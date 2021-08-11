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В последний день зачисления в вузы на бюджет лег сайт Политеха

В Петербурге в последний день зачисления на бюджетные места в высшие учебные заведения из-за большого наплыва посетителей появились перебои в работе сайта Политехнического университета. Об этом сообщается в паблике «Политехнический университет СПбПУ | Абитуриентам» во «ВКонтакте».

«К сожалению, на текущий момент времени из-за большого количества одновременных обращений наблюдаются технические трудности при загрузке страницы конкурсных списков на поступление, которые выложены на официальном сайте университета и размещены в личных кабинетах абитуриентов», — прокомментировали «Фонтанке» ситуацию в вузе.

Как пояснил университет, за выгрузку данных на сайт отвечает подрядчик вуза — ООО «Аудит-Центр Групп» (ГК «Омега»), который работает над решением данной проблемы.

Фото: фрагмент скриншота с сайта Политеха
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Для оперативного решения проблемы университет выложил таблицы с минимальным проходным баллом по направлениям бакалавриата и специалитета, на которые абитуриенты могут ориентироваться. Ознакомиться с ними можно по ссылке либо через вкладку «Абитуриентам» перейти в раздел «Поступление 2021» и кликнуть кнопку «Минимальный проходной балл».

Как сообщали абитуриенты, проблемы с посещением сайта Политеха наблюдаются в течение нескольких часов. 11 августа — последний день зачисления в вузы на бюджет. Зачисленными считаются абитуриенты, которые в онлайн-режиме подали согласие (его можно подать только один раз). Из-за проблем в работе сайта поступающие не могли отслеживать свое место в рейтингах.

Фото: фрагмент скриншота с сайта Политеха
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Ганс-Дитрих Геншер
бесплатная виртуалка от оракла с 512 мб памяти и 2 потоками не справляется))
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