Место под солнцем. Не попавшие на бюджет абитуриенты получают второй шанс.

Фото: Антон Подгайко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Основная волна приема на бюджетные места подошла к концу еще 3 августа. Формально именно в тот день вузы прекратили принимать заявления. Но особенности приемной кампании этого года привели к тому, что многие учебные заведения просто вынуждены срочно искать себе дополнительных студентов и даже переманивать их у конкурентов. А для кого-то из тех, кто уже празднует неожиданно свалившееся на него поступление на бюджет, метания вуза может закончиться потерей места.



Сразу в нескольких вузах Петербурга, не особо афишируя, открыли дополнительный набор и зачисление для тех, кто с бюджетом пролетел или залетел не туда, куда планировал. Редакция «Фонтанки» выяснила, какие вузы открыли допнабор официально и ждут новых заявлений, а какие подпольно переманивают к себе бюджетников из других университетов.

Реальность такова, что те вузы, которые уже, казалось бы, выполнили задачу-минимум по заполнению мест, могут оказаться неприятно удивлены тем, что уже в сентябре часть их, вроде бы уже подписавших согласие на зачисление студентов, может дезертировать в более престижные заведения. Еще больше такие сомнения касаются платной части студенчества — получить вожделенное бюджетное место в этом году может оказаться гораздо проще, чем обычно.



В конце прошлой недели Минобразование разослало в российские вузы письмо № МН-5/2868-ДА, которое, по сути, стало признанием серьезной проблемы в приемной кампании этого года. Министерство дало учебным заведениям добро на проведение дополнительного зачисления — до 11 августа. Тем же, кому это не поможет, разрешено провести и дополнительный набор — он продлен аж до 12 сентября.



Дополнительный набор проводят вузы, если им не удалось выполнить план приема, то есть набрать студентов на все бюджетные места. Абитуриенты могут заново подать документы в университет и поучаствовать в еще одном конкурсе на заветный бюджет. При этом допнабор не следует путать с допзачислением: во втором случае вуз пытается добрать первокурсников из числа тех, кто уже подавал документы в этот университет, но не принес оригинал аттестата или согласие на зачисление.



В этом году из-за новых правил приема многие университеты Петербурга столкнулись со значительным снижением проходных баллов. В ряде вузов тех, кто дал согласие на зачисление и принес полный пакет оригиналов документов, просто не хватило, чтобы заполнить все вакантные места даже на бюджете. В самом низу рейтинга заявок, которые учебные заведение скрепя сердце были вынуждены согласовать и поставить отметку «рекомендован к зачислению», порой оказывались абитуриенты с экстремально низкими баллами — по нижней границе минимума, разрешенного Минобразования. Варианта решения проблемы два — смириться и учить тех, кто есть, или дать возможность более сильным абитуриентам, не довольным выпавшим на их долю жребием в других вузах попробовать свои силы еще раз.



«Некоторые вузы, чтобы выполнить план приема, зачисляли абитуриентов со 140, 150 баллами. Этот вопрос каждый университет решает для себя сам. Если проходной балл низкий, вуз может либо с этим согласиться, либо организовать дополнительный прием», — объяснил ректор Технологического института Андрей Шевчик.



Корреспондент «Фонтанки» позвонил в приемные комиссии практически всех петербургских университетов, представившись жертвой приема этого года — высокобалльником, который остался без бюджета, и выяснил, где в городе можно попытать счастье и попасть в дополнительный набор.



«Милости просим»



В СПбГТИ(ТУ) дополнительный набор решили открыть официально. Абитуриентов ждут сразу на нескольких направлениях: «Химическая технология», куда проходной балл по конкурсным спискам пока что составляет 172 балла, «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» — 197 баллов, «Техносферная безопасность» — 163, «Проектирование технологических машин и комплексов» — 164, «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий» — 164, «Химическая технология материалов современной энергетики» — 169.



«В этом году мы решили воспользоваться правом, которое с прошлого года стали активно использовать ряд вузов. Мы проведем дополнительный прием на бюджетные места. Это связано с ситуацией с проходными баллами. В прошлом году мы следовали такой же логике, как и многие университеты, которые решили занять вакантные места низкобалльниками. В результате у нас снизился средний проходной балл. Министерство сейчас облегчило правила проведения дополнительного набора, поэтому мы приняли решение этой возможностью воспользоваться», — поделился ректор вуза Андрей Шевчик.



Чтобы зачислиться в Техноложку в рамках дополнительного приема, нужно предоставить в приемную комиссию оригинал аттестата и согласие на зачисление до 11 августа. До этой же даты документы выпускников ждут и в Росгидромете. Университет официально объявил о дополнительном наборе на бюджетные места, а в приемной комиссии посоветовали следить за информацией о вакантных местах на сайте и дружелюбно отметили: «Милости просим».



Все еще ждут бюджетников и в ВОЕНМЕХе. Пока в вузе планируют провести дополнительное зачисление в период с 11 по 15 августа: если заявление туда вы уже подавали, то приносите оригинал аттестата, рассказали в приемной комиссии. Если же за этот этап студенты все же не доберутся, то с 15 по 28 августа объявят допнабор и начнется новый конкурс на бюджетные места.



«У нас не заполнены бюджетные места по направлениям, которые связаны с математикой и физикой. Вероятно, это связано с тем, что количество сдавших ЕГЭ по математике меньше, чем выделено бюджетных мест по инженерным направлениям», — поделились в вузе. Всего на очную форму обучения в ВОЕНМЕХе осталось 84 места по специальностям «Приборостроение», «Прикладная механика», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Двигатели летательных аппаратов», «Управление в технических системах», «Стандартизация и метрология», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», «Боеприпасы и взрыватели», «Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники», «Специальные организационно-технические системы».



В ЛГУ студентов тоже не добрали, но пока надеются обойтись дополнительным зачислением. С 9 по 10 августа в вузе попытаются переманить выпускников на направления «Экология природопользования» (8 мест), «Землеустройство и кадастры» (4 места) и «Ландшафтная архитектура» (7 мест). После этого ЛГУ может открыть допнабор для студентов и дать им возможность подать документы еще раз, но пока специальности, на которые потенциально может открыться новый конкурс, назвать в приемной комиссии не могут.



Абитуриенты из подполья



Однако далеко не все университеты, которые столкнулись с недобором, осмелились в этом признаться. Старейший университет Петербурга, например, пытается выловить абитуриентов по телефону и отбить выпускника с заманчивыми баллами у других университетов. Например, одну из абитуриенток позвали в СПбГУ уже 4 августа, после окончания приема согласий: «Мне позвонили из приемной СПбГУ, сказали, что я прохожу к ним на «Прикладную математику и информатику». Могу подать оригиналы и заявления, меня примут», — поделилась она.



При этом недобор в СПбГУ есть сразу на нескольких специальностях, судя по конкурсным спискам, опубликованным 4 августа до 18:00. Ранее «Фонтанка» обнаружила нехватку подписанных согласий и оригиналов документов на направлении «Прикладная математика и информатика» (заполнено лишь 93 из 129 мест), а неофициальное студенческое СМИ «Лупа и Пупа» — на «Географии» (30 из 36 мест), «Землеустройстве и кадастрах» (5 из 10). «По словам подписчиков, недобор случился и на Гидрометеорологии, но конкретных цифр мы не знаем», — пишут в паблике издания во «ВКонтакте».



Абитуриентам физического факультета, а также института наук о Земле СПбГУ, которые в основную волну до 3 августа отказались играть в русскую рулетку приемной кампании и отнесли оригиналы документов и согласия в другие вузы, пришли письма с предложением все же поступить в СПбГУ.

«Уважаемый абитуриент! Если вы еще НЕ поступили и у вас имеется на руках СВОБОДНЫЙ оригинал аттестата об образовании, то все еще есть возможность поступить к нам на физический факультета на направления «Физика и астрономия» (образовательная программа «Программы в области физики и радиофизики») и «Прикладные физика и математика» (программа «Прикладные физика и математика») в рамках дополнительного зачисления до 18:00 8 августа», — гласит письмо счастья для выпускников, которые от возможности учиться в СПбГУ на бюджете почему-то отказались. Письмо есть в распоряжении редакции.



В самой приемной комиссии СПбГУ, однако, уточнили, что речь идёт о «дозачислении». Студенты, которые уже были в рейтинговых списках, всё еще могут подать оригиналы документов. «Допнабор — это отдельный конкурс, когда можно людям, кто еще не поступал, приходить. У нас такого сейчас нет. Дай бог и не будет», — уточнили в СПбГУ.



При этом на сайте университета внезапно пропали списки: и ранжированные, и конкурсные, и просто списки будущих бюджетников, подавших документы. Максимум информации, которым вы можете располагать, — это списки платников и приказы с теми, кто попал в этап приоритетного зачисления (целевики, льготники и олимпиадники). Поэтому конкурс на бюджетные места сейчас оказывается де-факто закрытым только для избранных высокобалльников, которые не донесли аттестат и не пропустили звонок от членов приемной комиссии.

В ЛЭТИ о дополнительном наборе тоже пока не объявляли, но несчастному студенту, который, по нашей легенде, с высокими баллами пролетел с бюджетом, посочувствовали и все же предложили место под солнцем: на факультетах электроники или информационно-измерительных и биотехнических систем. Но для получения бюджетного места до подготовки черновых приказов о зачислении корреспонденту «Фонтанки» пришлось бы очень постараться и довести аттестат до вуза за 20 минут. Следовательно, вакантные места в ЛЭТИ есть, но, куда их там пристроят, выпускники пока могут лишь догадываться.



В приемной комиссии Горного университета же сообщили, что специальности, куда нужно было сдавать обществознание, уже забиты. Зато абитуриенту с баллом 285 за ЕГЭ по физике, профильной математике и русскому языку очень обрадовались и сказали ждать звонка. Однако отчаявшегося Горный в свои объятия в итоге не принял: возможно, допнабор и проведут, но понятно это будет только после 9-го числа, когда выйдет приказ о зачислении. Если вакантные места все же останутся, то об этом напишут 11 августа, так что за обновлениями на сайте Горного в приемной комиссии посоветовали внимательно следить.



Лавочка закрыта



В большинстве университетов все же решили, что вторых шансов не дают, и гордо не пропустили на заветный бюджет даже высокобалльника.



В приемной комиссии ГАСУ рассказали, что студентов удалось набрать на все заявленные места, но предложили дождаться января и попытаться к ним перевестись. В СПбГЭУ же отметили, что вакантные места могли остаться на ряде направлений, но если вы заявление в университет не подавали, то и не стучитесь в уже закрытую дверь — надо было раньше, добирать никого не будут. В приемной комиссии КИТа тоже сообщили о том, что второго шанса ждать не следует, а бюджетные места, «конечно», уже заняли.



В Лесотехническом университете им. Кирова маленькую надежду все-таки дали. «Пока неизвестно, будет ли допнабор, понятно это будет после 9-го числа, когда выйдут приказы о зачислении. Пока вакантных мест нет, но если кто-то заберет документы, то дополнительный набор откроют. Поучаствовать в конкурсе на бюджет можно будет, даже если документы до этого не подавали», — немного успокоили в приемной комиссии.



В ГУАПе тоже донабор пока не планируется, а места отчислившихся будут «разыгрывать» среди тех, кто своему выбору не изменил и пошел в вуз учиться на платку. «Почти все места в вузе заполнены, но с одного из направлений отчислились еще до выхода приказа о зачислении. Это место перевести в допнабор не могут: только если отдать одному из контрактников или тому, кто перевелся из другого университета», — рассказали в приемной комиссии.

При этом то, по какому принципу будет происходить допнабор студентов, в приемных комиссиях не проясняют. И если дополнительный набор будет проходить так же, как и в основную волну зачисления — по конкурсным спискам, то как проводится дополнительное зачисление — вопрос хороший. До того, как списки в СПбГУ скрыли, большинство абитуриентов с не очень высокими баллами шли в конкурсных списках с пометкой «Пройдёт, если места выше не займут люди с заявлениями о согласии на зачисление». То есть, если во время дополнительного зачисления вслепую кого-то убедят подать оригинал аттестата, то выпускники, уже рассчитывающие на место в СПбГУ, могут остаться без него и не узнать об этом до выхода приказов о зачислении. В других университетах Петербурга, к сожалению абитуриентов и счастью университетов, выполнивших план приема, дополнительного набора уже не будет. Об этом сообщили в приемных комиссиях Политеха Петра Великого, РАНХИГСа, ПГУПСа, РГПУ имени Герцена, СПбГУПТДа, ИТМО, Лесгафта, СПбГУТа, РГУПа, Института психологии и социальной работы, а также в СПГХПА им. А.Л. Штиглица.



Милена Солдатенко, Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»





