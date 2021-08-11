«К сожалению, на текущий момент времени из-за большого количества одновременных обращений наблюдаются технические трудности при загрузке страницы конкурсных списков на поступление, которые выложены на официальном сайте университета и размещены в личных кабинетах абитуриентов», — прокомментировали «Фонтанке» ситуацию в вузе.



Как пояснил университет, за выгрузку данных на сайт отвечает подрядчик вуза — ООО «Аудит-Центр Групп» (ГК «Омега»), который работает над решением данной проблемы.