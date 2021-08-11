У сайта РГПУ им. Герцена тоже проблемы в последний день зачисления на бюджет. Выход есть, но более трудоёмкий

«Они (технические трудности. — Прим. ред.) все-таки существуют, но сейчас пытаемся их решить. Это от перегруза системы», — объяснили в вузе.



Учебное заведение нашло оперативное решение проблемы: абитуриенты, которые не смогли подать документ онлайн, могут отправить заявление на согласие о зачислении или на отзыв такого согласия по электронной почте pk@herzen.spb.ru с того электронного адреса, который указан в личном кабинете.

В вузе предупредили, что форма заявления — это заполненный и подписанный бланк, который можно скачать на сайте университета, указав образовательную программу и подписав документ. После этого заявление необходимо отсканировать и отправить, указав в теме письма «Согласие на зачисление. Название факультета/института/филиала».