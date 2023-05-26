Без права на второй шанс. Чем грозит грядущая приемная кампания в вузы

Фото: ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков Поделиться Поделиться





В 2023 году чиновники от образования ввели новые правила поступления в вузы. Они заметно сокращают шансы поступить хотя бы на заочное тем, кто не покажет высокие результаты ЕГЭ и будет метаться между вузами, готовыми их принять. Уже через месяц университеты начнут принимать документы, а выпускники — тревожно мониторить конкурсные списки. Уже сейчас основная часть будущих абитуриентов выбрала, где хочет учиться и готовится целенаправленно именно туда. При этом ухватить бюджетное место с каждым годом становится все сложнее, а чиновники продолжают пресекать систему перебежек из одного вуза в другой во время приема.

Несмотря на падение проходных баллов и недобор на бюджетные места в прошлом году, к этой приемной кампании Минобрнауки тоже подготовило для абитуриентов пару неприятных сюрпризов. «Фонтанка» изучила изменения в правилах приема и узнала, к чему готовиться выпускникам и как правильно поступить.

Отвечать и перед Смольным, и перед Богом

На конференции в ТАСС представители вузов признали факт недобора на бюджетные места. Сетовали не на систему, а на ректоров и их безнаказанность.

«В прошлом году была известная коллизия, когда ряд вузов не добрал контрольные цифры приема (Прим. ред. — бюджетные места). И недавно я как раз этим вопросом занимался. К моему большому удивлению, никого из этих вузов, которые попали в недобор прошлого года, практически не наказали. Я, например, считаю, что это главная цифра, за которую должен головой перед господом Богом, перед детьми и перед самим собой отвечать каждый ректор», — заявил председатель комиссии по координации приема в вузы совета ректоров Петербурга Анатолий Оводенко.

Он отметил, что недобрали те университеты, которые, казалось бы, имеют и престиж, и историю, при этом таким вузам еще и увеличили количество бюджетных мест в рамках приемной кампании 2023 года. По всей видимости, это был камень в город СПбГУ, который, как писала «Фонтанка», в прошлом году проводил негласную вторую волну и предлагал абитуриентам довезти оригиналы аттестатов и согласия на зачисления уже после третьего августа, последнего дня приема. Тогда редакция обнаружила недобор на направлениях «Прикладная математика и информатика» (93 из 129 мест), «География» (30 из 36 мест) и «Землеустройство и кадастры» (5 из 10). Однако в итоге «доловить» первокурсников и закрыть государственный прием вузу все же удалось, хоть и с падением проходных баллов.



Анатолий Оводенко заявил, что если руководитель не обеспечил государственный прием, то и «нечего быть ректором» такого «серьезного» вуза. «Руководитель любого серьезного вуза отвечает и перед Смольным, и перед господом Богом», — резюмировал он.



Мест становится больше В этом году в петербургских вузах на программы бакалавриата и специалитета на бюджетную форму обучения могут поступить более 29,5 тысячи абитуриентов, а с учетом магистратуры — 43 250. Это на 610 мест больше, чем в прошлом году, а с учетом вечерней и заочной формы обучения — на 702 места. Принимать документы начнут уже с 20 июня, а до 9 августа выпускники узнают, удалось ли им отвоевать себе место под солнцем.



Больше всего новых бюджетных мест досталось РГПУ им. Герцена — 1 409 мест, на 100 больше, чем в прошлом году, рассказал Анатолий Оводенко на пресс-конференции ТАСС.

Как и в прошлом году, подать оригинал аттестата на сайтах вузов не получится. Теперь у абитуриента два варианта: либо дойти до университета и принести документы в приемную комиссию лично, либо через «Госуслуги» и сервис «Поступай в вуз онлайн».



Такая система была введена для того, чтобы данные о выборе поступающих собирались централизованно и у абитуриентов не было возможности подать согласия сразу в несколько вузов. В прошлом году такая система была введена впервые, поэтому иногородние студенты, которые не знали о сервисе, едва не лишились шанса на поступление.



Дети военнослужащих по контракту - участников спецоперации все еще поступают в пределах отдельной специальной квоты. Будут ли они зачислены в этап приоритетного зачисления вместе с олимпиадниками, квотниками и целевиками или их подача аттестатов снова затянется до 3 августа, пока не уточняется. В прошлом году из-за такой системы поступающие в рамках основной волны до последнего не знали, сколько на их направлении бюджетных мест: человек по спецквоте мог подать согласие в последний момент и автоматически забрать место из общего приема.



Без сдачи ЕГЭ могут пройти на бюджет выпускники, чьи родители погибли или получили ранения в результате спецоперации, рассказал Анатолий Оводенко.

Никакой заочки в запасе

Пожалуй, главное нововведение этого года: теперь публикация конкурсных списков и зачисление на бюджет будут проходить в одни и те же дни, вне зависимости от формы обучения. То есть, в один день зачислят и очников, и вечерников, и заочников.

Ранее прием на заочную учебу начинался позже, чем на очную. Это позволяло студентам, которые не прошли на бюджет на дневное обучение, попробовать избежать образовательного кредита или «потерять год», а кому-то и отправиться в армию.

На заочку конкуренция и проходные баллы традиционно были ниже, поэтому вариант учиться самостоятельно действительно спасал многих выпускников. «Мне в прошлом году не хватило двух баллов до бюджета, денег на оплату учебы нет, проходить через ЕГЭ и поступление еще раз — это ад. Поэтому пошла на заочку: там и прием был поспокойнее, сайты вузов не вылетали от количества пользователей, которые трясутся над списками, сами конкурсные списки обновлялись быстрее, так что без стресса и проблем прошла на бюджет», — поделилась с «Фонтанкой» одна из студенток.



В самих университетах же считают, что новый порядок не создаст проблем для поступающих, и советуют ответственнее подходить к выбору вуза и образовательной программы. «Да, действительно, в этом году единая дата окончания приема документов и зачисления на бюджетные места. Что обязывает поступающих более ответственно подойти к выбору вуза и специальности. На наш взгляд, единый день зачисления никак не может повлиять на шансы при зачислении. Так как все варианты будут учтены приемной комиссией в одном заявлении», — подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии СПбГЭУ Сергей Микадзе.



«По опыту предыдущих приемных кампаний, аб­итуриенты сложнее оп­ределяются с направл­ением или специально­стью, чем с формой обучения. Те, кто ори­ентирован на очную форму обучения, будут выбирать именно ее, например, на платной основе», — добавил проректор ВОЕНМЕХа по образовательной деятельности и цифровизации Александр Шашурин.



Учимся расставлять приоритеты

Еще одно нововведение — теперь документы можно подать не более, чем на пять направлений в пределах одного университета, в то время как раньше можно было участвовать сразу в десяти конкурсах в одном вузе. Количество университетов, куда можно подать заявление, осталось таким же — 5.

«Как практика показывает, абитуриенты обычно подают не более, чем на три направления в вузы, куда хотят поступать. Поэтому даже 5 на 5 достаточно, а 5 на 10 — избыточно», — поделился нехитрой математикой председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

Кроме того, — и это хорошая новость — больше не нужно подавать согласие на зачисление. Для далеких от вопроса поступления в вуз поясним: в самом начале приемной кампании абитуриент подает в выбранные вузы копии документов и заявление на поступление, следит за конкурсными списками, а уже до третьего августа отправляет оригинал аттестата и, главное, согласие на зачисление в один-единственный университет.



«Раньше абитуриент предоставлял вузу оригинал документа об образовании и подавал согласие на зачисление. Порядок теперь этого не требует, и для зачисления на бюджетное место достаточно, чтобы на день издания приказа о зачислении поступающий не отозвал представленный в вуз оригинал документа об образовании или отметку о предоставлении оригинала на портале ЕГПУ», — рассказал Андрей Максимов.

Кроме того, теперь в заявлении студент должен проставить приоритеты. Например, если выпускница подает документы на филфак, журфак и рекламу, но больше всего хочет быть пиарщиком, а меньше всего — учителем, то напротив программы «Реклама и связи с общественностью» в заявлении она должна поставить цифру 1, а напротив «Филологии» — 3. И так в каждом выбранном университете. Тогда в день Х выпускница приносит в выбранный вуз аттестат, а уже приемная комиссия смотрит, на какую из специальностей она проходит на бюджет, и зачисляет в порядке приоритетной очереди.



Ранее похожая система была введена в СПбГУ. Абитуриенты ранжировали выбранные направления в заявлении, а в конкурсных списках можно было посмотреть, в приоритете ли эта специальность у конкурентов и проходят ли они на бюджет на самый желанный для них факультет. Однако в СПбГУ приоритеты только упрощали жизнь выпускникам и помогали оценить свои шансы, но ни к чему не обязывали: если будущий первокурсник передумал в последний момент, то он мог подать согласие на любое из направлений, не только на первое.

Теперь такого варианта нет: абитуриент может изменить проставленные приоритеты до дня завершения приема документов. То есть, когда начнут принимать согласия, разбираться в своих желаниях будет уже поздно.

«Далеко не все поступающие сер­ьёзно обдумывают свое профессиональное становление на данном этапе и, конечно, абитуриенты и их роди­тели будут стремиться сократить риск не поступить. Поэтому, думаю, могут возникнуть сло­жности с данным подх­одом», — считает Александр Шашурин. В ВОЕНМЕХе похожую систему тоже уже практиковали: абитуриент заранее выбирал приоритетность поданных направлений и следовал по так называемой траектории.



Однако есть в новой системе и серьёзное преимущество. Дело в том, что раньше, если студент себя переоценил и подал согласие на направление, на которое в итоге не прошел, то оставался без бюджетного места в принципе, — даже если проходил на другую программу, отмеченную в заявлении. «Система приоритетов позволяет быть зачисленным при условии прохождения по конкурсу на любую специальность, указанную в заявлении на поступление», — объяснил Сергей Микадзе. То есть вероятность остаться совсем без места стала меньше.

Из других плюсов — теперь не нужно подтверждать документами наличие значка ГТО, который дает в вузах от 1 до 10 дополнительных баллов. Министерство спорта создало единую онлайн-систему, так что данные о спортивных достижениях предоставят в вуз автоматически.

«В целом новый порядок должен положительно повлиять на прием в вузы в 2023 году. Новая система зачисления дает больше возможностей нашим абитуриентам быть зачисленными. Однако с увеличением возможностей увеличивается ответственность поступающего, как в выборе специальностей, так и выставлении приоритетов», — оценили изменения в СПбГЭУ.



«Поскольку такие правила за­пускаются первый год, проще не будет. Все вузы столкнутся с различными уникальны­ми ситуациями, требу­ющими индивидуального подхода для их раз­решения. В основе идеи действительно лежит цель упрощения процедуры приема для всех участников, но на первом году вне­дрения ожидать резул­ьтатов сложно, как для любого инновационн­ого проекта», — предупреждает проректор ВОЕНМЕХа.



Александр Шашурин считает, что не исключены случаи зачисления одного поступающего сразу в несколько вузов. Такие вопросы должны будут оперативно решить приемные комиссии университетов.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

