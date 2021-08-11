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У сайта РГПУ им. Герцена тоже проблемы в последний день зачисления на бюджет. Выход есть, но более трудоёмкий

Сайт университета им. Герцена работает с перебоями в последний день зачисления на бюджет

В Петербурге абитуриенты РГПУ им. А.И. Герцена столкнулись с техническими трудностями при подаче заявления о согласии на зачисление в вуз. Информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе вуза. 11 августа — последний день зачисления в университет на бюджетные места.

«Они (технические трудности. — Прим. ред.) все-таки существуют, но сейчас пытаемся их решить. Это от перегруза системы», — объяснили в вузе.

Учебное заведение нашло оперативное решение проблемы: абитуриенты, которые не смогли подать документ онлайн, могут отправить заявление на согласие о зачислении или на отзыв такого согласия по электронной почте pk@herzen.spb.ru с того электронного адреса, который указан в личном кабинете.

В вузе предупредили, что форма заявления — это заполненный и подписанный бланк, который можно скачать на сайте университета, указав образовательную программу и подписав документ. После этого заявление необходимо отсканировать и отправить, указав в теме письма «Согласие на зачисление. Название факультета/института/филиала».

Ранее «Фонтанка» писала, что с аналогичной проблемой столкнулся Политехнический университет.

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Комментарии (3)

Айлбибэк Асталавистович
Как обычно, экономят на оборудовании, а потом удивляются, а что это у системы перегруз... Песец и норка блин)))
264703031
Позор вузам! Не во всех такие проблемы! Динозавры какие то
Piter Russo
Не нужно было зачисления в одну волну делать сделали бы две - как раньше все было б окей
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