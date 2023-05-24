Количество бюджетных мест в петербургских вузах выросло. В этом году — без согласий и запасного заочного варианта

В петербургских вузах на программы бакалавриата и специалитета в 2023 году на бюджетную форму обучения могут поступить более 29,5 тысячи абитуриентов, а с учетом магистратуры — 43 250 , что на 610 мест больше, чем в прошлом году, рассказал председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов на пресс-конференции ТАСС 24 мая.



Всего в российских вузах для набора на бюджетную форму выделили 626 278 мест, а это на 500 мест больше, чем в прошлом году.



В этом году в правилах приема снова появились изменения. Теперь зачисление на бюджет будет проходить в один день для всех форм обучения: очной, очно-заочной и заочной.

