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    Количество бюджетных мест в петербургских вузах выросло. В этом году — без согласий и запасного заочного варианта

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    В петербургских вузах на программы бакалавриата и специалитета в 2023 году на бюджетную форму обучения могут поступить более 29,5 тысячи абитуриентов, а с учетом магистратуры — 43 250, что на 610 мест больше, чем в прошлом году, рассказал председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов на пресс-конференции ТАСС 24 мая.

    Всего в российских вузах для набора на бюджетную форму выделили 626 278 мест, а это на 500 мест больше, чем в прошлом году.

    В этом году в правилах приема снова появились изменения. Теперь зачисление на бюджет будет проходить в один день для всех форм обучения: очной, очно-заочной и заочной.

    Кроме того, больше не нужно подавать согласие о зачислении в выбранный университет. До этого года абитуриент должен был предоставить и оригинал документа об образовании, и согласие о зачислении на выбранную специальность. В рамках приемной кампании 2023 года же будет достаточно аттестата или отметки о подаче оригинала на портале «Госуслуги».

    Также с этого года выпускники должны будут расставить приоритеты зачисления — порядковые номера напротив каждой из специальностей в заявлении для каждого из выбранных вузов. Так, если абитуриент не будет проходить на специальность, которую он выделил как наиболее приоритетную, то он будет зачислен на второе по счету направление и так далее.

    При этом процент людей, которые идут на гуманитарные направления, из года в год практически не меняется, а вот спрос на технические специальности в Петербурге падает. Например, на сдачу ЕГЭ по физике в Петербурге подали всего 5553 заявления, а на обществознание — 14 297 заявлений. «Понятно, что около 60–70 % бюджетных мест будет заполнено иногородними людьми», — подчеркнул председатель комиссии по координации приема в вузы совета ректоров Петербурга Анатолий Оводенко.

    В этом году не позднее 20 июня начнется прием документов, с 20 по 25 июля — завершится. 27 июля университеты вывесят конкурсные списки, а 28 июля начнется этап приоритетного зачисления. До 3 августа можно будет подать согласие на зачисление в основную волну приема на бюджет, а в период с 4 по 9 августа вузы опубликуют приказы и списки зачисленных.

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