«К сожалению, на текущий момент времени из-за большого количества одновременных обращений наблюдаются технические трудности при загрузке страницы конкурсных списков на поступление, которые выложены на официальном сайте университета и размещены в личных кабинетах абитуриентов», — прокомментировали «Фонтанке» ситуацию в вузе.
Как пояснил университет, за выгрузку данных на сайт отвечает подрядчик вуза — ООО «Аудит-Центр Групп» (ГК «Омега»), который работает над решением данной проблемы.
Для оперативного решения проблемы университет выложил таблицы с минимальным проходным баллом по направлениям бакалавриата и специалитета, на которые абитуриенты могут ориентироваться. Ознакомиться с ними можно по ссылке либо через вкладку «Абитуриентам» перейти в раздел «Поступление 2021» и кликнуть кнопку «Минимальный проходной балл».
Как сообщали абитуриенты, проблемы с посещением сайта Политеха наблюдаются в течение нескольких часов. 11 августа — последний день зачисления в вузы на бюджет. Зачисленными считаются абитуриенты, которые в онлайн-режиме подали согласие (его можно подать только один раз). Из-за проблем в работе сайта поступающие не могли отслеживать свое место в рейтингах.