поданы два и больше согласий, — это прямая угроза не получить зачисление ни в одно учебное заведение.

Теперь еще придется ждать, пока вузы выпустят приказы о зачислении, потому что, по новым правилам приема, промежуток между сроком подачи и выпуском приказа тоже увеличен.



К слову, по информации Смольного, в петербургские вузы на очное обучение за счет увеличения числа специальностей, на которые можно было подавать заявления, в этом году было подано 709 тысяч заявлений, это рекорд. Для сравнения: прошлогодний показатель — 558 тысяч, а в 2019 году — 484 тысячи. В государственные учебные заведения средний конкурс составил 17,6 человека на место против 14,58 в прошлом году.

«Ваше место 1 421, вы зачислены»

Читатели «Фонтанки», которым в этом году пришлось близко познакомиться с новой системой приема в вузы, делятся своими ощущениям. «Сделали русскую рулетку. Никогда не знаешь точно, пройдёшь или нет», — возмущается Андрей. «Одни нервы — и родителям, и детям. Какой идиот только до такого додумался», — соглашается Александр Анатольевич.

«Если бы ещё вузовские сайты не умирали за два часа до окончания приёма согласий, можно было бы что-то говорить про вторую волну. А то человек в 15:00 в середине списка, а потом сайт и личный кабинет «умер» — и «здравствуй юность в сапогах«…» — горько шутит Елизавета.



«Ну, вообще удобно, так как согласие на зачисление подаешь вместо тех, кто выше по баллам, — и поступаешь. Как-то стало больше шансов поступить с низкими баллами. Кто успел — тот и съел, как говорится, — находит плюсы петербурженка Лина. — И отмена второй волны — тоже неплохая идея, потому что не тревожишься и не ждешь ничего, а сразу видно, пролетел ты или нет. Единственное, что надо следить за сроками подачи согласия, иначе вообще шансов не будет».

О том, что в нынешней системе действительно прибавилось элемента случайности, читатели говорят с цифрами в руках: «Посмотрела ситуацию по одному из крупных вузов в Петербурге: на прикладную информатику из 2 550 поданных заявлений на 36 мест поступили 7 без вступительных испытаний, 3 — по квоте, 3 — целевое, и 23 — по конкурсу, — рассказывает Ксения. — Так что поступил по списку: с 300 баллами 23-й по списку (8 по ранжиру), с 275 баллами 423-й номер по списку (26 по ранжиру), с 261 баллом 1 136 (28 по ранжиру)! Последний 30-й счастливчик с 256 баллами 1 421-й номер. Как можно предугадать, что будут делать все, кто перед тобой в списке до последней минуты подачи согласия — это абсолютная лотерея…»



Для кого-то эта лотерея обернулась трагедией. На форуме LittleOne один из пользователей поделился: «Я в шоке! Не рискнули подать согласие в Политех. Дочка была 85-й по списку и 10-й по согласиям. В итоге после 18 часов она была бы 13-й на 18 бюдж. мест!»

«Были мы уверены, что обновлённые списки в 18:10 — это уже всё, и мы прошли, но нет, в 20:50 его там не стало. Теперь ребенка не узнать, полностью потерянный, в шоке. Баллов 267, и мог пройти в другие вузы на бюджет», — ужасается другая мама впечатлениями от поступления в СПбГУ.

Кризис жанра

Разумеется, при таких правилах любые технические сбои приводили к еще большей рандомизации результатов поступления. И очевидно, что ситуация с падением сайтов не должна была стать для вузов сюрпризом — о новых правилах все давно знали и должны были подготовиться. Университет ИТМО избежал подобной проблемы, рассказал «Фонтанке» его ректор Владимир Васильев. «Комментировать другие вузы я не могу. Про наш вуз — проблем не было. Потому что атаки у нас были в предыдущие годы, также на сайте приемной кампании, поэтому и подготовка была. Это технические вопросы».



Ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Шевчик также рассказал, что у возглавляемого им вуза не возникло проблем. «У нас проблем не было, я только что общался с заместителем проректора, который курирует данное направление. У нас сайт работал, единственное, что было, наверное, повсеместно, — последний день приема согласия на зачисление создает повышенную нагрузку на всех: на работу приемной комиссии, самих абитуриентов, которые до последнего тянут и пытаются в последнюю секунду подать согласие».

Он добавил, что вуз отработал систему дистанционной подачи еще в прошлом году. «Видите, мы маленький вуз, поэтому у нас совершенно другие нагрузки, если сопоставлять с крупными вузами Петербурга… У нас в несколько раз меньше и план приема, и, соответственно, количество заявлений меньше», — добавил он.

А вот проректор по перспективным работам Политехнического университета Алексей Боровков рассказал, что его коллегам из технических служб пришлось столкнуться с большими проблемами.

«За счет перехода на цифровые технологии студенты могли подавать заявления и в личных кабинетах вузов, и централизованно через «Госуслуги». Из-за этого, во-первых, возникли дублирования, во-вторых, из-за тотального перехода всех и вся на цифру системы, что называется, проходили отладку в боевых условиях. Мы, Политехнический университет, выступили в этом отношении большим полигоном, потому что у нас заявлений было около 100 тысяч, это очень много, в разы, на порядки может превышать показатели многих вузов, — рассказывает Алексей Боровков. — Что мы наблюдали вчера? Замедлялись поисковые системы в работе — нужно было добавить оперативной памяти, в 3 раза ее увеличить. Дальше, когда выходили на поиск тысячи людей, выяснилось, что буквально через полчаса нужно добавить еще один сервер. Потом мы увидели во второй половине дня, что происходит 80% загрузки. Только таким образом, эмпирическим путем выяснили, какие нам нужны мощности. Дальше возникли проблемы с программным обеспечением, потому что одновременно идет много запросов и ПО должно с этим справляться. В нужный момент был осуществлен переход на так называемые статические списки, они уже были готовы. Во второй половине дня мы их представили на сайте, потом уже системы заработали».

В связи с этим, признает проректор Политеха, «некий кризис жанра и мог возникнуть».

По мнению Боровкова, о плюсах и минусах применения нововведений — ограничения абитуриентам возможности подачи только одного согласия и общий дедлайн, — можно будет сказать после анализа.

Искать синицу

Накануне с перебоями работал и сайт РГПИ им. А.И. Герцена, в вузе эту информацию подтвердили, пояснив, что столкнулись с перегрузом системы. Вуз предложил студентам в случае трудностей отправлять заявления по электронной почте. Кроме того, прием согласий был продлен до 22:00.

Редакция накануне направила запрос об аналогичных проблемах абитуриентов в Санкт-Петербургский государственный университет. В его пресс-службе, впрочем, заявили, что «запрос в работе», и добавили, что «не могут обещать такой оперативности» с ответом.

Как сообщил читатель «Фонтанки», с трудностями столкнулись и поступающие в Горный университет, якобы за полчаса до дедлайна сайт вуза «лег». Редакция попросила ответственных за общение с прессой лиц прокомментировать ситуацию, однако, подтвердить или опровергнуть информацию о проблемах там также никто не смог.

Читатели пожаловалась на «обвал» в работе сайта ЛЭТИ. «Мой сын подавал заявление в ЛЭТИ. Сайт которого завис и не обновлялся с 16.20...Выходит, что перед нами реально встает угроза оказаться без высшего образования и не попасть ни в какой вуз — откорректировать-то свою линию поведения мы не смогли».

«В последние часы приема согласий сайт университета работал, но, справедливо отметить, что скорость работы была низкая. Заявления с сайта поступали до 17:55 11 августа. Сложившаяся ситуация связана с большим количеством запросов к нему: за 4 часа было подано почти 900 согласий, не считая количества абитуриентов, желающих отозвать свои заявления. На протяжении всей приемной кампании-2021 мы призывали абитуриентов не ждать до последнего и принять решение заранее, однако далеко не все прислушались к этому совету», — прокомментировал жалобы на перебои с сайтом ответственный секретарь приёмной комиссии, руководитель Центра «Абитуриент» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Кукаев.

В целом, изменения в системе, похоже, задумывались для того, чтобы немного разгрузить столичные вузы от заявлений абитуриентов из провинции, чтобы они, вместо того, чтобы рисковать не попасть на учебу в Москве или Петербурге, больше подавали заявления в местные институты. «После того, как в прошлом году сделали дистанционную подачу, и нужно было не аттестат в вуз везти, а кнопочку СОГЛАСЕН нажать, был большой недобор в региональных вузах, думаю, именно поэтому сделали одну волну, чтобы в условиях пан или пропал абитуриенты в последний момент подавались в синиц, заполняя и их», — высказывают предположения на родительских форумах.

Однако этот расчет далеко не везде сработал, как надо. «В нашем региональном вузе баллы на популярные направления (ПМИ, ПИ и прочее) упали прилично, а на двух случился недобор. И теперь, например, на компьютерную безопасность, где в прошлом году был проходной 235, теперь последний в списке человек с баллами 159! Это на 76 баллов ниже, чем в прошлом году. И еще два свободных места», — делится своими наблюдениями другой пользователь форума LittleOne.

Ирина Корбат, Денис Лебедев «Фонтанка.ру»

